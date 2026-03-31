5-स्टार सेफ्टी, 33km माइलेज, देश की नंबर-1 कार को खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें; कीमत ₹6.25 लाख

Mar 31, 2026 07:17 pm IST

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire)लॉन्च होने के बाद से ही धूम मचा रही है। बता दें कि यह लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार भी बनी हुई है।

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) धूम मचा रही है। बता दें कि यह लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार भी बनी हुई है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो जेब पर हल्की हो और दिखने में स्टाइलिश हो तो नई डिजायर आपकी लिस्ट में जरूर होगी। बता दें कि नवंबर 2024 में लॉन्च हुई नई डिजायर को सेफ्टी के लिए भी 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। माइलेज के मामले में यह कार हमेशा से काफी आगे है। अगर आप भी डिजायर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन पांच पॉइंट्स पर एक नजर डाल लीजिए।

कीमत और वैरिएंट्स नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने इसे चार वैरिएंट्स, LXi, VXi, ZXi और ZXi+ में पेश किया है। अगर आपका बजट कम है तो आप बेस मॉडल LXi ले सकते हैं। वहीं, अगर आपको ऑटोमैटिक (AMT) या सीएनजी (CNG) का मजा चाहिए, तो आपको VXi या ZXi वैरिएंट की ओर देखना होगा। टॉप मॉडल ZXi+ उन लोगों के लिए है जो फीचर्स से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

बिल्कुल नया डिजाइन और लुक डिजाइन के मामले में मारुति ने इस बार बड़ा जोखिम लिया है और वह सफल भी रही है। पुरानी डिजायर के मुकाबले नई डिजायर अब कहीं से भी स्विफ्ट का 'बूट वाला वर्जन' नहीं लगती। इसकी बड़ी ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और मॉडर्न अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम सेडान जैसा लुक देते हैं। कार के अंदर का लेआउट भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यह अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और स्पोर्टी नजर आती है।

दमदार माइलेज और नया इंजन नई डिजायर में अब 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, जो लोग अपनी जेब और बचाना चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है।

हाइटेक फीचर्स से लैस केबिन केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि मारुति ने लग्जरी पर काफी ध्यान दिया है। अब आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।