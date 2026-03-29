भारत में SUV का धमाका! अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च होंगी 5 नई कारें, लिस्ट देख तुरंत लेने का मूड बन जाएगा
भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में कई दमदार नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जो ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प लेकर आएंगी। इस लिस्ट में टोयोटा एबेला, मारुति की ई-विटारा, MG मजेस्टर SUV, फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट, निसान टेक्टॉन, टाटा सिएरा ईवी पर आधारित माना जा रहा है।
भारत में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में कई दमदार नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जो ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प लेकर आएंगी। सबसे पहले बात करें टोयोटा एबेला (Toyota eBella) की, जो एक इलेक्ट्रिक SUV है और ये मारुति की ई-विटारा (eVitara) पर आधारित माना है। इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, जो क्रमशः करीब 440 किमी. और 543 किमी. तक की रेंज दे सकती है। इसके साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
MG मजेस्टर SUV
दूसरी तरफ MG मजेस्टर (MG Majestor) एक प्रीमियम और बड़ी SUV होगी, जो अपने लग्जरी फीचर्स जैसे मसाज सीट, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS टेक्नोलॉजी के साथ ग्राहकों को आकर्षित करेगी। इसमें 2.0 लीटर का दमदार डीजल इंजन मिलेगा, जो पावर और परफॉर्मेंस दोनों में मजबूत होगा।
फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट
अगर आप स्टाइलिश और अपडेटेड SUV का इंतजार कर रहे हैं, तो फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट (Volkswagen Taigun Facelift) भी जल्द आने वाली है। इसमें नया डिजाइन, पैनोरमिक सनरूफ और बेहतर इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जिससे यह पहले से ज्यादा आकर्षक बन जाएगी।
निसान टेक्टॉन
निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) भी काफी चर्चा में है, जिसे डस्टर (Duster) के नए अवतार के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कई इंजन ऑप्शन और दमदार डिजाइन देखने को मिलेगा, जो इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाएगा।
टाटा सिएरा ईवी
अंत में टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) की बात करें तो यह एक आइकॉनिक नाम की वापसी होगी। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन 65 kWh और 75 kWh बैटरी के साथ आएगा और इसमें AWD और RWD दोनों विकल्प मिल सकते हैं।
आने वाले समय में SUV बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। चाहे आप इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हों या पेट्रोल-डीजल SUV, हर सेगमेंट में नए और शानदार ऑप्शन मिलने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।