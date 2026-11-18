इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय आमतौर पर ग्राहक रेंज, बैटरी, फीचर्स और कीमत ही देखते हैं। हालांकि, बदलते समय के साथ अब लोग कार कितनी सुरक्षित है, इस पर भी खास ध्यान देने लगे हैं।

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय आमतौर पर ग्राहक रेंज, बैटरी, फीचर्स और कीमत ही देखते हैं। हालांकि, बदलते समय के साथ अब लोग कार कितनी सुरक्षित है, इस पर भी खास ध्यान देने लगे हैं। यही वजह है कि अब कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारों की मजबूती और सेफ्टी पर भी काफी काम कर रही हैं। भारत में महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों ने इस मामले में अच्छा काम किया है। इन कंपनियों की कई इलेक्ट्रिक कारों ने भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। आइए जानते हैं देश की ऐसी ही 5 सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

1. महिंद्रा XEV 9e – 77 पॉइंट महिंद्रा XEV 9e को कंपनी ने साल 2024 में लॉन्च किया था। यह भारत NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट सेफ्टी के लिए पूरे 32 में से 32 पॉइंट हासिल करने वाली शुरुआती SUV में शामिल रही। बच्चों की सेफ्टी यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में भी इसने शानदार प्रदर्शन किया और 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए। इस तरह इसका कुल स्कोर 77 पॉइंट रहा। लॉन्च के समय यह देश की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV में से एक थी। इसे भी सेफ्टी के लिए पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।

2. टाटा हैरियर EV – 77 पॉइंट टाटा हैरियर EV साल 2025 से मार्केट में बिक रही है। इसे भी पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में इसने एडल्ट सेफ्टी के लिए पूरे 32 में से 32 पॉइंट हासिल किए। वहीं, बच्चों की सेफ्टी के मामले में इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले। इस तरह हैरियर EV का कुल स्कोर 77 पॉइंट रहा। एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी, दोनों में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और यह देश की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV में शामिल हो गई।

3. महिंद्रा BE 6 – 76.97 पॉइंट महिंद्रा BE 6 अपने स्पोर्टी और दमदार डिजाइन के चलते खासकर युवा ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाती है। कंपनी पिछले दो साल में इसके कई वर्जन और एडिशन लॉन्च कर चुकी है, लेकिन इसका बेस मॉडल एक जैसा है। यह महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है। भारत NCAP टेस्ट में BE 6 को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.97 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। इसका कुल स्कोर 76.97 पॉइंट रहा। इसे भी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

4. महिंद्रा XEV 9S – 76.15 पॉइंट महिंद्रा XEV 9S कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि अपने सेगमेंट में 5-स्टार रेटिंग पाने वाली यह इकलौती EV है। इसका डिजाइन काफी हद तक एक पारंपरिक SUV जैसा है। भारत NCAP टेस्ट में इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 31.15 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 45 पॉइंट मिले। इसका कुल स्कोर 76.15 पॉइंट रहा।