ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती SUVs... लिस्ट में टाटा, हुंडई, मारुति के मॉडल भी शामिल; कीमत ₹7 लाख से कम
भारतीय ऑटो बाजार में SUVs की लंबी फेहरिस्त है। इसमें कई बजट फ्रेंडली मॉडल भी शामिल हैं। बीते कुछ सालों से ज्यादा सेप्स, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और कम कीमत के चलते SUVs की डिमांड में भारी इजाफा भी देखने को मिला है। भारतीय सड़कों पर ये कार ज्यादा सेफ भी हैं।
भारतीय ऑटो बाजार में SUVs की लंबी फेहरिस्त है। इसमें कई बजट फ्रेंडली मॉडल भी शामिल हैं। बीते कुछ सालों से ज्यादा सेप्स, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और कम कीमत के चलते SUVs की डिमांड में भारी इजाफा भी देखने को मिला है। भारतीय सड़कों पर ये कार ज्यादा सेफ भी हैं। खासकर अब छोटी SUVs को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। ऐसे में हम आपको यहां पर ऐसी 5 SUVs के बारे में बता रहे हैं जिनकी कीमतें 7 लाख से कम है।
1. टाटा पंच (Tata Punch)
शुरुआती कीमत: 5.59 लाख रुपए
2026 पंच फेसलिफ्ट के साथ, टाटा ने ना केवल कई स्टाइलिंग और फीचर अपग्रेड किए हैं, बल्कि एक नया 120hp टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश किया है। साथ ही, इसकी शुरुआती कीमत भी 40,000 रुपए कम कर दी। यह पंच को अभी भारत की सबसे सस्ती SUV बनाता है। नए टर्बो-पेट्रोल मोटर के अलावा, 2026 पंच में पहले वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 88hp पेट्रोल और 73hp CNG वर्जन में है। साथ ही, मैनुअल और AMT ऑप्शन भी हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.74 - 9.61 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
|2026 टाटा पंच एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
|Trim
|1.2 P 5MT
|1.2 P 5AMT
|1.2 CNG MT
|1.2 CNG AMT
|1.2 turbo P MT
|Smart
|5.59
|-
|6.69
|-
|-
|Pure
|6.49
|-
|7.49
|-
|-
|Pure+
|6.99
|7.54
|7.99
|8.54
|-
|Pure+ S
|7.34
|7.89
|8.34
|-
|-
|Adventure
|7.59
|8.14
|8.59
|9.14
|8.29
|Adventure S
|7.94
|-
|8.94
|9.49
|-
|Accomplished
|8.29
|8.84
|9.29
|-
|-
|Accomplished+ S
|8.99
|9.54
|-
|10.54
|9.79
2. निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite)
शुरुआती कीमत: 5.62 लाख रुपए
मैग्नाइट असल में निसान काइगर का वर्जन है, लेकिन यह बेस लेवल पर रेनो SUV से 14,000 रुपए ज्यादा महंगी है। उम्मीद के मुताबिक, मैग्नाइट में काइगर के साथ 1.0-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ-साथ डीलर-फिट CNG ऑप्शन भी है। हालांकि, मैग्नाइट इस लिस्ट में सिर्फ दो SUV में से एक है जो अपने CNG पावरट्रेन के साथ AMT गियरबॉक्स देती है।
|निसान मैग्नाइट एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
|Trim
|1.0 P 5MT
|1.0 P 5AMT
|1.0 Turbo P 5MT
|1.0 Turbo P CVT
|Visia
|5.62
|6.21
|-
|-
|Visia+
|6.16
|-
|-
|-
|Acenta
|6.77
|7.32
|-
|9.25
|N-Connecta
|7.4
|7.95
|8.71
|9.67
|Tekna
|8.33
|8.88
|9.51
|10.62
|Tekna+
|8.66
|9.21
|9.84
|10.96
|Kuro
|7.75
|8.3
|9.06
|9.99
3. हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter)
शुरुआती कीमत: 5.64 लाख रुपए
हुंडई के पोर्टफोलियो में उसकी एंट्री-लेवल SUV एक्सटर है। हालांकि, एक्सटर में 83hp पेट्रोल और 69hp CNG ट्यूनिंग वाला सिर्फ 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो एक 5-स्पीड मैनुअल स्टैंडर्ड है। पेट्रोल में 5-स्पीड AMT भी मिलता है। हुंडई इस सब-कॉम्पैक्ट SUV को करीब 30 वैरिएंट में बेचती है।
|हुंडई एक्सटर एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
|Trim
|1.2 P 5MT
|1.2 P 5AMT
|1.2 CNG 5MT
|EX
|5.64
|-
|6.95
|EX(O)
|6
|-
|-
|S Executive
|-
|-
|7.83
|S Smart
|7.03
|7.68
|7.89
|S+ Executive
|-
|-
|8.23
|S
|7.13
|7.78
|-
|S+
|7.36
|8
|-
|SX Smart
|7.51
|8.12
|8.45
|SX
|7.7
|8.32
|8.46
|SX Knight
|7.84
|8.45
|8.8
|SX Tech
|7.83
|8.5
|8.85
|SX(O)
|8.32
|9.07
|-
|SX(O) Connect
|-
|9.35
|-
|SX(O) Connect Knight
|8.98
|9.39
|-
4. रेनो काइगर (Renault Kiger)
शुरुआती कीमत: 5.76 लाख रुपए
रेनो काइगर को 2025 में अपडेटेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स और ज्यादा फीचर्स के साथ फेसलिफ्ट मिला था, फिर भी यह भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती SUV में से एक है। काइगर में 72hp 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और AMT ऑप्शन के साथ आता है और 100hp 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मैनुअल और CVT ऑप्शन के साथ आता है। काइगर के लिए एक डीलर-लेवल CNG किट भी दी जाती है। इसकी कीमत नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन से 79,500 रुपए ज्यादा है।
|रेनो काइगर एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
|Trim
|1.0 P 5MT
|1.0 P 5AMT
|1.0 Turbo P 5MT
|1.0 Turbo P CVT
|Authentic
|5.76
|-
|-
|-
|Evolution
|6.5
|6.95
|-
|-
|Techno
|7.5
|7.96
|-
|9.33
|Emotion
|8.37
|-
|9.33
|10.34
5. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)
शुरुआती कीमत: 6.85 लाख रुपए
बलेनो हैचबैक पर बेस्ड फ्रोंक्स मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV लाइन-अप में ब्रेजा का ज्यादा स्टाइलिश ऑप्शन है। फ्रोंक्स में उम्मीद के मुताबिक टैसर जैसे ही पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही, उनके गियरबॉक्स ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन यह बेस लेवल पर अपनी टोयोटा ट्विन से 40,000 रुपए सस्ती है।
|मारुति फ्रोंक्स एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
|Trim
|1.2 P 5MT
|1.2 P 5AMT
|1.2 CNG 5MT
|1.0 Turbo P 5MT
|1.0 Turbo P 6AT
|Sigma
|6.85
|-
|7.79
|-
|-
|Delta
|7.65
|8.15
|8.59
|-
|-
|Delta+
|8.05
|8.55
|-
|8.92
|-
|Zeta
|-
|-
|-
|9.71
|10.99
|Alpha
|-
|-
|-
|10.56
|11.84
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।