पेट्रोल को कहें Goodbye! ये हैं देश की 5 बेस्ट CNG कार, माइलेज 35Km और कीमत ₹4.82 लाख से शुरू

पेट्रोल की किल्लत के चलते लोगों का ध्यान अब CNG कारों की तरफ जाने लगा है। अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का असर CNG सप्लाई पर नहीं पड़ा है। ऐसे में अब लोगों का ध्यान इन कारों पर जाने लता है। खास बात ये है कि पेट्रोल की तुलना में CNG करीब 18 रुपए सस्ती भी है।

पेट्रोल की किल्लत के चलते लोगों का ध्यान अब CNG कारों की तरफ जाने लगा है। अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का असर CNG सप्लाई पर नहीं पड़ा है। ऐसे में अब लोगों का ध्यान इन कारों पर जाने लता है। खास बात ये है कि पेट्रोल की तुलना में CNG करीब 18 रुपए सस्ती भी है। वहीं, माइलेज भी करीब दोगुना तक होता है। ऐसे में हम यहां ऐसा 5 CNG कारों के बारे में बता रहे हैं जिनका माइलेज 35Km/Kg तक है। जबकि, इनकी कीमतें 4.82 लाख रुपए से शुरू हो जाती हैं। चलिए इन सभी कारों के बारे में डिटेल से जानते हैं।

1. maruti suzuki Celerio

माइलेज: 35.60 Km/Kg, कीमत: 5.98 लाख रुपए

नई सेलेरियो में नया K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा है। कार के अंदर फर्स्ट-इन-सेगमेंट हिल होल्ड असिस्ट, इंजन स्टार्ट-स्टॉप, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार में शार्प डैश लाइन्स के साथ सेंटर-फोकस विजुअल अपील, क्रोम एक्सेंट के साथ ट्विन-स्लॉट एसी वेंट्स, नया गियर शिफ्ट डिजाइन और अपहोल्स्ट्री के लिए नया डिजाइन दिया है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो डिस्प्ले एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। सीट और अपहोल्स्ट्री मेटेरियल बेसिक है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट के साथ कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे।

2. Maruti Suzuki Wagon R

माइलेज: 34.05 Km/Kg, कीमत: 5.89 लाख रुपए पिछले कई महीनों से वैगनआर मारुति की मोस्ट सेलिंग कार है। मारुति की वैगनआर हैचबैक 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। यह CNG (1.0L) में 34.05km और Petrol AGS (1.0L) में 25.19kmpl का माइलेज देती है। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई वैगनआर में हिल होल्ड असिस्ट (स्टैंडर्ड), 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म, फ्रंट फॉग लैंप, बजर के साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक और चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक सहित 12 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होंगे।

3. Maruti Suzuki Dzire

माइलेज: 33.73 Km/Kg, कीमत: 8.03 लाख रुपए मारुति डिजायर में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो CNG मोड पर 70hp की पावर 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड MT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं, इसका माइलेज 33.73 km/kg है। इसके CNG टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर है। मारुति डिजायर के CNG वैरिएंट को VXi और ZXi में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.74 लाख रुपए से 9.84 लाख रुपए तक है। इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

4. Maruti Suzuki Swift

माइलेज: 32.85 Km/Kg, कीमत: 7.45 लाख रुपए कंपनी ने न्यू जेन स्विफ्ट में एकदन नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड Z-सीरीज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है। यह 82 PS की पावर और 112 Nm का पीक टॉर्क पैदा जनरेट करा है। इसने 4-सिलेंडर K-सीरीज यूनिट को रिप्लेस किया है। नए इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीसियंसी 32.85 किमी/किलोग्राम तक है। स्विफ्ट CNG की कीमतों की बात करें तो इसे 3 वैरिएंट में खरीद सकते हैं।