वेंटिलेटेड सीट वाली सबसे सस्ती 5 कार, सेकेंड में आपके बैक हिस्से को कर देंगी ठंडा; कीमत ₹9 लाख के करीब

कार में मिलने वाला एक फीचर ऐसा है जो दिखता नहीं है, लेकिन जब इसे यूज किया जाता है तब वो कार के पूरे पैसे वसूल कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटेड सीट की। गर्मी के दिनों AC वेंट्स से मिलने वाली ठंडी हवा आपको सामने की तरफ से तो राहत देती है, लेकिन पीठ और नीचें की तरफ अक्सर पसीना आता है।

इन दिनों कारों में कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। जिसमें इंटीरियर को खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी-बड़ी स्क्रीन और दमदार म्यूजिक सिस्टम लगाया जाता है। हालांकि, कारों में मिलने वाला एक फीचर ऐसा है जो दिखता नहीं है, लेकिन जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तब वो कार के पूरे पैसे वसूल कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटेड सीट की। गर्मी के दिनों AC वेंट्स से मिलने वाली ठंडी हवा आपको सामने की तरफ से तो राहत देती है, लेकिन पीठ और नीचें की तरफ अक्सर पसीना आता है। वेंटिलेटड सीट आपको इन्हीं दो हिस्सों को ठंडा या गर्म करने का काम करती हैं। हम यहां पर आपको इस फीचर्स वाली 5 सबसे सस्ती कार बता रहे हैं।

1. Renault Kiger

कीमत: 9.15 लाख से शुरू रेनो काइगर अब भारत में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों वाली सबसे सस्ती कार है, क्योंकि 24 अगस्त को लॉन्च हुई फेसलिफ्ट में यह सुविधा केवल 9.15 लाख रुपए में टॉप-स्पेक इमोशन ट्रिम में उपलब्ध है। दरअसल, रेनो की कॉम्पैक्ट SUV 10 लाख रुपS से कम कीमत वाली और कूल्ड सीटों वाली इकलौती कार भी है। काइगर फेसलिफ्ट का इमोशन ट्रिम 72hp 1.0-लीटर पेट्रोल और 100hp, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। पहले इंजन में केवल 5-स्पीड मैनुअल है, जबकि टर्बोचार्ज्ड यूनिट में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ CVT विकल्प भी है।

रेनो काइगर वेंटिलेटेड सीट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट कीमतें (₹ लाख) Emotion MT 9.15 Emotion Turbo MT 10 Emotion Turbo CVT 11.3

2. Tata Punch EV

कीमत: 12.84 लाख से शुरू टाटा की सबसे छोटी e-SUV, पंच EV, अपने टॉप-रेंज एम्पावर्ड+ ट्रिम में वेंटिलेटेड सीटें देती है। सिट्रोन eC3 की कॉम्पटीटर कार में 25kWh बैटरी या 35kWh पैक मिलता है। जिसकी MIDC रेंज 265 किमी और 365 किमी है। टाटा पंच EV इस सुविधा के साथ भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे किफायती EV है।

टाटा पंच EV वेंटिलेटेड सीट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट कीमतें (₹ लाख) Empowered + 12.84 Empowered +S 13.14 Empowered + LR 13.64 Empowered +S LR 13.94 Empowered + LR ACFC 14.14 Empowered +S LR ACFC 14.44

3. Tata Nexon

कीमत: 13.30 लाख से शुरू टाटा नेक्सन के सिर्फ टॉप-स्पेक फियरलेस + PS ट्रिम में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रिम में नेक्सन CNG भी उपलब्ध है, इसलिए टाटा की यह कॉम्पैक्ट SUV कूल्ड सीटों वाली सबसे किफायती CNG-ऑपरेटेड मॉडल है। नेक्सन में 120 एचपी, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड यूनिट का 100 एचपी CNG-ऑपरेटेड वर्जन और 115 एचपी, 1.5-लीटर डीजल इंजन उपलब्ध है। इसके टॉप-एंड वेरिएंट में पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटो गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि डीजल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और एएमटी विकल्प उपलब्ध हैं।

टाटा नेक्सन वेंटिलेटेड सीट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट कीमतें (₹ लाख) Petrol Fearless + PS Dual-Tone 13.3 Petrol Fearless + PS Dark 13.5 Petrol Fearless + PS DCA Dual-Tone 14.5 Petrol Fearless + PS DCA Dark 14.7 Diesel Fearless + PS Dual-Tone 14.7 Diesel Fearless + PS Dark 14.7 Diesel Fearless + PS AMT Dual-Tone 15.4 Diesel Fearless + PS AMT Dark 15.6 CNG Fearless + PS Dual-Tone 14.3 CNG Fearless + PS Dark 14.5

4. Kia Syros

कीमत: 13.30 लाख से शुरू किआ साइरोस भारत में सबसे अफॉर्डेबल कार है जिसमें आगे और पीछे की सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा है। हालांकि, पीछे की सीट वेंटिलेशन केवल यात्री की जांघों को ठंडा करती है, पीछे के हिस्से को नहीं। हाई-स्पेक HTX और HTX+ और टॉप-स्पेक HTX+ (O) वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें उपलब्ध हैं, जबकि वेंटिलेटेड रियर बेंच, जो सेगमेंट में पहली बार स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती है। केवल महंगे रेंज-टॉपिंग साइरोस HTX+ (O) ट्रिम में उपलब्ध है।

किआ साइरोस वेंटिलेटेड सीट वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट कीमतें (₹ लाख) T-GDi HTX 13.3 T-GDi HTX DCT 14.6 T-GDi HTX+ DCT 16 T-GDi HTX+(O) DCT 16.8 CRDi HTX 14.3 CRDi HTX+ AT 17 CRDi HTX+(O) AT 17.8

5. Maruti XL6

कीमत: 13.31 लाख से शुरू इस लिस्ट में वेंटिलेटेड सीटों वाली एकमात्र सबसे अफॉर्डेबल MPV मारुति सुजुकी XL6 में यह सुविधा केवल टॉप-स्पेक अल्फा+ वैरिएंट में ही उपलब्ध है। किआ कैरेंस इस आकार की एकमात्र अन्य MPV है जिसमें कूल्ड सीटें हैं, लेकिन यह केवल रेंज-टॉपिंग लग्जरी प्लस और एक्स-लाइन ट्रिम्स में ही उपलब्ध है, इसलिए इस सुविधा वाली कोरियाई MPV की कीमत 19 लाख रुपए से अधिक है। XL6 में 103hp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटो गियरबॉक्स विकल्प हैं।