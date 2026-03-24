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अकेले नापनी है 3,000 KM की दूरी? ये 5 दमदार SUV हैं आपके लिए शानदार ऑप्शन; माइलेज भी दमदार

Mar 24, 2026 09:57 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में सोलो रोड ट्रिप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। जब आप अकेले हजारों किलोमीटर के सफर पर निकलते हैं, तो गाड़ी की 'रिलायबिलिटी' यानी भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है।

अकेले नापनी है 3,000 KM की दूरी? ये 5 दमदार SUV हैं आपके लिए शानदार ऑप्शन; माइलेज भी दमदार

भारत में सोलो रोड ट्रिप का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। जब आप अकेले हजारों किलोमीटर के सफर पर निकलते हैं, तो गाड़ी की 'रिलायबिलिटी' यानी भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऊबड़-खाबड़ रास्ते, पहाड़ और अनजान रास्तों पर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बीच सफर में धोखा न दे। बता दें कि भारतीय में ग्राहकों के पास माइक्रो से लेकर फुल-साइज एसयूवी तक के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भारत में 3,000 किलोमीटर लंबी सोलो ट्रिप के लिए मौजूद 5 एसयूवी ऑप्शन के बारे में विस्तार से।

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होंडा एलिवेट

होंडा अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और भरोसेमंद इंजनों के लिए जानी जाती है। होंडा एलीवेट इस लिस्ट में एक मजबूत दावेदार है। इसमें 1.5-लीटर का i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है जो 119bhp की पावर जेनरेट करता है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसका आरामदायक केबिन और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे खास बनाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 11.59 लाख रुपये है।

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टोयोटा फॉर्च्यूनर

जब बात भरोसे और पावर की आती है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछले एक दशक से यह भारत की सबसे पसंदीदा फुल-साइज एसयूवी बनी हुई है। इसमें 2.8-लीटर का दमदार डीजल इंजन मिलता है जो 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको दुर्गम रास्तों और कीचड़ भरे रास्तों से आसानी से निकाल ले जाता है। सोलो ट्रिप के लिए यह एक 'स्टेटमेंट' कार होने के साथ-साथ बेहद सुरक्षित भी है।

इसुजु MU-X

इसुजु MU-X को भारतीय बाजार में भले ही उतनी चर्चा न मिली हो, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में यह एक "अंडररेटेड" किंग है। इसमें 1.9-लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे खराब से खराब रास्तों के लिए ही डिजाइन किया गया है। 4x2 और 4x4 विकल्पों के साथ आने वाली यह एसयूवी आपको भारत के दूरदराज के इलाकों में भी बेखौफ घूमने की आजादी देती है।

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स्कोडा कोडियाक

अगर आप अपनी सोलो ट्रिप में लग्जरी और परफॉर्मेंस का तड़का चाहते हैं, तो स्कोडा कोडिएक एक प्रीमियम ऑप्शन है। यह चेक कार निर्माता की फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसमें 2.0-लीटर का TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें AWD (ऑल व्हील ड्राइव) सिस्टम दिया गया है जो पहाड़ी रास्तों और फिसलन भरी सड़कों पर बेहतरीन ग्रिप देता है।

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मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबी यात्रा में माइलेज और सर्विस नेटवर्क को प्राथमिकता देते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक का ऑप्शन मिलता है, जो लंबी ट्रिप पर आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता। इसका 1.5-लीटर इंजन और बेहतरीन सस्पेंशन भारतीय सड़कों के गड्ढों को आसानी से झेल लेता है। मारुति का सर्विस नेटवर्क सोलो ट्रेवलर्स को यह मानसिक शांति देता है कि देश के किसी भी कोने में मदद मिल जाएगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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