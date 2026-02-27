Hindustan Hindi News
भारत NCAP की 5 सबसे सुरक्षित कार, इनका लोहा फौलाद सा मजबूत; सड़क पर सेफ्टी की पूरी गारंटी!

Feb 27, 2026 04:07 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय कार ग्राहकों के लिए सेफ्टी अब ऊपर है। भारत NCAP अब देश में बिकने वाली गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग कर रहा है। यानी ग्राहकों के पास आखिरकार एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है जिससे वे तुलना कर सकते हैं कि कारें पैसेंजर को कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं।

भारतीय कार ग्राहकों के लिए सेफ्टी अब ऊपर है। भारत NCAP अब देश में बिकने वाली गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग कर रहा है। यानी ग्राहकों के पास आखिरकार एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है जिससे वे तुलना कर सकते हैं कि कारें पैसेंजर को कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। यह प्रोग्राम फ्रंटल, साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट के जरिए एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को इवैल्यूएट करता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर स्टार रेटिंग देता है। चलिए आपको बेस्ट रेटिंग वाली ऐसी ही 5 कारों के बारे में बताते हैं।

1. महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6)
एक्स-शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपए से शुरू

महिंद्रा BE 6 भारत NCAP के तहत सबसे मजबूत परफॉर्मर में से एक बनकर उभरी है। इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में शानदार स्कोर के साथ 5-स्टार रेटिंग हासिल की। ​​इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 31.97/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है। क्रैश टेस्टिंग में स्ट्रक्चर स्टेबल रहा, SUV कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम से इक्विप्ड है। एक इलेक्ट्रिक SUV के लिए, यह सेफ्टी परफॉर्मेंस के मामले में एक हाई बेंचमार्क सेट करती है।

2. टाटा पंच (Tata Punch)
एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपए से शुरू

टाटा पंच ने कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में सेफ्टी के लिए एक मजबूत पहचान बनाई है। भारत NCAP टेस्टिंग के तहत, इसे 5 स्टार रेटिंग मिली। इसने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया। इसके बॉडी शेल को स्टेबल रेटिंग दी गई, जो टक्कर के दौरान स्ट्रक्चरल मजबूती का एक मुख्य इंडिकेटर है। इसमें डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स हैं, साथ ही एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो क्रैश फोर्स को असरदार तरीके से एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 30.58/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है।

ये भी पढ़ें:14-इंच स्क्रीन, 792Km रेंज, 6.7 सेकंड में 0-100Km स्पीड; मार्च में होगी बुकिंग

3. टाटा हैरियर EV (Tata Harrier EV)
एक्स-शोरूम कीमत 21.49 लाख रुपए से शुरू

हैरियर EV अपनी 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ बड़ी SUVs में सबसे अलग है। इसने बड़ों के लिए बेहतरीन प्रोटेक्शन स्कोर के साथ-साथ बच्चों की सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी दी है। एक मजबूत प्लेटफॉर्म, मल्टी एयरबैग और पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी एड्स इसकी शानदार क्रैश परफॉर्मेंस में मदद करते हैं। फिर SUV का साइज और रोड प्रेजेंस है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपने सेगमेंट की अकेली इलेक्ट्रिक SUV है जो ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 32/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 49/49 स्कोर हासिल किया है।

ये भी पढ़ें:बीते साल इन 2 कारों को सभी यूनिट हाथों-हाथ बिक गईं, अब इस साल फिर हो रही लॉन्च

4. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (Toyota Innova Hycross)
एक्स-शोरूम कीमत 18.48 लाख रुपए से शुरू

जो खरीदार फैमिली MPV खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इनोवा हाइक्रॉस में स्पेस के साथ मजबूत क्रैश क्रेडेंशियल्स हैं। इसे भारत NCAP टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए अच्छा परफॉर्म करती है। 6 एयरबैग, स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX माउंट के साथ, यह बड़ी फैमिलीज के लिए भरोसेमंद सेफ्टी लेवल देती है। यह MPV शहर और हाईवे पर इस्तेमाल के लिए बहुत आरामदायक है, और हाइब्रिड सिस्टम की वजह से, यह अपने साइज के हिसाब से अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 30.47/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है।

ये भी पढ़ें:₹5.79 लाख की स्विफ्ट खरीदने लिया ₹5 लाख का लोन, तो बस इतनी बनेगी EMI

5. स्कोडा काइलक (Skoda Kylaq)
एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए से शुरू

स्कोडा काइलक ने बहुत जल्दी देश की सबसे सुरक्षित कॉम्पैक्ट SUV में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। इसे भारत NCAP के तहत एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। स्टैंडर्ड एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ एक स्टेबल बॉडी स्ट्रक्चर, इसके पूरे सेफ्टी पैकेज को मजबूत बनाता है। यह 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या पैडल शिफ्टर्स के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 30.88/32 स्कोर और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए 45/49 स्कोर हासिल किया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
