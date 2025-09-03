4-8 lakh road accidents in india by the year 2023 most in tamil nadu भारत में एक साल के अंदर 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट्स, इस राज्य में हुए सबसे ज्यादा हादसे; जानिए डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़4-8 lakh road accidents in india by the year 2023 most in tamil nadu

भारत में एक साल के अंदर 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट्स, इस राज्य में हुए सबसे ज्यादा हादसे; जानिए डिटेल्स

भारत में हाईवे चौड़े हो रहे हैं, गाड़ियां मॉडर्न हो रही हैं और रोड सफ्टी को लेकर तरह-तरह के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सड़क हादसों का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:21 AM
share Share
Follow Us on
भारत में एक साल के अंदर 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट्स, इस राज्य में हुए सबसे ज्यादा हादसे; जानिए डिटेल्स

भारत में हाईवे चौड़े हो रहे हैं, गाड़ियां मॉडर्न हो रही हैं और रोड सफ्टी को लेकर तरह-तरह के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सड़क हादसों का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की “रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया - 2023” रिपोर्ट के ताजा आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में देशभर में करीब 4.8 लाख सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 1.72 लाख लोगों की जान चली गई और 4.62 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। आइए स्टेट वाइज सड़क हादसे के आंकड़े को विस्तार से जानते हैं।

तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स

अगर जगह के हिसाब से देखें तो हादसों का सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे पर दर्ज किया गया जहां कुल हादसों का लगभग 31 पर्सेंट हुआ। इसके अलावा, 22 पर्सेंट स्टेट हाईवे और बाकी करीब 47 पर्सेंट दूसरी सड़कों पर हुए। अगर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वाला राज्य रहा। वहीं, मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर निकला। यानी गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक बढ़ने के साथ-साथ खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी

सबसे दुखद बात यह है कि इन हादसों का सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी बन रही है। रिपोर्ट बताती है कि 18 से 45 साल के लोग कुल मौतों का 66 पर्सेंट हिस्सा हैं। वहीं, अगर 18 से 60 साल की उम्र के लोगों को देखें तो ये आंकड़ा 83 पर्सेंट तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, पैदल यात्री, साइकिल और टू-व्हीलर सवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और मौतों में इनकी हिस्सेदारी करीब 68 पर्सेंट है। ये आंकड़े साफ कहते हैं कि सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा वरना आने वाले सालों में हालात और बिगड़ सकते हैं।

Road Accident Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।