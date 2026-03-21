पहली कार खरीदने का है सपना? ₹10 लाख से कम में आती हैं ये 5 शानदार गाड़ियां; बिक्री में भी हैं नंबर-1

Mar 21, 2026 02:43 pm IST

मारुति सुजुकी स्विफ्ट लंबे समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है और पहली कार के रूप में यह सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.79 लाख रुपये है।

अपनी पहली कार खरीदना हर किसी के लिए एक इमोशनल और बड़ा पल होता है। आजकल ज्यादातर लोग ऐसी कार की तलाश में रहते हैं जो 10 लाख रुपये के अंदर फिट हो जाए। इस बजट में हमें सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि अच्छी माइलेज, कम खर्चा और बेहतरीन रीसेल वैल्यू भी चाहिए होती है। आज के दौर में सेफ्टी और नए फीचर्स भी बहुत जरूरी हो गए हैं। मारुति से लेकर टाटा तक, कई ऐसी शानदार कारें मार्केट में हैं जो पहली बार गाड़ी खरीदने वालों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 शानदार मॉडलों के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट मारुति सुजुकी स्विफ्ट लंबे समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है और पहली कार के रूप में यह सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.79 लाख रुपये ह। अपनी शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए मशहूर यह हैचबैक शहर की भीड़भाड़ में चलाने के लिए बेहद आसान है। बता दें कि स्विफ्ट देश की बेस्ट-सेलिंग हैचबैक कारों में से एक है।

टाटा पंच अगर आप कम बजट में एक मजबूत गाड़ी की तलाश में हैं तो टाटा पंच एक बेहतरीन एसयूवी है। बता दें कि 5.60 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस कार को ग्लोबल NCAP से शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी जैसा अहसास इसे खराब रास्तों और शहरी सड़कों, दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे पहली बार कार चलाने वालों के लिए सुरक्षित बनाती है।

हुंडई एक्सटर हुंडई की नई पेशकश 'एक्सटर' उन खरीदारों के लिए है जो मॉडर्न फीचर्स और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें सनरूफ और डैशकैम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलते हैं। इसकी हाई-सीटिंग पोजिशन ड्राइवर को सड़क का बेहतर व्यू देती है, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है। सेफ्टी के मामले में भी इसमें 6-एयरबैग जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं।

मारुति सुजुकी बलेनो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति बलेनो एक शानदार ऑप्शन है। यह कार 5.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें ग्राहकों को ज्यादा केबिन स्पेस, आरामदायक राइड क्वालिटी और हाई-टेक फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा मिलता है। इसकी रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस और नेक्सा का प्रीमियम अनुभव इसे एक स्टैंडर्ड फैमिली कार बनाता है। बलेनो देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक के तौर पर जानी जाती है।