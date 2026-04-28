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27Km तो कोई 28Km... इन 5 मिडसाइज SUVs का माइलेज सबसे ज्यादा; इसमें मारुति के 2 मॉडल शामिल

Apr 28, 2026 05:01 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस सेगमेंट में कई ऐसे मॉडल हैं जिनकी डिमांड हाई है। इतना ही नहीं, लंबे वेटिंग या प्राइस के चलते ग्राहकों को अपना ऑप्शन बदलने में भी समय नहीं लगता। इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक जैसे मॉडस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं।

27Km तो कोई 28Km... इन 5 मिडसाइज SUVs का माइलेज सबसे ज्यादा; इसमें मारुति के 2 मॉडल शामिल

देश के अंदर मिडसाइज SUV सेगमेंट के अंदर सबसे कड़ा कॉम्पटीशन हो गया है। इस सेगमेंट में कई ऐसे मॉडल हैं जिनकी डिमांड हाई है। इतना ही नहीं, लंबे वेटिंग या प्राइस के चलते ग्राहकों को अपना ऑप्शन बदलने में भी समय नहीं लगता। इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक जैसे मॉडस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इन SUVs की डिमांड में माइलेज भी का अहम रोल माना जाता है। पेट्रोल की कीमतों के बीच हर कोई माइलेज पर जरूर ध्यान देता है। हम यहां पर ऐसी ही पॉपुलर मिडसाइज SUVs के माइलेज के बारे में बता रहे हैं।

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1. स्कोडा कुशाक (1.5 टर्बो-पेट्रोल)
AT फ्यूल एफिशिएंसी: 18.72 Kmpl

स्कोडा कुशाक को 2026 में अपना मिड-साइकिल अपडेट मिला, जिससे इसे कोडियाक जैसा डिजाइन, एक्स्ट्रा फीचर्स और छोटे 1.0-लीटर इंजन के साथ एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन मिला। हालांकि, 150hp, 1.5-लीटर इंजन पहले जैसा ही है, और यह DCT ऑप्शन के साथ आता है जिसकी दावा की गई फ्यूल एफिशिएंसी 18.72 Kmpl है। कुशाक के 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की कीमतें 18.79 लाख से 18.99 लाख रुपए के बीच हैं।

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स्कोडा कुशाक ARAI माइलेज 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
स्कोडा कुशाक
DCT क्लेम्ड माइलेज18.72kpl

2. सिट्रोन बेसाल्ट, एयरक्रॉस (1.2 टर्बो-पेट्रोल)
MT फ्यूल एफिशिएंसी: 18.5 Kmpl से 19.5 Kmpl; AT फ्यूल एफिशिएंसी: 17.6 Kmpl से 18.7 Kmpl

सिट्रोन बेसाल्ट और एयरक्रॉस में 82hp पावार वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अलावा, 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता हैं। बेस्लाट, एयरक्रॉस से ज्यादा अफॉर्डेबल है। MT के लिए 1 Kmpl और AT के लिए 1.1 Kmpl ज्यादा। इसके अलावा, टर्बो-पेट्रोल इंजन का माइलेज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज्यादा है। बेसाल्ट टर्बो-पेट्रोल की कीमत 11.42 लाख से 13.75 लाख रुपए के बीच है। जबकि एयरक्रॉस टर्बो-पेट्रोल की कीमत 11.99 लाख से 14.37 लाख रुपए के बीच है।

सिट्रोन बेसाल्ट, एयक्रॉस ARAI माइलेज 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन
सिट्रोन बेसाल्टसिट्रोन एयरक्रॉस
MT क्लेम्ड माइलेज19.5kpl18.5kpl
AT क्लेम्ड माइलेज18.7kpl17.6kpl
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3. स्कोडा कुशाक (1.0 टर्बो-पेट्रोल)
MT फ्यूल एफिशिएंसी: 19.66 Kmpl; AT फ्यूल एफिशिएंसी: 19.09 Kmpl

स्कोडा कुशाक का 116hp, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन अब 6-स्पीड मैनुअल ऑप्शन के साथ-साथ एक नए 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि स्कोडा कुशाक सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट टर्बो-पेट्रोल मिडसाइज SUV है। मैनुअल वर्जन, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले वर्जन की तुलना में 0.57 Kmpl ज्यादा अफॉर्डेबल है। 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली स्कोडा कुशाक की कीमत 10.69 लाख से लेकर 17.89 लाख रुपए तक है।

स्कोडा कुशाक ARAI माइलेज 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
स्कोडा कुशाक
MT क्लेम्ड माइलेज19.66kpl
AT क्लेम्ड माइलेज19.09kpl
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4. मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर (1.5 पेट्रोल)
MT फ्यूल एफिशिएंसी: 21.11 Kmpl से 21.18 Kmpl; AT फ्यूल एफिशिएंसी: 20.58 Kmpl से 21.06 Kmpl

मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर, जिनमें एक ही 103hp, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। खास बात यह है कि पेट्रोल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन तीनों SUVs के ऊंचे ट्रिम्स में AWD सेटअप के साथ भी उपलब्ध है। मैनुअल और ऑटोमैटिक ऑप्शनों के साथ विक्टोरिस के फ्यूल-एफिशिएंसी के आंकड़े ग्रैंड विटारा और हाइराइडर की तुलना में थोड़े ज्यादा हैं। हालांकि, AWD सेटअप के साथ हाइराइडर की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस का नंबर आता है। इस इंजन के साथ, विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख से 19.22 लाख रुपए के बीच है, ग्रैंड विटारा की कीमत 10.77 लाख से 18.58 लाख रुपए के बीच है। हाइराइडर कीमत 10.99 लाख से 18.67 लाख रुपए के बीच है

विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर ARAI माइलेज 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन
मारुति विक्टोरिसमारुति ग्रैंड विटाराटोयोटा हाइराइडर
MT FWD क्लेम्ड माइलेज21.18kpl21.11kpl21.12kpl
AT FWD क्लेम्ड माइलेज21.06kpl20.58kpl20.58kpl
AT AWD क्लेम्ड माइलेज19.07kpl19.20kpl19.39kpl
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5. मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर (1.5 स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)
फ्यूल एफिशिएंसी: 27.97 Kmpl से 28.65 Kmpl

मारुति विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर की तिकड़ी माइलेज के मामले में सबसे ऊपर है। इसका 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 116hp का पावर जनरेट करता है। खास बात यह है कि विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और हाइराइडर ही एकमात्र ऐसी मिडसाइज SUV हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। विक्टोरिस सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट मिडसाइज SUV है, जिसके बाद ग्रैंड विटारा और हाइराइडर का नंबर आता है। इस इंजन के साथ, विक्टोरिस की कीमत 16.38 लाख से 19.99 लाख रुपए, ग्रैंड विटार की कीमत 16.63 लाख से Rs 19.57 लाख रुपए और हाइराइडर की कीमत 16.72 लाख से 19.99 लाख रुपए है।

विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर ARAI माइलेज 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन
मारुति विक्टोरिसमारुति ग्रैंड विटाराटोयोटा हाइराइडर
e-CVT क्लेम्ड माइलेज28.65kpl27.97kpl27.97kpl
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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