भारत NCAP की 5 सबसे सुरक्षित कार, इनका लोहा फौलाद सा मजबूत; सड़क पर सेफ्टी की पूरी गारंटी!

भारतीय कार ग्राहकों के लिए सेफ्टी अब ऊपर है। भारत NCAP अब देश में बिकने वाली गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग कर रहा है। यानी ग्राहकों के पास आखिरकार एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है जिससे वे तुलना कर सकते हैं कि कारें पैसेंजर को कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। यह प्रोग्राम फ्रंटल, साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट के जरिए एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को इवैल्यूएट करता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर स्टार रेटिंग देता है। चलिए आपको बेस्ट रेटिंग वाली ऐसी ही 5 कारों के बारे में बताते हैं।

1. महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6)

एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपए से शुरू महिंद्रा BE 6 भारत NCAP के तहत सबसे मजबूत परफॉर्मर में से एक बनकर उभरी है। इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में शानदार स्कोर के साथ 5-स्टार रेटिंग हासिल की। ​​इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 31.97/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है। क्रैश टेस्टिंग में स्ट्रक्चर स्टेबल रहा, SUV कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम से इक्विप्ड है। एक इलेक्ट्रिक SUV के लिए, यह सेफ्टी परफॉर्मेंस के मामले में एक हाई बेंचमार्क सेट करती है।

2. टाटा पंच (Tata Punch)

एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए से शुरू टाटा पंच ने कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में सेफ्टी के लिए एक मजबूत पहचान बनाई है। भारत NCAP टेस्टिंग के तहत, इसे 5 स्टार रेटिंग मिली। इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया। इसके बॉडी शेल को स्टेबल रेटिंग दी गई, जो टक्कर के दौरान स्ट्रक्चरल मजबूती का एक मुख्य इंडिकेटर है। इसमें डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स हैं, साथ ही एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो क्रैश फोर्स को असरदार तरीके से एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 30.58/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है।

3. टाटा हैरियर EV (Tata Harrier EV)

एक्स-शोरूम कीमत 21.49 लाख रुपए से शुरू हैरियर EV अपनी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ बड़ी SUVs में सबसे अलग है। इसने बड़ों के लिए बेहतरीन प्रोटेक्शन स्कोर के साथ-साथ बच्चों की सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी दी है। एक मजबूत प्लेटफॉर्म, मल्टी एयरबैग और पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी एड्स इसकी शानदार क्रैश परफॉर्मेंस में मदद करते हैं। फिर SUV का साइज और रोड प्रेजेंस है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपने सेगमेंट की अकेली इलेक्ट्रिक SUV है जो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 32/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 49/49 स्कोर हासिल किया है।

4. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (Toyota Innova Hycross)

एक्स-शोरूम कीमत 18.48 लाख रुपए से शुरू जो खरीदार फैमिली MPV खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इनोवा हाइक्रॉस में स्पेस के साथ मजबूत क्रैश क्रेडेंशियल्स हैं। इसे भारत NCAP टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए अच्छा परफॉर्म करती है। 6 एयरबैग, स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX माउंट के साथ, यह बड़ी फैमिलीज के लिए भरोसेमंद सेफ्टी लेवल देती है। यह MPV शहर और हाईवे पर इस्तेमाल के लिए बहुत आरामदायक है, और हाइब्रिड सिस्टम की वजह से, यह अपने साइज के हिसाब से अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 30.47/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है।