Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़5 year free extended warranty on ola electric vehicle
बैटरी की चिंता नहीं सताए, इसलिए इस ई-स्कूटर पर आई फ्री 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी; अब 8 साल नो टेंशन!

बैटरी की चिंता नहीं सताए, इसलिए इस ई-स्कूटर पर आई फ्री 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी; अब 8 साल नो टेंशन!

संक्षेप:

ओला इलेक्ट्रिक को भले ही भारतीय बाजार में इन दिनों स्ट्रगल करने पड़ रहा हो, लेकिन वो बाजार का पुराना और पॉपुलर प्लेयर है। मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के साथ बजाज और टीवीएस के बेहतर प्रदर्शन ने ओला को पीछे धकेल दिया है।

Dec 19, 2025 02:26 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओला इलेक्ट्रिक को भले ही भारतीय बाजार में इन दिनों स्ट्रगल करने पड़ रहा हो, लेकिन वो बाजार का पुराना और पॉपुलर प्लेयर है। मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के साथ बजाज और टीवीएस के बेहतर प्रदर्शन ने ओला को पीछे धकेल दिया है। हालांकि, कंपनी लगातर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए नई-नई स्कीम के साथ काफी कम कीमत में टू-व्हीलर बेचती रहती है। अब कंपनी ने अपने सभी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए 5 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर लाई है। वैसे, ये ऑफर काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी तक कंपनी ने इसे खत्म नहीं किया है, जिसके चलते उसकी मॉडल पर बैटरी की वारंटी पूरे 8 साल की हो जाती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतों की बात करें तो S1 X प्लस थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 119,999 रुपए, S1 प्रो थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 124,999 रुपए और S1 प्रो प्लस थर्ड जेन की एक्स-शोरूम कीमत 154,999 रुपए है। वहीं, कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात करें तो रोडस्टर एक्स की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपए, रोडस्टर एक्स प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 129,999 रुपए और रोडस्टर की एक्स-शोरूम कीमत 104,999 रुपए है। वहीं, कंपनी की रेंज की शुरुआती एक्स-शओरूम कीमत 59,999 रुपए है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ola Electric Adventure

Ola Electric Adventure

₹ 3 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
TVS X

TVS X

₹ 2.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric Diamondhead

Ola Electric Diamondhead

₹ 3.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 1.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:महिंद्रा थार का रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाला वीडियो वायरल, ऐसे पहुंच गई यहां

ADAS और डैशकैम फीचर वाला स्कूटर भी आएगा

ओला ने अपने संकल्प प्रोग्राम के दौरान नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया था। कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,49,999 रुपए तय की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और डैशकैम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 320Km है।

ये भी पढ़ें:7 सीट वाली ये इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज पर कितना दौड़ी? खरीदने से पहले जरूर जानें

इसके ADAS पैकेज में टक्कर की चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और स्पीडिंग अलर्ट शामिल हैं। सामने लगा कैमरा डैशकैम की तरह काम कर सकता है इससे राइड रिकॉर्ड कर सकता है और चोरी से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। स्कूटर के इंटरफेस को वॉयस असिस्टेंट, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले थीम, पर्सनलाइज्ड राइड एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट और स्मार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए भी अपडेट किया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Ola Electric Scooter Auto News Hindi Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।