सनरूफ वाली भारत की 5 सबसे किफायती कारें, लिस्ट में टाटा, हुंडई और किआ की गाड़ियां

सनरूफ वाली कारों का इंडियन कार मार्केट में काफी पसंद की जाती हैं। अगर आप कम बजट में सनरूफ वाली कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ शानदार बजट फ्रेंड्ली ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।

सनरूफ वाली कारों का इंडियन कार मार्केट में जबरदस्त क्रेज है। एक समय था जब सनरूफ को सिर्फ महंगी और लग्जरी कारों में मिलने वाला फीचर माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कम बजट में सनरूफ वाली कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ शानदार बजट फ्रेंड्ली ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

Hyundai i20 हुंडई i20 इस लिस्ट की सबसे सस्ती कार है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सिंगल-पैन सनरूफ मिलती है। इसके Magna MT वेरिएंट में यह फीचर दिया गया है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत 8.30 लाख रुपये से शुरू होती है। हुंडई अपनी कारों में प्रीमियम फीचर्स देने के लिए जानी जाती है। कंपनी करीब एक दशक पहले अपनी टॉप-स्पेक Grand i10 में भी सनरूफ दे चुकी है। खास बात यह है कि i20 अपने सेगमेंट की इकलौती कार है, जिसमें चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है।

Tata Altroz टाटा ऑल्ट्रोज इस लिस्ट की दूसरी प्रीमियम हैचबैक है। इसके Pure S वेरिएंट में सनरूफ मिलती है, जिसे हिंदी और इंग्लिश में वॉयस कमांड देकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। मुंबई में इस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 8.76 लाख रुपये से शुरू होती है। सेफ्टी के मामले में भी ऑल्ट्रोज की अपनी पहचान है। यह अपने सेगमेंट की इकलौती कार है, जिसे Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। Pure S वेरिएंट में पेट्रोल और CNG दोनों पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और वायरलेस Android Auto के साथ Apple CarPlay सपोर्ट वाला 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है।

Kia Sonet अगर आप हैचबैक की बजाय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो किआ सॉनेट भी एक ऑप्शन है। इसके HTE (O) वेरिएंट में सनरूफ मिलती है और मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 9.25 लाख रुपये से शुरू होती है। इस लिस्ट में सॉनेट इकलौती कार है, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, इस वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। इसके बावजूद इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 16-इंच अलॉय व्हील, रियर सनशेड और दो Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।