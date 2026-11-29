भारत में रेट्रो बाइक्स यानी पुराने जमाने के लुक्स वाली बाइक्स का जबरदस्त क्रेज है। रॉयल एनफील्ड के अलावा जावा, हार्ले-डेविडसन और टीवीएस जैसे ब्रैंड भी अपने अलग-अलग मॉडल ऑफर कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 धांसू बाइक्स के बारे में।

भारत में रेट्रो बाइक्स यानी पुराने जमाने के लुक्स वाली बाइक्स का जबरदस्त क्रेज है। राउंड हेडलैंप, क्लासिक डिजाइन, मस्कुलर फ्यूल टैंक और दमदार इंजन वाली मोटरसाइकिलें आज भी बाइकर्स के बीच काफी पसंद की जाती हैं। अब इस सेगमेंट में सिर्फ रॉयल एनफील्ड का दबदबा नहीं है। जावा, हार्ले-डेविडसन और टीवीएस जैसे ब्रैंड भी अपने अलग-अलग मॉडल ऑफर कर रहे हैं। खास बात यह है कि 3 लाख रुपये से कम के बजट में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 जबरदस्त बाइक्स के बारे में।

1. Royal Enfield Classic 350 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है, जिन्हें पुराने जमाने की मोटरसाइकिलों वाला लुक पसंद है। इसमें टियरड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक, गोल हेडलैंप, राउंड फेंडर और कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन मिलती है। इसमें 349cc का J-Series इंजन दिया गया है, जो 20.2PS की पावर और 27Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह बाइक तेज रफ्तार की बजाय कंफर्टेबल राइड के लिए जानी जाती है।

2. Jawa 42 जावा 42 उन ग्राहकों के लिए है, जो रेट्रो डिजाइन के साथ थोड़ा स्पोर्टी फील भी चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और अलग स्टाइल इसे दूसरी क्लासिक बाइक्स से अलग बनाता है। इसमें 294cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 27.3PS की पावर और 26.8Nm का टॉर्क देता है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

3. Harley-Davidson X440 हार्ले-डेविडसन X440 इस बजट में एक मस्कुलर रोडस्टर का ऑप्शन देती है। इसमें चौड़ा हैंडलबार, बड़ा फ्यूल टैंक और दमदार रोड प्रेजेंस मिलती है। बाइक में 440cc का एयर-ऑयल कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 27hp की पावर और 38Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसका इंजन खासतौर पर लो और मिड-रेंज में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसके X440 T वेरिएंट में राइड-बाय-वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल और नेविगेशन के साथ TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।

4. TVS Ronin टीवीएस रॉनिन ट्रेडिशनल रेट्रो बाइक से थोड़ी अलग है। इसमें स्क्रैम्बलर स्टाइल और मॉडर्न रोडस्टर डिजाइन का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसका 225.9cc इंजन 20.4PS की पावर और 19.93Nm का टॉर्क देता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें राइड मोड्स, ड्यूल-चैनल ABS और कनेक्टेड फीचर्स के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो रेट्रो लुक के साथ डेली यूज के लिए हल्की और मॉडर्न बाइक चाहते हैं।