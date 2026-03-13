Hindustan Hindi News
ये हैं भारत की 5 सबसे कंजूस पेट्रोल कारें, 26.68 km तक मिलता है माइलेज; कीमत ₹3.99 लाख से शुरू

Mar 13, 2026 10:59 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी पेट्रोल कारें मौजूद हैं जो न केवल चलाने में दमदार हैं बल्कि अपनी माइलेज के लिए भी जानी जाती हैं। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं तो ये 5 मॉडल आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं।

पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के बजट को हिला कर रख दिया है। ऐसे में नई कार खरीदते समय ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल 'माइलेज' को लेकर होता है। बता दें कि भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी बेहतरीन पेट्रोल कारें मौजूद हैं जो न केवल चलाने में दमदार हैं बल्कि अपनी माइलेज के लिए भी जानी जाती हैं। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो आपकी जेब पर बोझ न डाले और हर लीटर पेट्रोल का पूरा वसूल दे तो ये 5 मॉडल आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। आइए जानते हैं मॉडल वाइज डिटेल्स को विस्तार से।

मारुति सुजुकी सेलेरियो

मारुति सुजुकी सेलेरियो में लगा 1.0-लीटर K10C इंजन स्मूथ ड्राइविंग के साथ 26.68 किलोमीटर तक माइलेज देने का दावा करता है। यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शहर के ट्रैफिक में रोजाना सफर करते हैं। इसकी कॉम्पैक्ट साइज और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (AGS) का विकल्प इसे भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए एक शानदार ऑप्शम बनाता है। भारतीय ग्राहकों के बीच सेलेरियो की एक्स-शोरूम कीमत 5.37 लाख रुपये से शुरू होकर 7.05 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति सुजुकी वैगनआर

मारुति सुजुकी वैगनआर 1.0-लीटर इंजन वैरिएंट के साथ 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा केबिन और हेड-रूम है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए आरामदायक बनाता है। वैगनआर की एक्स-शोरूम कीमत 5.54 लाख रुपये से लेकर 7.38 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10

किफायती कारों की बात हो और ऑल्टो का नाम न आए ऐसा मुमकिन नहीं है। नई ऑल्टो K10 ग्राहकों को 24.39 किमी/लीटर से लेकर 24.90 किमी/लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती है। पहली बार कार खरीदने वालों के लिए यह सबसे भरोसेमंद ऑप्शन हैं क्योंकि यह कम मेंटेनेंस में सालों-साल साथ निभाती है। ऑल्टो K10 की एक्स-शोरूम कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल में 5.96 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा टियागो

टाटा टियागो ने भारतीय मार्केट में 'सेफ्टी' और 'माइलेज' का एक बेहतरीन संतुलन पेश किया है। 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह हैचबैक अपने 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन के जरिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज देती है। अगर आप माइलेज के साथ-साथ बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स से समझौता नहीं करना चाहते, तो टियागो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये से लेकर 8.35 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

स्विफ्ट केवल अपनी स्पोर्टी लुक्स के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एफिशिएंसी के लिए भी जानी जाती है। इसका लेटेस्ट हाइब्रिड तकनीक वाला इंजन करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। जो लोग स्टाइल और परफॉरमेंस के साथ ईंधन की बचत चाहते हैं उनके लिए स्विफ्ट से बेहतर कुछ नहीं। स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.50 लाख रुपये तक जाती है।

