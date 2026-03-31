Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5-स्टार सेफ्टी, 33km माइलेज, देश की नंबर-1 कार को खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें; कीमत ₹6.25 लाख

Mar 31, 2026 07:17 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire)लॉन्च होने के बाद से ही धूम मचा रही है। बता दें कि यह लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार भी बनी हुई है।

5-स्टार सेफ्टी, 33km माइलेज, देश की नंबर-1 कार को खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें; कीमत ₹6.25 लाख
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Dzirearrow

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) धूम मचा रही है। बता दें कि यह लगातार देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार भी बनी हुई है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो जेब पर हल्की हो और दिखने में स्टाइलिश हो तो नई डिजायर आपकी लिस्ट में जरूर होगी। बता दें कि नवंबर 2024 में लॉन्च हुई नई डिजायर को सेफ्टी के लिए भी 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। माइलेज के मामले में यह कार हमेशा से काफी आगे है। अगर आप भी डिजायर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन पांच पॉइंट्स पर एक नजर डाल लीजिए।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

कीमत और वैरिएंट्स

नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने इसे चार वैरिएंट्स, LXi, VXi, ZXi और ZXi+ में पेश किया है। अगर आपका बजट कम है तो आप बेस मॉडल LXi ले सकते हैं। वहीं, अगर आपको ऑटोमैटिक (AMT) या सीएनजी (CNG) का मजा चाहिए, तो आपको VXi या ZXi वैरिएंट की ओर देखना होगा। टॉप मॉडल ZXi+ उन लोगों के लिए है जो फीचर्स से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 7.48 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6 - 8.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 5.49 - 8.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:5-स्टार रेटिंग के साथ बनी देश की सबसे सेफेस्ट कार बनी महिंद्रा की ये SUV

बिल्कुल नया डिजाइन और लुक

डिजाइन के मामले में मारुति ने इस बार बड़ा जोखिम लिया है और वह सफल भी रही है। पुरानी डिजायर के मुकाबले नई डिजायर अब कहीं से भी स्विफ्ट का 'बूट वाला वर्जन' नहीं लगती। इसकी बड़ी ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और मॉडर्न अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम सेडान जैसा लुक देते हैं। कार के अंदर का लेआउट भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यह अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और स्पोर्टी नजर आती है।

दमदार माइलेज और नया इंजन

नई डिजायर में अब 1.2-लीटर का नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 80bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज के मामले में यह कार वाकई जादू करती है। इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl और ऑटोमैटिक 25.71 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, जो लोग अपनी जेब और बचाना चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी मॉडल 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा फॉर्च्यूनर को बड़ी टेंशन दे सकती हैं ये नई SUVs, गजब है रोड प्रेजेंस

हाइटेक फीचर्स से लैस केबिन

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि मारुति ने लग्जरी पर काफी ध्यान दिया है। अब आपको डिजायर में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो युवाओं की पहली पसंद है। इसके अलावा, 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, और तंग गलियों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट्स और आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक हो जाती है।

सेफ्टी में बना दिया रिकॉर्ड

इस नई डिजायर की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी सेफ्टी है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी ने इसमें 6-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए हैं। मार्केट में इसका मुकाबला होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Dzire Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।