फॉर्च्यूनर, हैरियर, सफारी, हेक्टर से ज्यादा लोगों ने इस SUV को खरीदा; ये महिंद्रा XEV 9e या XUV7X0 भी नहीं
मार्च में जब 4.5m से 4.8m SUVs सेगमेंट के मॉडल पर नजर डाली जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। इस सेगमेंट के टॉप-15 मॉडल की लिस्ट में इसके पास 37% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। खास बात ये है कि महिंद्रा के टॉप-6 में चार मॉडल शामिल रहे।
देश का ऑटो बाजार कई SUVs सेगमेंट में बंटा हुआ हुआ है। इसमें कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं, 4,5 मीटर या उससे लंबी SUVs को पसंद करने वाली ग्राहक भी बहुत हैं। मार्च में जब 4.5m से 4.8m SUVs सेगमेंट के मॉडल पर नजर डाली जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। इस सेगमेंट के टॉप-15 मॉडल की लिस्ट में इसके पास 37% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। खास बात ये है कि महिंद्रा के टॉप-6 में चार मॉडल शामिल रहे। जिसमें XUV7X0, XEV 9S और XEV 9e शामिल हैं। चलिए इस सेगमेंट के टॉप मॉडल की सेल्स को देखते हैं।
|टॉप SUVs (4.5m से 4.8m) मॉडल वाइज सेल्स मार्च 2026
|नं
|मॉडल
|मार्च 2026
|मार्च 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|14,578
|13,913
|665
|4.78
|37.21
|2
|महिंद्रा XUV7X0
|9,210
|6,851
|2,359
|34.43
|23.51
|3
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|3,795
|3,392
|403
|11.88
|9.69
|4
|महिंद्रा XEV 9S
|3,254
|0
|3,254
|-
|8.31
|5
|टाटा हैरियर/EV
|2,826
|1,265
|1,561
|123.4
|7.21
|6
|महिंद्रा XEV 9e
|1,759
|2,080
|-321
|-15.43
|4.49
|7
|टाटा सफारी
|1,530
|1,415
|115
|8.13
|3.91
|8
|हुंडई अल्काजार
|893
|1,431
|-538
|-37.6
|2.28
|9
|MG हेक्टर
|850
|547
|303
|55.39
|2.17
|10
|जीप कम्पास
|159
|142
|17
|11.97
|0.41
|11
|फॉक्सवैगन टायरोन
|120
|0
|120
|-
|0.31
|12
|जीप मेरिडियन
|98
|112
|-14
|-12.5
|0.25
|13
|स्कोडा कोडियाक
|64
|13
|51
|392.31
|0.16
|14
|फॉक्सवैगन टिगुआन
|42
|1
|41
|4100
|0.11
|15
|सिट्रोन C5 एयरक्रॉस
|0
|0
|0
|-
|0
|टोटल
|39,178
|31,162
|8,016
|25.72
|100
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₹ 12.89 - 25.25 लाख
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देश के 4.5m से 4.8m SUVs सेगमेंट की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की मार्च 2026 में 14,578 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 13,913 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 665 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.78% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV7X0 की मार्च 2026 में 9,210 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 6,851 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,359 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.43% की सालाना ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की मार्च 2026 में 3,795 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 3,392 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 403 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.88% की सालाना ग्रोथ मिली।
महिंद्रा XEV 9S की मार्च 2026 में 3,254 यूनिट बिकीं। टाटा हैरियर/EV की मार्च 2026 में 2,826 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,265 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,561 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 123.4% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की मार्च 2026 में 1,759 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 2,080 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 321 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.43% की सालाना डिग्रोथ मिली। टाटा सफारी की मार्च 2026 में 1,530 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,415 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 115 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.13% की सालाना ग्रोथ मिली।
हुंडई अल्काजार की मार्च 2026 में 893 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 538 यूनिट कम बिकीं और इसे 37.6% की सालाना डिग्रोथ मिली। MG हेक्टर की मार्च 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 303 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.39% की सालाना ग्रोथ मिली। जीप कम्पास की मार्च 2026 में 159 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 142 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.97% की सालाना ग्रोथ मिली।
फॉक्सवैगन टायरोन की मार्च 2026 में 120 यूनिट बिकीं। जीप मेरिडियन की मार्च 2026 में 98 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14 यूनिट कम बिकीं और इसे 12.5% की सालाना डिग्रोथ मिली। स्कोडा कोडियाक की मार्च 2026 में 64 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 13 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 51 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 392.31% की सालाना ग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन टिगुआन की मार्च 2026 में 42 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4100% की सालाना ग्रोथ मिली। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस का खाता नहीं खुला।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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