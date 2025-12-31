2009 में 5%, अब 50%; ऐसे भारत के हाथ आई साउथ अफ्रीका के कार मार्केट की लगाम, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

संक्षेप: साउथ अफ्रीका की सड़कों पर भारत का दबदबा अब साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली 50% कारों का कनेक्शन भारत से था, जिसका अनुपात 2009 में मात्र 5% तक सीमित था।

Dec 31, 2025 01:55 am IST

भारत अब सिर्फ घरेलू ऑटो मार्केट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका की सड़कों पर भी सुनाई देने लगी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली हर दूसरी कार का किसी न किसी तरह भारत से कनेक्शन होगा, या तो वह भारत में बनी होगी, या फिर उसके अहम पार्ट्स भारत से आए होंगे। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

मार्केट इंटेलिजेंस फर्म लाइटस्टोन (Lightstone) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली 50% कारें भारतीय कनेक्शन वाली होंगी। इनमें महिंद्रा, टाटा जैसी भारतीय कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं। साथ ही कई जापानी और कोरियन ब्रांड्स की कारें भी भारत में बनकर वहां पहुंच रही हैं।

महिंद्रा बनी बड़ी खिलाड़ी

रिपोर्ट में बताया गया है कि महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका में खासतौर पर अपनी पिक-अप (PikUp) सीरीज के जरिए मजबूत पकड़ बना ली है। बीते सालों में महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री ने वहां नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

जापानी कारें, लेकिन भारत में बनी

एक हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि 2024 में साउथ अफ्रीका में बिकने वाली 84% जापानी ब्रांडेड कारें भारत से इंपोर्ट की गईं। इसमें से सिर्फ 10% गाड़ियां ही जापान में बनी थीं, यानी टोयोटा, सुजुकी जैसी कंपनियों की कई पॉपुलर कारें अब भारत में बनकर सीधे साउथ अफ्रीका पहुंच रही हैं।

चीन नहीं, भारत है असली सप्लायर

आमतौर पर माना जाता है कि चीनी कार ब्रांड्स साउथ अफ्रीका के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। लेकिन, आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। 2024 में चीनी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 11% रही, जबकि 36% गाड़ियां भारत से इंपोर्ट की गईं। लोकल प्रोडक्शन की हिस्सेदारी लगभग 37% थी, यानी भारत लगभग लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बराबर खड़ा है।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

लाइटस्टोन (Lightstone) के ऑटो डेटा एनालिस्ट एंड्रयू हिबर्ट के अनुसार, भारत में कम लेबर कॉस्ट और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कई ग्लोबल कंपनियां वहां प्रोडक्शन कर रही हैं। यही वजह है कि भारत से गाड़ियों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है।

ग्राहकों को फायदा, लेकिन लोकल इंडस्ट्री चिंतित