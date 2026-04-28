27Km तो कोई 28Km... इन 5 मिडसाइज SUVs का माइलेज सबसे ज्यादा; इसमें मारुति के 2 मॉडल शामिल

इस सेगमेंट में कई ऐसे मॉडल हैं जिनकी डिमांड हाई है। इतना ही नहीं, लंबे वेटिंग या प्राइस के चलते ग्राहकों को अपना ऑप्शन बदलने में भी समय नहीं लगता। इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक जैसे मॉडस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं।

देश के अंदर मिडसाइज SUV सेगमेंट के अंदर सबसे कड़ा कॉम्पटीशन हो गया है। इस सेगमेंट में कई ऐसे मॉडल हैं जिनकी डिमांड हाई है। इतना ही नहीं, लंबे वेटिंग या प्राइस के चलते ग्राहकों को अपना ऑप्शन बदलने में भी समय नहीं लगता। इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक जैसे मॉडस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इन SUVs की डिमांड में माइलेज भी का अहम रोल माना जाता है। पेट्रोल की कीमतों के बीच हर कोई माइलेज पर जरूर ध्यान देता है। हम यहां पर ऐसी ही पॉपुलर मिडसाइज SUVs के माइलेज के बारे में बता रहे हैं।

1. स्कोडा कुशाक (1.5 टर्बो-पेट्रोल)

AT फ्यूल एफिशिएंसी: 18.72 Kmpl स्कोडा कुशाक को 2026 में अपना मिड-साइकिल अपडेट मिला, जिससे इसे कोडियाक जैसा डिजाइन, एक्स्ट्रा फीचर्स और छोटे 1.0-लीटर इंजन के साथ एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन मिला। हालांकि, 150hp, 1.5-लीटर इंजन पहले जैसा ही है, और यह DCT ऑप्शन के साथ आता है जिसकी दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी 18.72 Kmpl है। कुशाक के 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की कीमतें 18.79 लाख से 18.99 लाख रुपए के बीच हैं।

स्कोडा कुशाक ARAI माइलेज 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन स्कोडा कुशाक DCT क्लेम्ड माइलेज 18.72kpl

2. सिट्रोन बेसाल्ट, एयरक्रॉस (1.2 टर्बो-पेट्रोल)

MT फ्यूल एफिशिएंसी: 18.5 Kmpl से 19.5 Kmpl; AT फ्यूल एफिशिएंसी: 17.6 Kmpl से 18.7 Kmpl सिट्रोन बेसाल्ट और एयरक्रॉस में 82hp पावार वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अलावा, 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता हैं। बेस्लाट, एयरक्रॉस से ज्यादा अफॉर्डेबल है। MT के लिए 1 Kmpl और AT के लिए 1.1 Kmpl ज्यादा। इसके अलावा, टर्बो-पेट्रोल इंजन का माइलेज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज्यादा है। बेसाल्ट टर्बो-पेट्रोल की कीमत 11.42 लाख से 13.75 लाख रुपए के बीच है। जबकि एयरक्रॉस टर्बो-पेट्रोल की कीमत 11.99 लाख से 14.37 लाख रुपए के बीच है।

सिट्रोन बेसाल्ट, एयक्रॉस ARAI माइलेज 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन सिट्रोन बेसाल्ट सिट्रोन एयरक्रॉस MT क्लेम्ड माइलेज 19.5kpl 18.5kpl AT क्लेम्ड माइलेज 18.7kpl 17.6kpl

3. स्कोडा कुशाक (1.0 टर्बो-पेट्रोल)

MT फ्यूल एफिशिएंसी: 19.66 Kmpl; AT फ्यूल एफिशिएंसी: 19.09 Kmpl स्कोडा कुशाक का 116hp, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन अब 6-स्पीड मैनुअल ऑप्शन के साथ-साथ एक नए 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि स्कोडा कुशाक सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट टर्बो-पेट्रोल मिडसाइज SUV है। मैनुअल वर्जन, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले वर्जन की तुलना में 0.57 Kmpl ज्यादा अफॉर्डेबल है। 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली स्कोडा कुशाक की कीमत 10.69 लाख से लेकर 17.89 लाख रुपए तक है।

स्कोडा कुशाक ARAI माइलेज 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन स्कोडा कुशाक MT क्लेम्ड माइलेज 19.66kpl AT क्लेम्ड माइलेज 19.09kpl

4. मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर (1.5 पेट्रोल)

MT फ्यूल एफिशिएंसी: 21.11 Kmpl से 21.18 Kmpl; AT फ्यूल एफिशिएंसी: 20.58 Kmpl से 21.06 Kmpl मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर, जिनमें एक ही 103hp, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। खास बात यह है कि पेट्रोल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन तीनों SUVs के ऊंचे ट्रिम्स में AWD सेटअप के साथ भी उपलब्ध है। मैनुअल और ऑटोमैटिक ऑप्शनों के साथ विक्टोरिस के फ्यूल-एफिशिएंसी के आंकड़े ग्रैंड विटारा और हाइराइडर की तुलना में थोड़े ज्यादा हैं। हालांकि, AWD सेटअप के साथ हाइराइडर की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस का नंबर आता है। इस इंजन के साथ, विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख से 19.22 लाख रुपए के बीच है, ग्रैंड विटारा की कीमत 10.77 लाख से 18.58 लाख रुपए के बीच है। हाइराइडर कीमत 10.99 लाख से 18.67 लाख रुपए के बीच है

विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर ARAI माइलेज 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मारुति विक्टोरिस मारुति ग्रैंड विटारा टोयोटा हाइराइडर MT FWD क्लेम्ड माइलेज 21.18kpl 21.11kpl 21.12kpl AT FWD क्लेम्ड माइलेज 21.06kpl 20.58kpl 20.58kpl AT AWD क्लेम्ड माइलेज 19.07kpl 19.20kpl 19.39kpl

5. मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर (1.5 स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

फ्यूल एफिशिएंसी: 27.97 Kmpl से 28.65 Kmpl मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर की तिकड़ी माइलेज के मामले में सबसे ऊपर है। इसका 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 116hp का पावर जनरेट करता है। खास बात यह है कि विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और हाइराइडर ही एकमात्र ऐसी मिडसाइज SUV हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। विक्टोरिस सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट मिडसाइज SUV है, जिसके बाद ग्रैंड विटारा और हाइराइडर का नंबर आता है। इस इंजन के साथ, विक्टोरिस की कीमत 16.38 लाख से 19.99 लाख रुपए, ग्रैंड विटार की कीमत 16.63 लाख से Rs 19.57 लाख रुपए और हाइराइडर की कीमत 16.72 लाख से 19.99 लाख रुपए है।