₹1 लाख से कम में आने वाले 5 धाकड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर, 150 km तक मिलेगी रेंज; जानिए कीमतें

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए आपको लाख रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। भारतीय मार्केट में 1 लाख रुपये से कम कीमत में कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं जो बेहतरीन फीचर्स और शानदार रेंज देते हैं।

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Kinetic Green Zing

क्या आप भी अपने रोजमर्रा के काम या ऑफिस आने-जाने के लिए किसी टू-व्हीलर की तलाश में हैं? अगह हां तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, इसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक शानदार और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए आपको लाख रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। भारतीय मार्केट में 1 लाख रुपये से कम कीमत में कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं जो बेहतरीन फीचर्स और शानदार रेंज देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में।

Zelio Legender+ Premium अगर आपका बजट बेहद सीमित है और आप प्रीमियम लुक वाला स्कूटर चाहते हैं, तो यह एक बढ़िया ऑप्शन है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत महज 65,059 रुपये है। इसमें वैरिएंट के हिसाब से 150 किमी तक की जबरदस्त रेंज और 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। इसके साथ ही स्टाइलिश डिजाइन, अलॉय व्हील्स, रिवर्स गियर, एंटी-थेफ्ट अलार्म और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स इसे कॉलेज छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए काफी उपयोगी बनाते हैं।

Okinawa R30 ओकिनावा R30 को खास तौर पर शहर के भीतर सफर करने के लिए बनाया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,998 रुपये है। इसमें 250W की BLDC मोटर और 1.25 kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है। यह 4-5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। यह स्कूटर एक बार चार्ज होने पर करीब 60 किमी की रेंज और 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देता है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, LED DRLs और मोटर-बैटरी पर 3 साल की वारंटी भी मिलती है।

Odysse E2Go करीब 71,100 एक्स-शोरूम कीमत में आने वाला Odysse E2Go अपने रेट्रो और क्लासिक लुक की वजह से सड़कों पर अलग ही नजर आता है। इसकी गोल LED हेडलाइट और क्रोम एलिमेंट्स इसे काफी प्रीमियम टच देते हैं। यह 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड के साथ आता है और फुल चार्ज में 70 से 100 किमी तक की रेंज देता है। कम दूरी के सफर, कॉलेज और रोजमर्रा की खरीदारी के लिए यह एक बहुत ही व्यावहारिक और टिकाऊ विकल्प है।

Kinetic Green Zing काइनेटिक ग्रीन का यह स्कूटर बेहद आसान और आरामदायक सवारी के लिए जाना जाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 67,990 रुपये रखी गई है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 70 किमी तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा है। इसमें मजबूत टायर, बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम और आरामदायक सस्पेंशन दिया गया है। कम कीमत और low-maintenance के कारण यह बुजुर्गों और छात्रों के लिए बेस्ट ऑप्शन है।