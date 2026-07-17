फॉर्च्यूनर, सफारी का दबदबा खत्म कर ये SUV बनी नं-1; हैरियर आसपास भी नहीं; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

इस सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कई सालों से बना हुआ है। ये महिंद्रा के लिए भी नंबर-1 SUV है। वहीं, ओवरऑल SUV सेगमेंट में भी ये अपना लोहा मनवा रही है। पिछले महीने यानी जून 2026 में स्कॉर्पियो की 14,097 यूनिट बिकीं। इस तरह 10 हजार से ज्यादा यूनिट की बिक्री करने वाली ये एकमात्र SUV भी रही।

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देश के अंदर SUVs के कई सेगमेंट हैं। यानी कार की लंबाई के हिसाब से इन सेगमेंट को बांटा गया है। इसमें एक सेगमेंट 4.5m से 4.8m वाला SUV सेगमेंट भी है। इस सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कई सालों से देखने को मिल रहा है। ये महिंद्रा के लिए भी नंबर-1 SUV है। वहीं, ओवरऑल SUV सेगमेंट में भी ये अपना लोहा मनवा रही है। पिछले महीने यानी जून 2026 में स्कॉर्पियो की 14,097 यूनिट बिकीं। इस तरह 10 हजार से ज्यादा यूनिट की बिक्री करने वाली ये एकमात्र SUV भी रही। खास बात ये है कि इस पूरी लिस्ट में महिंद्रा का एकतरफा दबदबा देखने को मिला। टॉप-3 पोजीशन पर महिंद्रा की SUVs रहीं। चलिए एक बार सेल्स चार्ज को देखते हैं।

SUV (4.5m से 4.8m) सेल्स जून 2026 मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,097 12,740 1,357 10.65 37.33 महिंद्रा XUV7X0 9,244 6,435 2,809 43.65 24.48 महिंद्रा XEV 9S 4,018 0 4,018 - 10.64 टाटा हैरियर 2,962 1,259 1,703 135.27 7.84 टोयोटा फॉर्च्यूनर 2,514 2,743 -229 -8.35 6.66 महिंद्रा XEV 9e 2,006 2,808 -802 -28.56 5.31 टाटा सफारी 1,271 922 349 37.85 3.37 MG हेक्टर 950 757 193 25.5 2.52 हुंडई अल्काजार 304 1,174 -870 -74.11 0.81 जीप कम्पास 117 129 -12 -9.3 0.31 स्कोडा कोडियाक 106 130 -24 -18.46 0.28 जीप मेरिडियन 84 107 -23 -21.5 0.22 फॉक्सवैगन टिगुआन 47 5 42 840 0.12 फॉक्सवैगन टायरॉन 43 0 43 - 0.11 सिट्रोन C5 एयरक्रॉस 0 0 0 - 0 टोटल 37,763 29,209 8,554 29.29 100

SUV (4.5m से 4.8m) सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की जून 2026 में 14,097 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 12,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,357 यूनिट ज्यादा बिकीं। महिंद्रा XUV7X0 की जून 2026 में 9,244 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,809 यूनिट ज्यादा बिकीं। महिंद्रा XEV 9S की जून 2026 में 4,018 यूनिट बिकीं। टाटा हैरियर की जून 2026 में 2,962 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,703 यूनिट ज्यादा बिकीं।

टोयोटा फॉर्च्यूनर की जून 2026 में 2,514 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 2,743 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 229 यूनिट कम बिकीं। महिंद्रा XEV 9e की जून 2026 में 2,006 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 2,808 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 802 यूनिट कम बिकीं। टाटा सफारी की जून 2026 में 1,271 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 349 यूनिट ज्यादा बिकीं। MG हेक्टर की जून 2026 में 950 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 757 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 193 यूनिट ज्यादा बिकीं।

हुंडई अल्काजार की जून 2026 में 304 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 1,174 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 870 यूनिट कम बिकीं। जीप कम्पास की जून 2026 में 117 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 129 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12 यूनिट कम बिकीं। स्कोडा कोडियाक की जून 2026 में 106 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 24 यूनिट कम बिकीं। जीप मेरिडियन की जून 2026 में 84 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 107 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 23 यूनिट कम बिकीं।

फॉक्सवैगन टिगुआन की जून 2026 में 47 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 5 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 42 यूनिट ज्यादा बिकीं। फॉक्सवैगन टायरॉन की जून 2026 में 43 यूनिट बिकीं। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की जून 2026 में 0 यूनिट बिकीं। इस तरह इन सभी SUV की जून 2026 में 37,763 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 29,209 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,554 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 29.29% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।