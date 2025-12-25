इन 5 कारों का पूरे साल रहा जलवा! अपने डिजाइन और फीचर से 2025 में मचाया तहलका, 5वें मॉडल ने जीता लोगों का दिल

संक्षेप: इस साल 2025 में 5 नई कारें लॉन्च हुई हैं, जिन्होंने दिखाया कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री किस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये कारें इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रीमियम फीचर्स, मजबूत डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आने वाले सालों में इन कारों का असर मार्केट पर और भी साफ नजर आएगा।

साल 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस दौरान कंपनियों ने न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कीं, बल्कि कुछ पुराने और आइकॉनिक नेमप्लेट्स की भी दमदार वापसी कराई। SUV से लेकर इलेक्ट्रिक रोडस्टर तक, 2025 में हर सेगमेंट में कुछ न कुछ खास देखने को मिला। कई लॉन्च में से हमने 5 ऐसी कारें चुनी हैं, जिन्होंने अपने डिजाइन, फीचर्स और स्ट्रैटेजिक अहमियत के दम पर पूरे साल चर्चा बटोरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- महिंद्रा XEV9e

प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV में महिंद्रा ने बड़ी छलांग लगाई है। XEV9e के साथ महिंद्रा ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में मजबूती से कदम रखा। यह SUV कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित है और फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है।

इसकी कीमत 21.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। इसमें 59 kWh और 79 kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। इसकी रेंज 600 किमी. से ज्यादा (MIDC) है। इसमें शानदार डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज के चलते XEV9e ने EV सेगमेंट में महिंद्रा की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।

2- मारुति विक्टोरिस

प्रीमियम सेगमेंट में मारुति का बड़ा दांव विक्टोरिस SUV है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) को एरिना (Arena) डीलरशिप के जरिए लॉन्च किया गया, जो यह दिखाता है कि मारुति अब कंपैक्ट सेगमेंट से आगे बढ़ना चाहती है। इसकी शुरुआती कीमत 10.50 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है। इसमें नया प्लेटफॉर्म और ज्यादा रिफाइंड इंटीरियर मिलता है। इसके पावरट्रेन ऑप्शन की बात करें तो इसमें पेट्रोल, CNG और PHEV ऑप्शन मिलता है। विक्टोरिस (Victoris) के जरिए मारुति ने उन ग्राहकों को टारगेट किया है, जो भरोसे के साथ प्रीमियम फील भी चाहते हैं।

3- MG सायबस्टर

MG सायबस्टर भारत की सबसे अलग इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है। MG मोटर इंडिया (MG Motor India) ने सायबस्टर (Cyberster) लॉन्च कर भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक रोडस्टर सेगमेंट की शुरुआत की। यह डुअल-डोर वाली स्पोर्टी EV, MG के लिए एक हेलो प्रोडक्ट साबित हुई। इसकी कीमत 74.99 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है।

4- हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) को 2025 में बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिला, जिससे यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर-लोडेड बन गई। इसकी शुरुआती कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें नया एक्सटीरियर डिजाइन, बेहतर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड सेफ्टी फीचर्स, बेहतर केबिन क्वॉलिटी देखने को मिलती है। किफायती कीमत और नए फीचर्स की वजह से वेन्यू फेसलिफ्ट (Venue Facelift) ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत की।

5- टाटा सिएरा (Tata Sierra)