5-स्टार सेफ्टी वाली कार का AOP और COP स्कोर भी करें चेक, मौके पर यही रखेगा सेफ; देखें 5 कारों की लिस्ट

3. Mahindra BE 6 (AOP स्कोर 31.97/32)

BE 6 महिंद्रा इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। इसे जनवरी 2025 में 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिली है। हालांकि, रेंज-टॉपिंग BE 6 पैक थ्री ट्रिम का परीक्षण किया गया था, यह रेटिंग इलेक्ट्रिक SUV के पूरे वैरिएंट पोर्टफोलियो पर लागू होती है। मानक सुरक्षा उपकरणों की बात करें तो, BE 6 में 6 एयरबैग, एक रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ड्राइवर स्लीपीनेस डिटेक्शन सिस्टम और कई फीचर्स उपलब्ध हैं।