1 जनवरी के साथ शुरू हो जाएगा इन 8 SUVs का काउंटडाउन, 3 महीने में सभी आ जाएंगी; जानिए नाम

1 जनवरी के साथ शुरू हो जाएगा इन 8 SUVs का काउंटडाउन, 3 महीने में सभी आ जाएंगी; जानिए नाम

संक्षेप:

भारतीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अगला साल बेहद खास रहने वाला है। दरअसल, 2026 के पहले 3 महीने में ही बाजार में कई नए मॉडल की एंट्री होने वाली है। इसमें ज्यादातर 4.3 से 4.6 मीटर मिडसाइज SUV सेगमेंट के मॉडल हैं।

Dec 18, 2025 02:35 pm IST
भारतीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अगला साल बेहद खास रहने वाला है। दरअसल, 2026 के पहले 3 महीने में ही बाजार में कई नए मॉडल की एंट्री होने वाली है। इसमें ज्यादातर 4.3 से 4.6 मीटर मिडसाइज SUV सेगमेंट के मॉडल हैं। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, किआ, रेनॉल्ट और निसान जैसी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में आप अगले 3 महीने के दौरान कई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इन मॉडल के बारे में जान लेना चाहिए।

1. टाटा सिएरा EV
सिएरा ने अपने ICE फॉर्म में 11.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ वापसी की है। एक ही दिन में इसकी बुकिंग 70,000 के पार हो गई। रेंज को बढ़ाने के तौर पर इसका इलेक्ट्रिक वैरिएंट 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला है। इसमें दो बैटरी पैक होंगे। बड़ा वाला हैरियर EV से लिया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर इसकी क्लेम्ड रेंज 500Km से ज्यादा हो सकती है।

2&3. टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल
टाटा आने वाले हफ्तों में हैरियर और सफारी के पेट्रोल-पावर्ड वर्जन लॉन्च करके अपनी अग्रेसिव प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी जारी रखेगी। दोनों SUVs में नया 1.5-लीटर चार-सिलेंडर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो पहली बार सिएरा में आया था, जो 168 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है। सिएरा में इसे सिर्फ 6-स्पीड AT के साथ जोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:कोहरे का कहर! देशभर में हो रहे कार एक्सीडेंट, लोगों की गलतियों बनीं 'जान पर आफत'

4&5. नई रेनो डस्टर और निसान टेक्टन
रेनो 26 जनवरी, 2026 को घरेलू बाजार में अगली पीढ़ी की डस्टर पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह SUV एक हाईली लोकलाइज्ड CMF-B आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। उम्मीद है कि यह दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ डेब्यू करेगी। स्टाइलिंग, केबिन लेआउट और ओवरऑल पोजीशनिंग के मामले में इंडिया-स्पेक डस्टर इंटरनेशनल वर्जन को करीब से फॉलो करेगी। इसके निसान भाई, टेक्टन को फरवरी में लॉन्च करने की पुष्टि हो गई है।

6. मारुति सुजुकी ई विटारा
अपकमिंग ई विटारा अगले महीने बिक्री के लिए आने पर मारुति सुजुकी की जीरो-एमिशन स्पेस में एंट्री का संकेत देगी। इसे दो बैटरी पैक 49 kWh और 61 kWh के साथ पेश किया जाएगा, जो एक बार चार्ज करने पर 543Km की ARAI क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज देगी। Heartect-e प्लेटफॉर्म पर आधारित इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

ये भी पढ़ें:हैरियर, सफारी, अल्काजार, हेक्टर को छोड़, लोगों ने इस SUV को खरीदकर बनाया नंबर-1

7. नई किआ सेल्टोस
सेकंड-जेनरेशन किआ सेल्टोस को कुछ दिन पहले पेश किया गया था और इसमें कई विज़ुअल अपडेट किए गए हैं जो ग्लोबल टेलुराइड फ्लैगशिप SUV की याद दिलाते हैं। इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा अपमार्केट सरफेस मटीरियल के साथ एक नया इंटीरियर भी मिलता है। यह 1.5L NA पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती रहेगी। इसकी कीमतें 2 जनवरी, 2026 को जारी की जाएंगी।

8. महिंद्रा XUV 7XO
महिंद्रा ने अपडेटेड XUV700 का नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया है। इसे अगले महीने मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही पूरे भारत में इस SUV की बुकिंग शुरू हो गई है। फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर में साफ बदलाव किए गए हैं, जबकि इंटीरियर में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट के साथ हाल ही में पेश की गई XEV 9S से कई फीचर्स लिए गए हैं।

