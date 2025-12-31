Hindustan Hindi News
50 pc of cars sold in South Africa are connected to India, check all details
2009 में 5%, अब 50%; ऐसे भारत के हाथ आई साउथ अफ्रीका के कार मार्केट की लगाम, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

2009 में 5%, अब 50%; ऐसे भारत के हाथ आई साउथ अफ्रीका के कार मार्केट की लगाम, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

संक्षेप:

साउथ अफ्रीका की सड़कों पर भारत का दबदबा अब साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली 50% कारों का कनेक्शन भारत से था, जिसका अनुपात 2009 में मात्र 5% तक सीमित था।

Dec 31, 2025 01:55 am IST
भारत अब सिर्फ घरेलू ऑटो मार्केट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका की सड़कों पर भी सुनाई देने लगी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली हर दूसरी कार का किसी न किसी तरह भारत से कनेक्शन होगा, या तो वह भारत में बनी होगी, या फिर उसके अहम पार्ट्स भारत से आए होंगे। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म लाइटस्टोन (Lightstone) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली 50% कारें भारतीय कनेक्शन वाली होंगी। इनमें महिंद्रा, टाटा जैसी भारतीय कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं। साथ ही कई जापानी और कोरियन ब्रांड्स की कारें भी भारत में बनकर वहां पहुंच रही हैं।

महिंद्रा बनी बड़ी खिलाड़ी

रिपोर्ट में बताया गया है कि महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका में खासतौर पर अपनी पिक-अप (PikUp) सीरीज के जरिए मजबूत पकड़ बना ली है। बीते सालों में महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री ने वहां नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

जापानी कारें, लेकिन भारत में बनी

एक हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि 2024 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली 84% जापानी ब्रांडेड कारें भारत से इंपोर्ट की गईं। इसमें से सिर्फ 10% गाड़ियां ही जापान में बनी थीं, यानी टोयोटा, सुजुकी जैसी कंपनियों की कई पॉपुलर कारें अब भारत में बनकर सीधे साउथ अफ्रीका पहुंच रही हैं।

चीन नहीं, भारत है असली सप्लायर

आमतौर पर माना जाता है कि चीनी कार ब्रांड्स साउथ अफ्रीका के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। लेकिन, आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। 2024 में चीनी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 11% रही, जबकि 36% गाड़ियां भारत से इंपोर्ट की गईं। लोकल प्रोडक्शन की हिस्सेदारी लगभग 37% थी, यानी भारत लगभग लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बराबर खड़ा है।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

लाइटस्टोन (Lightstone) के ऑटो डेटा एनालिस्ट एंड्रयू हिबर्ट के अनुसार, भारत में कम लेबर कॉस्ट और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कई ग्लोबल कंपनियां वहां प्रोडक्शन कर रही हैं। यही वजह है कि भारत से गाड़ियों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है।

ग्राहकों को फायदा, लेकिन लोकल इंडस्ट्री चिंतित

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहकों को सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी कारें मिल रही हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की लोकल ऑटो इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा है। तुलना करें तो 2009 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली लगभग 50% कारें लोकली बनी थीं, उस समय भारत से सिर्फ 5% कारें आती थीं।

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
