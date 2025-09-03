भारत में एक साल के अंदर 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट्स, इस राज्य में हुए सबसे ज्यादा हादसे; जानिए डिटेल्स
भारत में हाईवे चौड़े हो रहे हैं, गाड़ियां मॉडर्न हो रही हैं और रोड सफ्टी को लेकर तरह-तरह के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सड़क हादसों का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की “रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया - 2023” रिपोर्ट के ताजा आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में देशभर में करीब 4.8 लाख सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 1.72 लाख लोगों की जान चली गई और 4.62 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। आइए स्टेट वाइज सड़क हादसे के आंकड़े को विस्तार से जानते हैं।
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स
अगर जगह के हिसाब से देखें तो हादसों का सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे पर दर्ज किया गया जहां कुल हादसों का लगभग 31 पर्सेंट हुआ। इसके अलावा, 22 पर्सेंट स्टेट हाईवे और बाकी करीब 47 पर्सेंट दूसरी सड़कों पर हुए। अगर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वाला राज्य रहा। वहीं, मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर निकला। यानी गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक बढ़ने के साथ-साथ खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।
सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी
सबसे दुखद बात यह है कि इन हादसों का सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी बन रही है। रिपोर्ट बताती है कि 18 से 45 साल के लोग कुल मौतों का 66 पर्सेंट हिस्सा हैं। वहीं, अगर 18 से 60 साल की उम्र के लोगों को देखें तो ये आंकड़ा 83 पर्सेंट तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, पैदल यात्री, साइकिल और टू-व्हीलर सवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और मौतों में इनकी हिस्सेदारी करीब 68 पर्सेंट है। ये आंकड़े साफ कहते हैं कि सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा वरना आने वाले सालों में हालात और बिगड़ सकते हैं।
