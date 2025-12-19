बैटरी की चिंता नहीं सताए, इसलिए इस ई-स्कूटर पर आई फ्री 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी; अब 8 साल नो टेंशन!
ओला इलेक्ट्रिक को भले ही भारतीय बाजार में इन दिनों स्ट्रगल करने पड़ रहा हो, लेकिन वो बाजार का पुराना और पॉपुलर प्लेयर है। मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के साथ बजाज और टीवीएस के बेहतर प्रदर्शन ने ओला को पीछे धकेल दिया है। हालांकि, कंपनी लगातर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नई-नई स्कीम के साथ काफी कम कीमत में टू-व्हीलर बेचती रहती है। अब कंपनी ने अपने सभी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए 5 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर लाई है। वैसे, ये ऑफर काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी तक कंपनी ने इसे खत्म नहीं किया है, जिसके चलते उसकी मॉडल पर बैटरी की वारंटी पूरे 8 साल की हो जाती है।
ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों की बात करें तो S1 X प्लस थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 119,999 रुपए, S1 प्रो थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 124,999 रुपए और S1 प्रो प्लस थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 154,999 रुपए है। वहीं, कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात करें तो रोडस्टर एक्स की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपए, रोडस्टर एक्स प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 129,999 रुपए और रोडस्टर की एक्स-शोरूम कीमत 104,999 रुपए है। वहीं, कंपनी की रेंज की शुरुआती एक्स-शओरूम कीमत 59,999 रुपए है।
ADAS और डैशकैम फीचर वाला स्कूटर भी आएगा
ओला ने अपने संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया था। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और डैशकैम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।
इसके ADAS पैकेज में टक्कर की चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और स्पीडिंग अलर्ट शामिल हैं। सामने लगा कैमरा डैशकैम की तरह काम कर सकता है इससे राइड रिकॉर्ड कर सकता है और चोरी से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। स्कूटर के इंटरफेस को वॉयस असिस्टेंट, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले थीम, पर्सनलाइज्ड राइड एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट और स्मार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए भी अपडेट किया गया है।
