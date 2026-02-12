मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत सिर्फ ₹3.70 लाख से शुरू

संक्षेप: मारुति सुजुकी देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सालों से नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसे कई मॉडल हैं जिन्हें हर महीने हजारों लोग खरीद रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक देश की नंबर-1 कार भी बन जाती है। कंपनी के पास कुल 17 मॉडल है, जो एरिना और नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेचे जाते हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सालों से नंबर-1 पोजीशन पर बनी हुई है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसे कई मॉडल हैं जिन्हें हर महीने हजारों लोग खरीद रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक देश की नंबर-1 कार भी बन जाती है। कंपनी के पास कुल 17 मॉडल है, जो एरिना और नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेचे जाते हैं। हालांकि, मारुति की कुछ कार ऐसी भी हैं जिनकी डिमांड हर महीने काफी कम रहती है। इन कारों की पिछले महीने यानी जनवरी में 2000 यूनिट भी नहीं बिकी। खास बात ये है कि इन्हें CNG में खरीद सकते हैं। वहीं, इनका माइलेज 35Km तक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

1. मारुति एस-प्रेसो की जनवरी में 1,954 यूनिट बिकीं

इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है। एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत 3.70 लाख रुपए है।

2. मारुति इग्निस की जनवरी में 1,902 यूनिट बिकीं

इग्निस को सुजुकी के टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी (STECT) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि ये कार 20.89Km/l का माइलेज देती है। इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इग्निस को CNG वैरिएंट में लॉन्च नहीं किया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,35,100 रुपए है।

3. मारुति सेलेरियो की जनवरी में 1,501 यूनिट बिकीं

सेलेरियो में K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके LXI वैरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। कंपनी के दावा के मुताबिक, इसका माइलेज 26.68 kmpl है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 34.43 km/kg है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.69 लाख से 6.72 लाख रुपए के बीच है।

4. मारुति जिम्नी की जनवरी में 591 यूनिट बिकीं

जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 105 hp का अधिकतम पावर आउटपुट और 134 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.31 लाख रुपए से शुरू है।