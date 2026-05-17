खरीदनी है नई सेडान? मार्केट में जल्द आ रहे हैं ये 5 धांसू ऑप्शंस; जानिए कब होगी लॉन्चिंग

देश के बड़े कार मेकर्स आने वाले कुछ ही महीनों में 5 नई सेडान कारें लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आपको भी प्रीमियम लुक, बेहतरीन कंफर्ट और लंबी गाड़ियों का शौक है तो आपके लिए कई ऑप्शंस आने वाले हैं।

भारतीय मार्केट में एसयूवी कारों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हालांकि, सेडान पसंद करने वालों की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। इसी दीवानगी को बरकरार रखने के लिए देश के बड़े कार मेकर्स आने वाले कुछ ही महीनों में 5 नई सेडान कारें लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आपको भी प्रीमियम लुक, बेहतरीन कंफर्ट और लंबी गाड़ियों का शौक है, तो आपके लिए बहुत जल्द कई शानदार ऑप्शंस आने वाले हैं। इन अपकमिंग कारों में नया लुक, बेहतरीन माइलेज और ढेर सारे एडवांस्ड फीचर्स मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन 5 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग धांसू सेडान कारों की पूरी डिटेल्स।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट सेडान सेगमेंट की बादशाह कही जाने वाली होंडा सिटी बिल्कुल नए और पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक में आ रही है। इस शानदार कार को बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह कार 22 मई को लॉन्च होने जा रही है। नई सिटी में आगे की तरफ बड़ी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और बोनट पर होंडा का नया लोगो मिलेगा। कार के अंदर 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और 360-डिग्री कैमरा जैसे कमाल के फीचर्स दिए जाएंगे। जबकि इंजन पुराना 1.5-लीटर पेट्रोल ही रहेगा।

होंडा सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट रेगुलर पेट्रोल वर्जन के साथ ही कंपनी 22 मई को इसका ज्यादा माइलेज देने वाला हाइब्रिड मॉडल भी बाजार में उतारेगी। देखने में यह काफी हद तक स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही होगी, लेकिन इसमें नए अलॉय व्हील्स और एकदम नया इंटीरियर थीम देखने को मिलेगा। इस कार की सबसे बड़ी खूबी इसका दमदार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ काम करता है। इसमें ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड जैसे कमाल के फीचर्स भी मिलेंगे।

टाटा टिगोर ईवी फेसलिफ्ट इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट में टाटा मोटर्स अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए टिगोर ईवी का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसे साल 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इस नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसकी रेंज में होगा। अब इसमें नया और बड़ा 30 kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जिससे यह एक बार फुल चार्ज होने पर 350 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इसके अलावा गाड़ी के फ्रंट लुक को नया डिजाइन दिया जाएगा और अंदर बड़ा टचस्क्रीन भी मिलेगा।

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट स्कोडा स्लाविया को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इससे पता चलता है कि इसका नया अवतार बेहद स्टाइलिश होगा। नई स्लाविया में आगे और पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट्स, एक फ्लैट ग्रिल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके इंटीरियर में नया कलर और पैनोरमिक सनरुफ मिलने की भी चर्चा है। इसके अलावा 1.0-लीटर इंजन के साथ अब पुराने 6-स्पीड की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जिससे ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाएगा।