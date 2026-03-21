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म्यूजिक लवर्स की पहली पसंद! ये रहीं प्रीमियम ऑडियो सेटअप वाली 5 शानदार कारें; बिक्री में भी नंबर-1

Mar 21, 2026 09:53 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई क्रेटा के हाई-एंड वेरिएंट्स में 8-स्पीकर वाला बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम खास तौर पर कार के केबिन के हिसाब से ट्यून किया गया है जो क्रिस्टल क्लियर साउंड और गहरी बास (Bass) देता है।

म्यूजिक लवर्स की पहली पसंद! ये रहीं प्रीमियम ऑडियो सेटअप वाली 5 शानदार कारें; बिक्री में भी नंबर-1

आज के टाइम में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं रह गई है। अब लोग कार खरीदते वक्त केवल माइलेज या इंजन नहीं देखते, बल्कि यह देखते हैं कि कार के अंदर 'फील' कैसा है। और इस फील में सबसे बड़ा रोल होता है म्यूजिक सिस्टम का। ट्रैफिक जैम में फंसे हों या किसी लंबे रोड ट्रिप पर जा रहे हों, अगर कार के स्पीकर्स दमदार न हों तो सफर बोरिंग हो जाता है। यही वजह है कि अब कार कंपनियां Bose, JBL और Sony जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ हाथ मिला रही हैं। इससे आपको कार के अंदर ही 'होम थिएटर' वाला मजा मिल सके। अगर आपको भी ड्राइविंग के साथ-साथ हाई क्वालिटी म्यूजिक चाहिए तो ये 5 कारें शानदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं।

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हुंडई क्रेटा

हुंडई क्रेटा भारत की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है। हुंडई क्रेटा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते कुछ सालों से ये लगातार देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी रही है। इसका एक बड़ा कारण इसका प्रीमियम इंटीरियर है। क्रेटा के हाई-एंड वेरिएंट्स में 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम खास तौर पर कार के केबिन के हिसाब से ट्यून किया गया है, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड और गहरी बास (Bass) देता है।

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टाटा सफारी

टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी सफारी में साउंड क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। सफारी में JBL का 10-स्पीकर वाला शानदार ऑडियो सिस्टम दिया गया है जिसमें सबवूफर और एम्पलीफायर भी शामिल हैं। इसमें अलग-अलग 'ऑडियो मोड्स' मिलते हैं, जिन्हें आप अपने मूड के हिसाब से बदल सकते हैं। इसकी ऑडियो क्लियरिटी इतनी सटीक है कि केबिन के अंदर शोर बिल्कुल महसूस नहीं होता और आपको एक सराउंड साउंड अनुभव मिलता है।

महिंद्रा XUV 7X0

महिंद्रा की यह कार अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। इसका म्यूजिक सिस्टम भी कुछ कम नहीं है। इसमें सोनी (Sony) का 12-स्पीकर वाला 3D साउंड सिस्टम मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार पेश किया गया था। इसमें रूफ-माउंटेड स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जो 'इमर्सिव 3D साउंड' पैदा करते हैं।

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किआ सेल्टोस

किआ अपनी कारों को स्टाइलिश फीचर्स से लैस करने के लिए जानी जाती है। नई सेल्टोस में बोस (Bose) का 8-स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो 'डायनामिक स्पीड कंपंसेशन' तकनीक के साथ आता है। यह तकनीक कार की रफ्तार के साथ म्यूजिक वॉल्यूम और क्वालिटी को ऑटोमैटिक तरीके से एडजस्ट करती है ताकि बाहर का शोर बाधा न बने।

एमजी हेक्टर

एमजी हेक्टर को अक्सर 'इंटरनेट इनसाइड' कार कहा जाता है। हालांकि, इसका ऑडियो सिस्टम भी इसकी एक बड़ी खूबी है। हेक्टर में इन्फिनिटी (Infinity by Harman) का 8-स्पीकर वाला प्रीमियम सिस्टम मिलता है। इसमें सबवूफर और एम्पलीफायर का तालमेल इतना जबरदस्त है कि भारी बास वाले गानों पर भी आवाज नहीं फटती। इसके बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के जरिए साउंड सेटिंग्स को कस्टमाइज करना बहुत आसान है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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