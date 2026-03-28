पेट्रोल की परेशानी के बीच मैं इन 5 में से कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मुताबिक, 250 वाट से कम पावर आउटपुट और 25Km/h की टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। हम यहां आपके ऐसे ही 5 मॉडल के बारे में बता रहे हैं। जो पेट्रोल की टेंशन के बीच आपको बड़ी राहत देंगे।

देश के अंदर पेट्रोल की समस्या भले ही उतनी ना हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल ने लोगों को परेशान जरूर किया है। फिर चाहे वो उसकी कीमत की बात रही हो, या फिर इसकी कमी की। हालांकि, सरकार पेट्रोल पर से 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। फिर भी पेट्रोल टू-व्हीलर की तुलना में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का मार्केट अब तेजी से बढ़ा हो रहा है। खासकर, बाजार में सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी बाढ़ आ चुकी है। कम कीमत के बाद भी कई मॉडल शानदार रेंज देते हैं। इन्हें देश के छोटे शहरों और गांव में काफी पंसद किया जाता है।

इन सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट में कई ऐसे मॉडल शामिल होते हैं जो लो स्पीड के साथ आते हैं। ऐसे में इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मुताबिक, 250 वाट से कम पावर आउटपुट और 25Km/h की टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। हम यहां आपके ऐसे ही 5 मॉडल के बारे में बता रहे हैं। जो पेट्रोल की टेंशन के बीच ना सिर्फ आपको बड़ी राहत देंगे, बल्कि हर महीने पेट्रोल का खर्च भी खत्म कर देंगे। इन मॉडल को हमने टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस के आधार पर सिलेक्ट किया है।

1. लोहिया ओमा स्टार

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 40,850 रुपए है। इसमें 250 W पावर वाली मोटर मिलती है। ये BLDC हब मोटर है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25Km है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 70Km है। कंपनी के मुताबिक, ये 4.5 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी बैटरी पर 3 साल की वारंटी देती है। इसका कर्व वेट 66Kg है। इसमें लो बैटरी इंडीकेटर, टेल लाइट बल्ब, टर्न सिग्नल लैम्प और हेडलैम्प दी है।

2. कोमाकी XGT KM

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 42,500 रुपए है। इसमें 60 V पावर वाली मोटर मिलती है। ये BLDC हब मोटर है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 60Km है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 130 से 150Km है। कंपनी के मुताबिक, ये 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी बैटरी पर 1 साल की वारंटी देती है। इसमें ट्यूबलैस टायर्स, डिस्क ब्रेक, अल्ट्रा ब्राइट फुल LED लाइटिंग सिस्टम दिया है।

3. एम्पीयर रेओ एलीट

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 42,999 रुपए है। इसमें 250 W पावर वाली मोटर मिलती है। ये BLDC हब मोटर है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25Km है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 55 से 60 Km है। कंपनी के मुताबिक, ये 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी बैटरी पर 2 साल की वारंटी देती है। इसका कर्व वेट 70Kg है। इसमें चार्जिंग पॉइंट, स्पीडोमीटर, पैसेंजर फुटरेस्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।

4. एम्पीयर रेओ एलीट

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 44,000 रुपए है। इसमें 250 W पावर वाली मोटर मिलती है। ये BLDC हब मोटर है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25Km है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 60 Km है। कंपनी के मुताबिक, ये 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी बैटरी पर 3 साल की वारंटी देती है। इसका कर्व वेट 45Kg है। इसमें एंटी थेप्ट अलॉर्म का फीचर मिलता है।

5. ओकिनावा R30

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 58,992 रुपए है। इसमें 250 W पावर वाली मोटर मिलती है। ये BLDC हब मोटर है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25Km है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 60 Km है। कंपनी के मुताबिक, ये 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी बैटरी पर 3 साल की वारंटी देती है। इसका कर्व वेट 150Kg है। इसमें LED के साथ DRL फंक्शन, रियर सस्पेंशन के साथ डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी, सेंट्रल लॉकिंग के साथ एंटी थेप्ट अलॉर्म जैसे फीचर्स दिए हैं।