FASTag के बारे में ये 5 बातें अक्सर लोग करते हैं 'इग्नोर', कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?
नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए FASTag अब आपकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। बता दें कि RFID तकनीक से जुड़ा यह छोटा सा स्टिकर न केवल टोल पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से आपको बचाता है, बल्कि कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी देता है।
नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए FASTag अब आपकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। बता दें कि RFID तकनीक से जुड़ा यह छोटा सा स्टिकर न केवल टोल पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से आपको बचाता है, बल्कि कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फास्टैग के नियमों में छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है? हाल ही में कई बदलाव हुए हैं जिनके बारे में जानकारी होना हर ड्राइवर के लिए जरूरी है। आज हम आपको फास्टैग से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताएंगे जो आपकी यात्रा को आसान और किफायती बना सकती हैं।
एनुअल पास की बढ़ी कीमतें
अगर आप बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो NHAI का एनुअल पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए NHAI ने इसके शुल्क में 75 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह अब 3,075 रुपये हो गया है। यह पास उन लोगों के लिए है जो एक साल की वैधता या 200 टोल पार करने की सुविधा चाहते हैं। आप इसे 'राजमार्ग यात्रा' ऐप या NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। पेमेंट के दो घंटे के भीतर यह आपके मौजूदा फास्टैग पर एक्टिवेट हो जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
फास्टैग चिपकाया नहीं तो लगेगा दोगुना टोल
कई लोग सोचते हैं कि फास्टैग हाथ में रखने या डैशबोर्ड पर रखने से काम चल जाएगा, लेकिन यह गलत है। NHAI के नियमों के मुताबिक, फास्टैग को विंडशील्ड के अंदर सही ढंग से चिपकाना अनिवार्य है। अगर आपका टैग सही से नहीं लगा है, तो टोल प्लाजा पर इसे 'इरादतन लापरवाही' माना जाएगा। इसके लिए आपको सामान्य शुल्क से दोगुना टोल चुकाना पड़ सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि टोल पर गाड़ियां न रुकें और किसी अन्य यात्री को परेशानी न हो।
निर्माण कार्य के दौरान टोल पर 50% की छूट
हाईवे पर अक्सर मरम्मत या चौड़ीकरण का काम चलता रहता है, जिससे ड्राइवरों को असुविधा होती है। मंत्रालय (MoRTH) का नियम कहता है कि यदि सड़क को दो लेन से बढ़ाकर चार या छह लेन में बदला जा रहा है, तो काम पूरा होने तक टोल दरें आधी हो जाएंगी। यानी, अगर किसी हाईवे का सामान्य टोल 50 रुपये है, तो निर्माण के दौरान आपको सिर्फ 25 रुपये ही देने होंगे। यह छूट यात्रियों को निर्माण के दौरान होने वाली असुविधा के बदले राहत देने के लिए है।
कैश या UPI से भुगतान पर दंड
अगर आपके पास वैध या काम करने वाला फास्टैग नहीं है, तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। यदि आप टोल प्लाजा पर कैश भुगतान करते हैं, तो आपको निर्धारित शुल्क का दोगुना (2x) देना होगा। वहीं, अगर आप UPI का ऑप्शन चुनते हैं, तो आपको 1.25 गुना शुल्क का भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि लोग डिजिटल भुगतान की तरफ बढ़ें और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम किया जा सके।
समस्याओं के लिए 1033 और 'राजमार्ग यात्रा' ऐप
सफर के दौरान टोल या किसी अन्य समस्या के लिए NHAI ने '1033' हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके अलावा, 'राजमार्ग यात्रा' ऐप एक डिजिटल साथी की तरह काम करता है। यह ऐप न केवल हाईवे से जुड़ी जानकारी देता है, बल्कि टोल प्लाजा, पास के पेट्रोल पंप, अस्पताल और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की भी सटीक लोकेशन बताता है। साथ ही, यह आपको लाइव मौसम की अपडेट भी देता है, ताकि आप अपनी यात्रा की योजना सुरक्षित रूप से बना सकें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।