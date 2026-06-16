पेट्रोल का चक्कर खत्म! जल्द आ रही हैं इथेनॉल से चलने वाली ये 5 कारें, इनमें क्रेटा, पंच भी शामिल
भारतीय मार्केट बहुत जल्द एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। देश की सड़कों पर अब ऐसी गाड़ियां दौड़ने के लिए तैयार हैं, जो 85 पर्सेंट या उससे ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन (फ्लेक्स-फ्यूल) से चलेंगी।
भारतीय मार्केट बहुत जल्द एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। देश की सड़कों पर अब ऐसी गाड़ियां दौड़ने के लिए तैयार हैं, जो 85 पर्सेंट या उससे ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन (फ्लेक्स-फ्यूल) से चलेंगी। मारुति सुजुकी ने पहले ही वैगनआर पर बेस्ड देश की पहली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल को पेश कर दिया है। हाल ही में नागपुर में हुए एक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अगले कुछ महीनों में मारुति सुजुकी, टोयोटा, एमजी (MG), हुंडई और टाटा जैसी दिग्गज कंपनियां अपने नए फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल्स मार्केट में उतारने जा रही हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी धांसू कारें इस लिस्ट में शामिल हैं।
मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल
मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर फ्रोंक्स का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लाने की तैयारी में है। यह कार मुख्य रूप से E85 ईंधन (85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल) के मिश्रण पर चलने में सक्षम होगी। इसके इंजन में कुछ खास बदलाव किए जाएंगे। इसमें इथेनॉल-सुरक्षित फ्यूल लाइन्स, मॉडिफाइड इंजेक्टर्स और एक स्पेशल इथेनॉल सेंसर लगाया जाएगा। यह सेंसर गाड़ी को अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करेगा, जबकि इसका लुक और फीचर्स मौजूदा मॉडल जैसे ही रहेंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 19.03 - 20.1 लाख
Hyundai New Generation Creta
₹ 11 - 21.5 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
MG G10
₹ 24 - 30 लाख
हाइक्रॉस और कोरोला फ्लेक्स-फ्यूल
टोयोटा इस रेस में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उतर रही है। कंपनी अपनी मशहूर इनोवा हाइक्रॉस का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन तैयार कर रही है। यह गाड़ी फ्लेक्स-फ्यूल के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इससे यह देश की सबसे मॉडर्न और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में से एक बन जाएगी। इसके अलावा, टोयोटा अपनी कोरोला सेडान का भी फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड मॉडल भविष्य में लॉन्च कर सकती है। यहE100 (100% इथेनॉल) तक के ईंधन पर चलने की ताकत रखेगी।
हुंडई क्रेटा फ्लेक्स-फ्यूल
हुंडई अपनी सबसे पसंदीदा और देश की ब्लॉकबस्टर एसयूवी क्रेटा को फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने पहले इसके एक प्रोटोटाइप को शोकेस किया था, जो पूरी तरह से शुद्ध इथेनॉल यानी E100 ईंधन पर चल सकता है। मार्केट में आने वाले प्रोडक्शन मॉडल में 1.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा।
टाटा पंच फ्लेक्स-फ्यूल
टाटा मोटर्स भी इस साल के अंत तक भारतीय मार्केट में अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी की यह नई तकनीक उसकी सबसे पॉपुलर माइक्रो-एसयूवी टाटा पंच पर बेस्ड होगी। इसे 'भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025' में भी दिखाया गया था। टाटा के सीईओ शैलेश चंद्रा ने पुष्टि की है कि इस गाड़ी का प्रोडक्शन मॉडल इसी साल के अंत तक सड़कों पर आ जाएगा। यह कार E20 से लेकर E100 तक के किसी भी इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर आसानी से दौड़ सकेगी।
एमजी भी रेस में शामिल
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के मुताबिक, एमजी (MG) मोटर भी भारत के लिए अपने फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल्स पर तेजी से काम कर रही है। मौजूदा समय में कंपनी भारत में हेक्टर और एस्टर जैसी दो पेट्रोल गाड़ियां बेचती है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि उसकी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार कौन सी होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेक्टर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे सबसे पहले फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के साथ बाजार में उतारा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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