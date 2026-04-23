फॉर्च्यूनर, हैरियर, सफारी, हेक्टर से ज्यादा लोगों ने इस SUV को खरीदा; ये महिंद्रा XEV 9e या XUV7X0 भी नहीं

मार्च में जब 4.5m से 4.8m SUVs सेगमेंट के मॉडल पर नजर डाली जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। इस सेगमेंट के टॉप-15 मॉडल की लिस्ट में इसके पास 37% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। खास बात ये है कि महिंद्रा के टॉप-6 में चार मॉडल शामिल रहे।

देश का ऑटो बाजार कई SUVs सेगमेंट में बंटा हुआ हुआ है। इसमें कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं, 4,5 मीटर या उससे लंबी SUVs को पसंद करने वाली ग्राहक भी बहुत हैं। मार्च में जब 4.5m से 4.8m SUVs सेगमेंट के मॉडल पर नजर डाली जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। इस सेगमेंट के टॉप-15 मॉडल की लिस्ट में इसके पास 37% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। खास बात ये है कि महिंद्रा के टॉप-6 में चार मॉडल शामिल रहे। जिसमें XUV7X0, XEV 9S और XEV 9e शामिल हैं। चलिए इस सेगमेंट के टॉप मॉडल की सेल्स को देखते हैं।

टॉप SUVs (4.5m से 4.8m) मॉडल वाइज सेल्स मार्च 2026 नं मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,578 13,913 665 4.78 37.21 2 महिंद्रा XUV7X0 9,210 6,851 2,359 34.43 23.51 3 टोयोटा फॉर्च्यूनर 3,795 3,392 403 11.88 9.69 4 महिंद्रा XEV 9S 3,254 0 3,254 - 8.31 5 टाटा हैरियर/EV 2,826 1,265 1,561 123.4 7.21 6 महिंद्रा XEV 9e 1,759 2,080 -321 -15.43 4.49 7 टाटा सफारी 1,530 1,415 115 8.13 3.91 8 हुंडई अल्काजार 893 1,431 -538 -37.6 2.28 9 MG हेक्टर 850 547 303 55.39 2.17 10 जीप कम्पास 159 142 17 11.97 0.41 11 फॉक्सवैगन टायरोन 120 0 120 - 0.31 12 जीप मेरिडियन 98 112 -14 -12.5 0.25 13 स्कोडा कोडियाक 64 13 51 392.31 0.16 14 फॉक्सवैगन टिगुआन 42 1 41 4100 0.11 15 सिट्रोन C5 एयरक्रॉस 0 0 0 - 0 टोटल 39,178 31,162 8,016 25.72 100

देश के 4.5m से 4.8m SUVs सेगमेंट की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की मार्च 2026 में 14,578 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 13,913 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 665 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.78% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV7X0 की मार्च 2026 में 9,210 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 6,851 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,359 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.43% की सालाना ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की मार्च 2026 में 3,795 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 3,392 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 403 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.88% की सालाना ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XEV 9S की मार्च 2026 में 3,254 यूनिट बिकीं। टाटा हैरियर/EV की मार्च 2026 में 2,826 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,265 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,561 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 123.4% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की मार्च 2026 में 1,759 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 2,080 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 321 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.43% की सालाना डिग्रोथ मिली। टाटा सफारी की मार्च 2026 में 1,530 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,415 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 115 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.13% की सालाना ग्रोथ मिली।

हुंडई अल्काजार की मार्च 2026 में 893 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 538 यूनिट कम बिकीं और इसे 37.6% की सालाना डिग्रोथ मिली। MG हेक्टर की मार्च 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 303 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.39% की सालाना ग्रोथ मिली। जीप कम्पास की मार्च 2026 में 159 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 142 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.97% की सालाना ग्रोथ मिली।