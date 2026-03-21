म्यूजिक लवर्स की पहली पसंद! ये रहीं प्रीमियम ऑडियो सेटअप वाली 5 शानदार कारें; बिक्री में भी नंबर-1

Mar 21, 2026 09:53 am IST

हुंडई क्रेटा के हाई-एंड वेरिएंट्स में 8-स्पीकर वाला बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम खास तौर पर कार के केबिन के हिसाब से ट्यून किया गया है जो क्रिस्टल क्लियर साउंड और गहरी बास (Bass) देता है।

आज के टाइम में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं रह गई है। अब लोग कार खरीदते वक्त केवल माइलेज या इंजन नहीं देखते, बल्कि यह देखते हैं कि कार के अंदर 'फील' कैसा है। और इस फील में सबसे बड़ा रोल होता है म्यूजिक सिस्टम का। ट्रैफिक जैम में फंसे हों या किसी लंबे रोड ट्रिप पर जा रहे हों, अगर कार के स्पीकर्स दमदार न हों तो सफर बोरिंग हो जाता है। यही वजह है कि अब कार कंपनियां Bose, JBL और Sony जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ हाथ मिला रही हैं। इससे आपको कार के अंदर ही 'होम थिएटर' वाला मजा मिल सके। अगर आपको भी ड्राइविंग के साथ-साथ हाई क्वालिटी म्यूजिक चाहिए तो ये 5 कारें शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं।

हुंडई क्रेटा हुंडई क्रेटा भारत की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है। हुंडई क्रेटा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते कुछ सालों से ये लगातार देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी रही है। इसका एक बड़ा कारण इसका प्रीमियम इंटीरियर है। क्रेटा के हाई-एंड वेरिएंट्स में 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम खास तौर पर कार के केबिन के हिसाब से ट्यून किया गया है, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड और गहरी बास (Bass) देता है।

टाटा सफारी टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी सफारी में साउंड क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। सफारी में JBL का 10-स्पीकर वाला शानदार ऑडियो सिस्टम दिया गया है जिसमें सबवूफर और एम्पलीफायर भी शामिल हैं। इसमें अलग-अलग 'ऑडियो मोड्स' मिलते हैं, जिन्हें आप अपने मूड के हिसाब से बदल सकते हैं। इसकी ऑडियो क्लियरिटी इतनी सटीक है कि केबिन के अंदर शोर बिल्कुल महसूस नहीं होता और आपको एक सराउंड साउंड अनुभव मिलता है।

महिंद्रा XUV 7X0 महिंद्रा की यह कार अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। इसका म्यूजिक सिस्टम भी कुछ कम नहीं है। इसमें सोनी (Sony) का 12-स्पीकर वाला 3D साउंड सिस्टम मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया था। इसमें रूफ-माउंटेड स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जो 'इमर्सिव 3D साउंड' पैदा करते हैं।

किआ सेल्टोस किआ अपनी कारों को स्टाइलिश फीचर्स से लैस करने के लिए जानी जाती है। नई सेल्टोस में बोस (Bose) का 8-स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो 'डायनामिक स्पीड कंपंसेशन' तकनीक के साथ आता है। यह तकनीक कार की रफ्तार के साथ म्यूजिक वॉल्यूम और क्वालिटी को ऑटोमैटिक तरीके से एडजस्ट करती है ताकि बाहर का शोर बाधा न बने।