Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़5 new mid-size SUVs to launch soon in india, check all details
भारत में धूम मचाने आ रहीं 5 नई मिड-साइज SUVs, टाटा सिएरा पर रहेंगी सबकी निगाहें; चौथा वाला मॉडल सबको चौंका देगा

भारत में धूम मचाने आ रहीं 5 नई मिड-साइज SUVs, टाटा सिएरा पर रहेंगी सबकी निगाहें; चौथा वाला मॉडल सबको चौंका देगा

संक्षेप: भारत में 5 नई मिड-साइज SUVs धूम मचाने आ रही हैं। इसमें टाटा (Tata) और महिंद्रा (Mahindra) की कई धांसू SUVs शामिल होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 16 Nov 2025 11:25 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत का मिड-साइज SUV सेगमेंट पहले से ही काफी गर्म है, लेकिन अब अगले कुछ हफ्तों में यह सेगमेंट और भी धमाकेदार होने वाला है। टाटा मोटर्स (Tata Motors), महिंद्रा (Mahindra) और मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki)तीनों ब्रांड्स 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में अपनी नई SUVs लॉन्च करने जा रहे हैं। इनमें कई मॉडल ICE इंजन के साथ आएंगे, जबकि कुछ अपने EV अवतार में बाजार को हिलाने को तैयार हैं। चलिए आसान भाषा में वे 5 बड़ी SUVs जानते हैं, जिनका लॉन्च देशभर में सबसे ज्यादा चर्चा में है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी ने करीब 40000 ग्रैंड विटारा के लिए जारी किया रिकॉल

1- 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा

लाखों लोगों की फेवरेट सिएरा (Sierra) आखिरकार 25 नवंबर को अपनी वापसी करने जा रही है। टाटा (Tata) ने पहले ही इसकी एक्सटीरियर लुक्स और फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स दिखा दिए हैं और सबसे बड़ा हाईलाइट है।

इसमें पहली बार किसी टाटा (Tata) कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (Triple Screen Setup) मिल रहा है। इसमें तीन इंजन विकल्प मिलते हैं। इसमें 1.5 tGDi नया पेट्रोल, 1.5 NA पेट्रोल और 1.5 टर्बो डीजल मिलता है। इसमें मैनुअल (Manual) और ऑटोमैटिक (Automatic) दोनों गियरबॉक्स मिलते है। सबसे खास सिएरा (Sierra) का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन जनवरी 2026 में आएगा, जो ब्रांड की EV लाइनअप को नई दिशा देगा।

2- टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल

9 दिसंबर को टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल लॉन्च होगी। इसमें हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) डीजल सेगमेंट में पहले ही काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन अब टाटा मोटर्स (Tata Motors) उन्हें पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारने जा रही है। इसमें नया 1.5-लीटर tGDi पेट्रोल इंजन (Hyperion Series) मिलेगा, जो 170hp की पावर और 280Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें मैनुअल (Manual) और ऑटोमैटिक (Automatic) ऑप्शन मिलेगा। यह वही इंजन है, जो सिएरा (Sierra) में भी मिलेगा। डिजाइन, फीचर्स और बाकी पैकेज में कोई बदलाव नहीं होगा, बस नई पावरट्रेन जोड़ दी जाएगी।

4- महिंद्रा XEV 9S

नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा XEV 9S 27 नवंबर को लॉन्च होगी। महिंद्रा (Mahindra) की नई EV लाइनअप एक-एक करके सामने आ रही है और अब बारी XEV 9S की है। ये XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी। ये 7 सीटर SUV फैमिली ग्राहकों के लिए परफेक्ट होगी। इसमें दो बैटरी पैक (अपेक्षित) 59 kWh और 79 kWh मिलते हैं। XEV 9S भारत में महिंद्रा (Mahindra) की EV लाइनअप का नया पावरफुल पिलर बन सकता है।

5- मारुति ई-विटारा

मारुति ई-विटारा कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक SUV 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगी। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की पहली EV ई-विटारा (e Vitara) अब भारत में लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका उत्पादन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू भी हो चुका है।

ये भी पढ़ें:गजब! जीएसटी में छूट के बाद 68,000 रुपये तक सस्ती हो गई ये मारुति SUV

इसमें दो बैटरी पैक विकल्प 49 kWh और 61 kWh (जिसकी रेंज होगी लगभग 500 किमी.) मिलेगा। इसमें ड्राइव सिस्टम, सिंगल-मोटर, फ्रंट-व्हील ड्राइव मिलेगा। EV सेगमेंट में मारुति (Maruti) पहले दिन से बाजी मारना चाहती है और ई-विटारा (e-Vitara) इसका पहला बड़ा कदम है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Tata Motors अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।