इस 7-सीटर कार का 5 सीट वैरिएंट भी लॉन्च, लग्जरी फीचर्स और दमदार इंजन से लैस; इतनी रखी कीमत
सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अंतर सीटिंग कॉन्फिगरेशन का है। जहां टायरॉन आर-लाइन 7-सीटर है, वहीं टायरॉन लाइफ 5-सीटर है। दिखने में टायरॉन लाइफ में नए एलॉय व्हील डिजाइन मिलते हैं जो आर-लाइन के 19-इंच व्हील्स से एक साइज़ छोटे हैं, R ब्रांडिंग के बिना साधारण बंपर और अलग डुअल-टोन इंटीरियर अपहोल्स्ट्री मिलती है।
फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने टायरॉन (Tayron) लाइनअप का विस्तार किया है। कंपनी ने अब इसमें एक ज्यादा अफॉर्डेबल, 5-सीटर एंट्री-लेवल मॉडल टायरॉन लाइफ (Tayron Life) को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 41.99 लाख रुपए है। आर-लाइन की 46.99 लाख रुपए की कीमत के मुकाबले ये 5 लाख रुपए सस्ती है। टायरॉन लाइफ उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो आर-लाइन के प्रीमियम फीचर्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए बिना टायरॉन की अहम खूबियां चाहते हैं।
फॉक्सवैगन टायरॉन 5-सीटर में क्या बदला
सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अंतर सीटिंग कॉन्फिगरेशन का है। जहां टायरॉन आर-लाइन 7-सीटर है, वहीं टायरॉन लाइफ 5-सीटर है। दिखने में टायरॉन लाइफ में नए एलॉय व्हील डिजाइन मिलते हैं जो आर-लाइन के 19-इंच व्हील्स से एक साइज़ छोटे हैं, R ब्रांडिंग के बिना साधारण बंपर और अलग डुअल-टोन इंटीरियर अपहोल्स्ट्री मिलती है। उम्मीद के मुताबिक, आर-लाइन के डोर और स्टीयरिंग व्हील पर मिलने वाले R बैज भी इसमें नहीं हैं।
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Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 36.99 - 46.99 लाख
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.76 - 50.46 लाख
Toyota Fortuner Legender
₹ 41.54 - 46.75 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
फॉक्सवैगन टायरॉन 5-सीटर के फीचर्स
फीचर्स की लिस्ट में भी आर-लाइन के मुकाबले कुछ कटौती की गई है। इसमें आर-लाइन के 15-इंच डिस्प्ले के बजाय 12.9-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ऑडियो सिस्टम R-लाइन के प्रीमियम Harman Kardon यूनिट से बदलकर 8-स्पीकर सेटअप वाला कर दिया गया है। आगे की सीटों के लिए मसाज फंक्शन बरकरार रखा गया है। इसके बावजूद, टायरॉन लाइफ में टायरॉन के कई जरूरी फीचर्स जैसे कनेक्टेड लाइट्स के साथ इल्युमिनिटेड फ्रंट और बैक लोगो, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।
फॉक्सवैगन टायरॉन 5-सीटर के इंजन
इंजन के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। टायरॉन लाइफ में वही 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन है जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। 41.99 लाख रुपए की कीमत के साथ, टायरॉन लाइफ की कीमत टायरॉन R-लाइन से भी कम है, जो अभी CBU इम्पोर्ट के तौर पर 47.11 लाख रुपए में मिलती है।
|फॉक्सवैगन कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ YoY %
|मई 2026
|ग्रोथ MoM %
|वर्टूस
|1,195
|1,778
|-33%
|1,238
|-3%
|टाइगुन
|1,182
|1,168
|1%
|1,281
|-8%
|टिगुआन
|47
|5
|840%
|49
|-4%
|टायरॉन
|43
|0
|-
|51
|-16%
|गोल्फ
|0
|138
|-100%
|0
|0%
|टोटल
|2,467
|3,089
|-20%
|2,619
|-6%
टायरॉन अभी सेल्स की रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। हालांकि, ये एक लग्जरी और महंगी कार है। जून में इसकी सिर्फ 43 यूनिट बिकीं। जबकि, मई में इसकी 51 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे मंथली बेसिस पर 16% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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