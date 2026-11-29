भारतीय मार्केट में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर 7-सीटर एसयूवी को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि अब कई कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी नई गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर 7-सीटर एसयूवी को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। बड़ी फैमिली के लिए ये गाड़ियां काफी काम की साबित होती हैं। इनमें ज्यादा लोगों के बैठने के साथ सामान रखने के लिए भी अच्छी जगह मिलती है। यही वजह है कि अब कई कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी नई गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही हैं। साल 2027 में भी ग्राहकों को कई नई 7-सीटर एसयूवी देखने को मिलेंगी। इनमें पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी तक शामिल हैं। आइए जानते हैं अगले साल आने वाली इन 5 नई SUV की खासियत।

1. नई टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा अपनी नई जनरेशन फॉर्च्यूनर को 1 दिसंबर को ग्लोबल मार्केट में पेश करने वाली है। इसके बाद इसे अगले साल भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। नई फॉर्च्यूनर को अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसका साइज मौजूदा मॉडल से थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसमें नई LED हेडलाइट, नया ग्रिल और बदला हुआ बंपर मिलेगा। पीछे की तरफ भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम हो सकता है। इसमें 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है।

2. टाटा सफारी EV टाटा मोटर्स अगले साल जनवरी में अपनी नई सफारी EV लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका डिजाइन काफी हद तक मौजूदा सफारी जैसा होगा, लेकिन इसमें बंद ग्रिल, नए एयरोडायनामिक अलॉय व्हील और अपडेटेड LED टेललैंप जैसे बदलाव मिलेंगे। केबिन में सिएरा EV की तरह ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। बड़ी बैटरी वाले मॉडल की रेंज करीब 622 से 627 किलोमीटर और छोटी बैटरी वाले मॉडल की रेंज करीब 538 किलोमीटर हो सकती है।

3. महिंद्रा BE 07 महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 07 भी अगले साल लॉन्च हो सकती है। यह कंपनी की चौथी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे 5-सीटर के साथ 7-सीटर ऑप्शन में भी पेश किया जा सकता है। इसका साइज हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों से बड़ा होने की उम्मीद है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, बड़ी ग्लास रूफ, फ्रेमलेस डोर और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh के ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

4. रेनॉल्ट Boreal/Bigster रेनॉल्ट अगले साल डस्टर के बाद अपनी नई 7-सीटर एसयूवी बोरेल (बिगस्टर) लॉन्च करने की तैयारी में है। इस एसयूवी को भारत में टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। इसका डिजाइन बिगस्टर से मिलता-जुलता होगा। यह 5-सीटर डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। हालांकि, इसमें बड़ा व्हीलबेस और लंबा पिछला हिस्सा मिलेगा, ताकि तीसरी रो में सीटों के लिए जगह बनाई जा सके। इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।

5. निसान टेक्टॉन 7-सीटर