अपने नाम से बिक रही ये SUV, इसके सामने सफारी, हैरियर, फॉर्च्यूनर सभी फेल! सेगमेंट में बनी नंबर-1
जुलाई की सेल्स सिपोर्ट से पता चलता है कि इस SUV के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं रहा। दरअसल, स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट बिकीं और उसे साल-दर-साल के आधार पर 16.45% की ग्रोथ मिली। जबकि वो सेगमेंट का 39.87% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा।
देश के 4.5 मीटर और उससे बड़ी SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। जुलाई की सेल्स सिपोर्ट से पता चलता है कि इस SUV के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं रहा। दरअसल, स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट बिकीं और उसे साल-दर-साल के आधार पर 16.45% की ग्रोथ मिली। जबकि वो सेगमेंट का 39.87% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा। खास बात ये भी है कि सेगमेंट की टॉप-10 कारों की लिस्ट में पहली तीन पोजीशन पर महिंद्रा का दबदबा रहा। टाटा सफारी, टाटा हैरियर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल तो स्कॉर्पियो से काफी दूर रह गए। चलिए एक बार लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|SUV (4.5m से 4.8m) सेल्स जुलाई 2026
|नं
|मॉडल
|जुलाई 2026
|जुलाई 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|महिंद्रा स्कॉर्पियो/N
|16,009
|13,747
|2,262
|16.45
|39.87
|2
|महिंद्रा XUV7XO
|8,233
|7,054
|1,179
|16.71
|20.51
|3
|महिंद्रा XEV 9S
|4,131
|0
|4,131
|-
|10.29
|4
|टाटा हैरियर / EV
|3,301
|2,216
|1,085
|48.96
|8.22
|5
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|3,189
|3,233
|-44
|-1.36
|7.94
|6
|महिंद्रा XEV 9e
|1,793
|2,462
|-669
|-27.17
|4.47
|7
|टाटा सफारी
|1,453
|1,242
|211
|16.99
|3.62
|8
|हुंडई अल्काजार
|862
|1,419
|-557
|-39.25
|2.15
|9
|MG हेक्टर/प्लस
|713
|588
|134
|23.14
|1.78
|10
|स्कोडा कोडियाक
|156
|106
|50
|47.17
|0.39
|11
|जीप कंपास
|101
|129
|-28
|-21.71
|0.25
|12
|जीप मेरिडियन
|82
|96
|-14
|-14.58
|0.2
|13
|होंडा ZRV
|58
|0
|58
|-
|0.14
|14
|फॉक्सवैगन टायरोन
|45
|0
|45
|-
|0.11
|15
|फॉक्सवैगन टिगुआन
|23
|28
|-5
|-17.86
|0.06
|16
|सिट्रोन C5 एयरक्रॉस
|1
|0
|1
|-
|0
|टोटल
|40,150
|32,311
|7,839
|24.26
|100
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Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 - 30.7 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
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₹ 13.69 - 25.49 लाख
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₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra XEV 4e
₹ 13 लाख से शुरू
4.5m से 4.8m SUV सेगमेंट में सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो/N की जुलाई 2026 में 16,009 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 13,747 यूनिट का था। यानी इसकी 2,262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.45% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV7XO की जुलाई 2026 में 8,233 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 7,054 यूनिट का था। यानी इसकी 1,179 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.71% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की जुलाई 2026 में 4,131 यूनिट बिकीं।
टाटा हैरियर / EV की जुलाई 2026 में 3,301 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 2,216 यूनिट का था। यानी इसकी 1,085 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 48.96% की ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जुलाई 2026 में 3,189 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,233 यूनिट का था। यानी इसकी 44 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.36% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की जुलाई 2026 में 1,793 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 2,462 यूनिट का था। यानी इसकी 669 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.17% की डिग्रोथ मिली।
टाटा सफारी की जुलाई 2026 में 1,453 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,242 यूनिट का था। यानी इसकी 211 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.99% की ग्रोथ मिली। हुंडई अल्काजार की जुलाई 2026 में 862 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,419 यूनिट का था। यानी इसकी -557 -39.25% की डिग्रोथ मिली। MG हेक्टर/प्लस की जुलाई 2026 में 713 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 588 यूनिट का था। यानी इसकी 134 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.14% की ग्रोथ मिली।
स्कोडा कोडियाक की जुलाई 2026 में 156 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 106 यूनिट का था। यानी इसकी 50 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 47.17% की ग्रोथ मिली। जीप कंपास की जुलाई 2026 में 101 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 129 यूनिट का था। यानी इसकी 28 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.71% की डिग्रोथ मिली। जीप मेरिडियन की जुलाई 2026 में 82 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 96 यूनिट का था। यानी इसकी 14 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.58% की डिग्रोथ मिली।
होंडा ZRV की जुलाई 2026 में 58 यूनिट बिकीं। फॉक्सवैगन टायरोन की जुलाई 2026 में 45 यूनिट बिकीं। फॉक्सवैगन टिगुआन की जुलाई 2026 में 23 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 28 यूनिट का था। यानी इसकी 5 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.86% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की जुलाई 2026 में 1 यूनिट बिकीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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