बैटरी की चिंता नहीं सताए, इसलिए इस ई-स्कूटर पर आई फ्री 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी; अब 8 साल नो टेंशन!

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक को भले ही भारतीय बाजार में इन दिनों स्ट्रगल करने पड़ रहा हो, लेकिन वो बाजार का पुराना और पॉपुलर प्लेयर है। मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के साथ बजाज और टीवीएस के बेहतर प्रदर्शन ने ओला को पीछे धकेल दिया है।

Dec 19, 2025 02:26 pm IST

ओला इलेक्ट्रिक को भले ही भारतीय बाजार में इन दिनों स्ट्रगल करने पड़ रहा हो, लेकिन वो बाजार का पुराना और पॉपुलर प्लेयर है। मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के साथ बजाज और टीवीएस के बेहतर प्रदर्शन ने ओला को पीछे धकेल दिया है। हालांकि, कंपनी लगातर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नई-नई स्कीम के साथ काफी कम कीमत में टू-व्हीलर बेचती रहती है। अब कंपनी ने अपने सभी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए 5 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर लाई है। वैसे, ये ऑफर काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी तक कंपनी ने इसे खत्म नहीं किया है, जिसके चलते उसकी मॉडल पर बैटरी की वारंटी पूरे 8 साल की हो जाती है।

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों की बात करें तो S1 X प्लस थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 119,999 रुपए, S1 प्रो थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 124,999 रुपए और S1 प्रो प्लस थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 154,999 रुपए है। वहीं, कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात करें तो रोडस्टर एक्स की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपए, रोडस्टर एक्स प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 129,999 रुपए और रोडस्टर की एक्स-शोरूम कीमत 104,999 रुपए है। वहीं, कंपनी की रेंज की शुरुआती एक्स-शओरूम कीमत 59,999 रुपए है।

ADAS और डैशकैम फीचर वाला स्कूटर भी आएगा ओला ने अपने संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया था। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और डैशकैम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।