ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती SUVs... लिस्ट में टाटा, हुंडई, मारुति के मॉडल भी शामिल; कीमत ₹7 लाख से कम

ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती SUVs... लिस्ट में टाटा, हुंडई, मारुति के मॉडल भी शामिल; कीमत ₹7 लाख से कम

संक्षेप:

भारतीय ऑटो बाजार में SUVs की लंबी फेहरिस्त है। इसमें कई बजट फ्रेंडली मॉडल भी शामिल हैं। बीते कुछ सालों से ज्यादा सेप्स, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और कम कीमत के चलते SUVs की डिमांड में भारी इजाफा भी देखने को मिला है। भारतीय सड़कों पर ये कार ज्यादा सेफ भी हैं।

Feb 10, 2026 09:45 pm IST
भारतीय ऑटो बाजार में SUVs की लंबी फेहरिस्त है। इसमें कई बजट फ्रेंडली मॉडल भी शामिल हैं। बीते कुछ सालों से ज्यादा सेप्स, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और कम कीमत के चलते SUVs की डिमांड में भारी इजाफा भी देखने को मिला है। भारतीय सड़कों पर ये कार ज्यादा सेफ भी हैं। खासकर अब छोटी SUVs को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। ऐसे में हम आपको यहां पर ऐसी 5 SUVs के बारे में बता रहे हैं जिनकी कीमतें 7 लाख से कम है।

1. टाटा पंच (Tata Punch)
शुरुआती कीमत: 5.59 लाख रुपए

2026 पंच फेसलिफ्ट के साथ, टाटा ने ना केवल कई स्टाइलिंग और फीचर अपग्रेड किए हैं, बल्कि एक नया 120hp टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश किया है। साथ ही, इसकी शुरुआती कीमत भी 40,000 रुपए कम कर दी। यह पंच को अभी भारत की सबसे सस्ती SUV बनाता है। नए टर्बो-पेट्रोल मोटर के अलावा, 2026 पंच में पहले वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 88hp पेट्रोल और 73hp CNG वर्जन में है। साथ ही, मैनुअल और AMT ऑप्शन भी हैं।

2026 टाटा पंच एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
Trim1.2 P 5MT1.2 P 5AMT1.2 CNG MT1.2 CNG AMT1.2 turbo P MT
Smart5.59-6.69--
Pure6.49-7.49--
Pure+6.997.547.998.54-
Pure+ S7.347.898.34--
Adventure7.598.148.599.148.29
Adventure S7.94-8.949.49-
Accomplished8.298.849.29--
Accomplished+ S8.999.54-10.549.79

2. निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite)
शुरुआती कीमत: 5.62 लाख रुपए

मैग्नाइट असल में निसान काइगर का वर्जन है, लेकिन यह बेस लेवल पर रेनो SUV से 14,000 रुपए ज्यादा महंगी है। उम्मीद के मुताबिक, मैग्नाइट में काइगर के साथ 1.0-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ-साथ डीलर-फिट CNG ऑप्शन भी है। हालांकि, मैग्नाइट इस लिस्ट में सिर्फ दो SUV में से एक है जो अपने CNG पावरट्रेन के साथ AMT गियरबॉक्स देती है।

निसान मैग्नाइट एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
Trim1.0 P 5MT1.0 P 5AMT1.0 Turbo P 5MT1.0 Turbo P CVT
Visia5.626.21--
Visia+6.16---
Acenta6.777.32-9.25
N-Connecta7.47.958.719.67
Tekna8.338.889.5110.62
Tekna+8.669.219.8410.96
Kuro7.758.39.069.99

3. हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter)
शुरुआती कीमत: 5.64 लाख रुपए

हुंडई के पोर्टफोलियो में उसकी एंट्री-लेवल SUV एक्सटर है। हालांकि, एक्सटर में 83hp पेट्रोल और 69hp CNG ट्यूनिंग वाला सिर्फ 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो एक 5-स्पीड मैनुअल स्टैंडर्ड है। पेट्रोल में 5-स्पीड AMT भी मिलता है। हुंडई इस सब-कॉम्पैक्ट SUV को करीब 30 वैरिएंट में बेचती है।

हुंडई एक्सटर एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
Trim1.2 P 5MT1.2 P 5AMT1.2 CNG 5MT
EX5.64-6.95
EX(O)6--
S Executive--7.83
S Smart7.037.687.89
S+ Executive--8.23
S7.137.78-
S+7.368-
SX Smart7.518.128.45
SX7.78.328.46
SX Knight7.848.458.8
SX Tech7.838.58.85
SX(O)8.329.07-
SX(O) Connect-9.35-
SX(O) Connect Knight8.989.39-

4. रेनो काइगर (Renault Kiger)
शुरुआती कीमत: 5.76 लाख रुपए

रेनो काइगर को 2025 में अपडेटेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स और ज्यादा फीचर्स के साथ फेसलिफ्ट मिला था, फिर भी यह भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती SUV में से एक है। काइगर में 72hp 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और AMT ऑप्शन के साथ आता है और 100hp 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मैनुअल और CVT ऑप्शन के साथ आता है। काइगर के लिए एक डीलर-लेवल CNG किट भी दी जाती है। इसकी कीमत नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन से 79,500 रुपए ज्यादा है।

रेनो काइगर एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
Trim1.0 P 5MT1.0 P 5AMT1.0 Turbo P 5MT1.0 Turbo P CVT
Authentic5.76---
Evolution6.56.95--
Techno7.57.96-9.33
Emotion8.37-9.3310.34

5. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx)
शुरुआती कीमत: 6.85 लाख रुपए

बलेनो हैचबैक पर बेस्ड फ्रोंक्स मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV लाइन-अप में ब्रेजा का ज्यादा स्टाइलिश ऑप्शन है। फ्रोंक्स में उम्मीद के मुताबिक टैसर जैसे ही पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही, उनके गियरबॉक्स ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन यह बेस लेवल पर अपनी टोयोटा ट्विन से 40,000 रुपए सस्ती है।

मारुति फ्रोंक्स एक्स-शोरूम कीमतें (लाख रुपए में)
Trim1.2 P 5MT1.2 P 5AMT1.2 CNG 5MT1.0 Turbo P 5MT1.0 Turbo P 6AT
Sigma6.85-7.79--
Delta7.658.158.59--
Delta+8.058.55-8.92-
Zeta---9.7110.99
Alpha---10.5611.84
