पहली बार कार खरीद रहे हैं? मेरी पसंद हैं ये 5 सस्ते हैचबैक मॉडल्स, कीमत ₹3.69 लाख से शुरू
शहर के भारी ट्रैफिक और तंग पार्किंग स्पेस में आज भी छोटी हैचबैक कारें प्रैक्टिकल ऑप्शन मानी जाती हैं। रोजाना ऑफिस जाने वाले और डेली सिटी कम्यूट करने वालों के लिए ये कारें बेहतरीन माइलेज भी देती हैं।
पहली बार कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट टाइट है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, शहर के भारी ट्रैफिक और तंग पार्किंग स्पेस में आज भी छोटी हैचबैक कारें सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन मानी जाती हैं। रोजाना ऑफिस जाने वाले और डेली सिटी कम्यूट करने वालों के लिए ये कारें बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज भी देती हैं। मैंने खुद एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर ऐसी 5 हैचबैक कारों को टेस्ट करके देखा है। अगर मुझे अपने लिए कोई एंट्री-लेवल हैचबैक खरीदनी हो तो मैं इनमें से ही किसी एक को चुनूंगा।
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10
मारुति सुजुकी ऑल्टो लगभग तीन दशकों से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। इस कार में K10C 3-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह 65.71bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक (AGS) गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन्स के साथ आती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र 3.69 लाख रुपये है।
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Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
Renault Kwid
₹ 4.53 - 5.61 लाख
Maruti Suzuki New Grand Vitara
₹ 14 लाख से शुरू
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
रेनॉल्ट क्विड
रेनॉल्ट ने हाल ही में अपनी पॉपुलर हैचबैक क्विड के वैरिएंट्स में कुछ बदलाव किए हैं। इससे अब यह केवल दो वैरिएंट्स में आती है। क्विड में 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 68.06bhp की पावर और 92.5Nm का टॉर्क देता है। यह कार मैनुअल और एएमटी (AMT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.53 लाख रुपये है।
हुंडई ग्रैंड i10 नियोस
हुंडई की यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में थोड़ा प्रीमियम फील चाहते हैं। इसमें 1.2-लीटर का चार-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 81bhp की पावर और 113.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्मूथ ड्राइविंग के लिए इसमें मैनुअल के साथ 5-स्पीड AMT का विकल्प भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख रुपये है।
टाटा टियागो
टाटा टियागो को हाल ही में एक नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इससे यह और भी आकर्षक हो गई है। इसमें 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। यह 86bhp की शानदार पावर और 113Nm का टॉर्क देता है। इस कार में पैडल शिफ्टर्स के साथ एएमटी गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये है।
सिट्रोएन C3X
एंट्री-लेवल सेगमेंट में सिट्रोन C3X एक बेहद दमदार लेकिन अंडररेटेड कार है। इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (80.46bhp) और दूसरा 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो 108.5bhp की जबर्दस्त पावर देता है। मजबूत परफॉर्मेंस वाली इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है।
डिस्क्लेमर: खबर में जिन गाड़ियों की बात की जा रही है उन्हें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। यहां मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इन गाड़ियों को लेकर शायद आपका अनुभव अलग भी हो सकता है। आपको यदि इसमें से कोई गाड़ी समझ आती है तभी उसे खरीदें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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