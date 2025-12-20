Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़5 key reasons behind maruti suzuki ertiga popularity in india
हर महीने टॉप पर क्यों रहती है ये 7-सीटर कार? जानिए पॉपुलैरिटी के 5 बड़े राज

हर महीने टॉप पर क्यों रहती है ये 7-सीटर कार? जानिए पॉपुलैरिटी के 5 बड़े राज

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ी है। अगर इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने अपना दबदबा बनया हुआ है।

Dec 20, 2025 03:29 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Ertigaarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच 7-सीटर कारों की डिमांड बीते कुछ सालों से लगातार बढ़ी है। अगर इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने अपना दबदबा बनया हुआ है। बता दें कि बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में भी अर्टिगा देश की नंबर-1 7-सीटर कार रही थी। इस दौरान मारुति अर्टिगा को 16,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा था। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा की पॉपुलैरिटी की पांच बड़ी वजहों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

फैमिली के लिए परफेक्ट 7-सीटर

मारुति अर्टिगा भारत की उन गाड़ियों में से है जो किफायती कीमत में 7-सीटर लेआउट ऑफर करती है। बड़ी फैमिली, रिश्तेदारों के साथ सफर या बच्चों के साथ ट्रिप, हर जरूरत में यह कार फिट बैठती है। अर्टिगा की थर्ड-रो भी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.44 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 10.99 - 12.77 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

शानदार माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट

अर्टिगा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका बेहतरीन माइलेज है। पेट्रोल के साथ-साथ CNG ऑप्शन मिलने से यह बजट-फ्रेंडली बन जाती है। यह कार सीएनजी वैरिएंट में करीब 25 किमी का माइलेज देती है। कम सर्विस कॉस्ट और मारुति की भरोसेमंद मेंटेनेंस इसे लॉन्ग-टर्म यूज के लिए किफायती बनाती है।

मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क

मारुति सुजुकी का देशभर में फैला सर्विस नेटवर्क अर्टिगा की बिक्री को मजबूत बनाता है। छोटे शहरों और कस्बों में भी आसानी से सर्विस और स्पेयर पार्ट्स मिल जाना ग्राहकों के लिए बड़ा फैक्टर है।

आरामदायक राइड और प्रैक्टिकल फीचर्स

अर्टिगा में आरामदायक सस्पेंशन, अच्छा केबिन स्पेस और रोजमर्रा के काम आने वाले फीचर्स मिलते हैं। टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, रियर AC वेंट्स, फोल्डेबल सीट्स और अच्छा बूट स्पेस इसे फैमिली-फोकस्ड MPV बनाते हैं।

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

अर्टिगा की कीमत अपने सेगमेंट में काफी कंपीटिटिव है। कम बजट वाले ग्राहकों के लिए यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बन जाती है। यही वजह है कि इसकी रीसेल वैल्यू भी मजबूत रहती है। भारत में अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये से शुरू होती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Ertiga Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।