भूल जाओ इलेक्ट्रिक कारों की महंगी कीमतें, BaaS के साथ मिलेंगी बहुत सस्ती; 1Km का खर्च ₹2.6 से शुरू

जिन लोगों का बजट कम होता है, या फिर कम कीमत में ज्यादा दमदार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 'बैटरी-एज-अ-सर्विस' (BaaS) मॉडल का ऑप्शन मिलता है। BaaS में EV की पूरी कीमत एक बार में चुकाने के बजाय, ग्राहक बिना बैटरी के गाड़ी खरीद सकते हैं।

BaaS सर्विस वाली इलेक्ट्रिक कार

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 4,249 /माह से शुरू

देश के अंदर अब इलेक्ट्रिक कारों के कई ऑप्शन हैं। इसमें हैचबैक से SUVs तक शामिल हैं। वहीं, लोग अपने बजट के हिसाब से भी इन कारों को चुन सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों का बजट कम होता है, या फिर कम कीमत में ज्यादा दमदार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 'बैटरी-एज-अ-सर्विस' (BaaS) मॉडल का ऑप्शन मिलता है। BaaS में EV की पूरी कीमत एक बार में चुकाने के बजाय, ग्राहक बिना बैटरी के गाड़ी खरीद सकते हैं। वहीं, बैटरी के इस्तेमाल के लिए प्रति किलोमीटर सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। इससे शुरुआती खरीद लागत कम हो जाती है। भारतीय बाजार में BaaS के साथ मिलने वाले ऐसे ही मॉडल के बारे में जानते हैं।

1. Kia Syros EV

शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपए

किआ न्यू सिरोस EV के साथ BaaS मॉडल पेश करने वाली नई कार निर्माता कंपनी बन गई है। इस इलेक्ट्रिक SUV की स्टैंडर्ड कीमत 13.49 लाख रुपए से 19.99 लाख रुपए के बीच है। हालांकि, जो खरीदार BaaS चुनते हैं, वे इसे सिर्फ 7.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। बैटरी रेंटल चार्ज 3.30 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है। कंपनी 15 साल तक की लाइफटाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर की सुविधा भी दे रही है। सिरोस EV 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। इसकी रेंज 526 km तक है।

2. MG Comet EV

शुरुआती कीमत 4.92 लाख रुपए

MG कॉमेट EV भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। BaaS प्रोग्राम के साथ यह और भी ज्यादा अफॉर्डेबल हो जाती है। बैटरी के साथ इसके बेस एक्जीक्यूटिव वैरिएंट की कीमत 7.63 लाख रुपए है, लेकिन BaaS स्कीम के तहत, इसकी कीमत सिर्फ 4.92 लाख रुपए है। साथ ही, 3.2 रुपए प्रति किलोमीटर का बैटरी सब्सक्रिप्शन चार्ज भी है।

3. Tata Punch.ev

शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुपए

टाटा मोटर्स ने हाल ही में लॉन्च हुई पंच.ev फेसलिफ्ट के लिए BaaS ऑप्शन भी पेश किया है। अभी यह स्कीम 30 kWh बैटरी पैक वाले बेस Smart वैरिएंट पर उपलब्ध है। स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 9.69 लाख रुपए है। हालांकि, इसके खरीदार BaaS प्रोग्राम चुनकर इसे 6.49 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। बैटरी रेंटल फीस 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर तय की गई है। इससे शुरुआती खरीद कीमत 3.2 लाख रुपए कम हो जाती है।

4. Tata Tiago.ev

शुरुआती कीमत ₹4.69 लाख रुपए

टाटा टियागो.ev फेसलिफ्ट भी उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गई है जो BaaS ऑप्शन के साथ आती हैं। बैटरी के साथ इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की कीमत 6.99 लाख रुपए से शुरू होती है। हालांकि, BaaS स्कीम चुनने वाले खरीदार इसे 4.69 लाख रुपए की काफी कम शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। इसकी बैटरी सब्सक्रिप्शन फीस 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर है। इससे शुरुआती ओनरशिप कॉस्ट 2.3 लाख रुपए कम हो जाती है।