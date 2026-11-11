Toyota की 5 अपकमिंग कारें, इसी महीने से शुरू होगी लॉन्चिंग, एक दे सकती है 35kmpl तक का माइलेज

टोयोटा आने वाले महीनों में कई नई और अपडेटेड गाड़ियां लॉन्च कर सकती है। टोयोटा की इन नई कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला इसी महीने से शुरू होने वाला है। इन अपकमिंग गाड़ियों में नई फॉर्च्यूनर भी शामिल है।

टोयोटा इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले महीनों में कई नई और अपडेटेड गाड़ियां लॉन्च कर सकती है। इस लिस्ट में इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट, नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर टाइजर फेसलिफ्ट, हायराइडर फेसलिफ्ट और 7-सीटर हायराइडर शामिल हैं। टोयोटा की इन नई कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला इसी महीने से शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं इन पांचों अपकमिंग टोयोटा कारों के बारे में।

1. Toyota Innova Hycross Facelift इस लिस्ट में सबसे पहले इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट है। इसकी 25 नवंबर 2026 को एंट्री होगी। साल 2022 में लॉन्च होने के बाद यह MPV का पहला बड़ा अपडेट होगा। डिजाइन की बात करें, तो इसमें नई फ्रंट ग्रिल, पहले से स्लिम LED हेडलैंप और अपडेटेड बंपर मिल सकते हैं। इसके अलावा नए अलॉय व्हील और अपडेटेड LED टेललैंप भी दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, इसका ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है। केबिन में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और हाइब्रिड वेरिएंट में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इसके अलावा नई अपहोल्स्ट्री और इंटीरियर कलर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा अपडेट फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है।

2. Next-Generation Toyota Fortuner टोयोटा की न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को साउथ अफ्रीका में हो सकता है। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर में लेटेस्ट हाइलक्स से इंस्पायर्ड फ्रंट डिजाइन मिल सकता है। इसमें बड़ी ग्रिल, स्लिम LED हेडलैंप, नए बंपर और नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। केबिन में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दी जा सकती है। इंजन की बात करें, तो इसमें मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक जारी रह सकती है। वहीं, 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है।

3. Toyota Urban Cruiser Taisor Facelift टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर को 2027 में फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है। यह एसयूवी मारुति फ्रॉन्क्स पर बेस्ड है, जिसे भी जल्द अपडेट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में टाइजर में भी नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके एक्सटीरियर में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED DRLs और नए बंपर मिल सकते हैं। केबिन में बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, नई अपहोल्स्ट्री और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा Level 2 ADAS भी शामिल किया जा सकता है। इंजन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

कंपनी मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह मारुति सुजुकी का नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर Z-Series इंजन दे सकती है। इसके अलावा टाइजर में नया सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिल सकता है। इसमें पेट्रोल इंजन जेनरेटर की तरह पावर जेनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सेटअप करीब 35kmpl तक का माइलेज दे सकता है। हालांकि, हाइब्रिड इंजन और माइलेज को लेकर अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी गई है।

4. Toyota Urban Cruiser Hyryder Facelift टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर को भी जल्द मिड-लाइफ अपडेट मिल सकता है। लॉन्च के बाद से इस एसयूवी को अब तक कोई बड़ा फेसलिफ्ट नहीं मिला है। नए मॉडल में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बंपर और कुछ छोटे-मोटे एक्सटीरियर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसका ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और नया इंटीरियर कलर थीम दिया जा सकता है। इसके अलावा Level 2 ADAS भी एक अहम फीचर हो सकता है। मेकैनिकली इसमें मौजूदा 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। फिलहाल इसके लॉन्च की सटीक तारीख सामने नहीं आई है।

