Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अपने नाम से बिक रही ये SUV, इसके सामने सफारी, हैरियर, फॉर्च्यूनर सभी फेल! सेगमेंट में बनी नंबर-1

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जुलाई की सेल्स सिपोर्ट से पता चलता है कि इस SUV के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं रहा। दरअसल, स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट बिकीं और उसे साल-दर-साल के आधार पर 16.45% की ग्रोथ मिली। जबकि वो सेगमेंट का 39.87% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा।

4.5m to 4.8m SUV Sales July 2026; Scorpio, XUV7XO, XEV 9S, Harrier, Fortuner
इस SUV के सामने सभी का 'सरेंडेर'
Mahindra XEV 9S
केवल
27,100/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

देश के 4.5 मीटर और उससे बड़ी SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। जुलाई की सेल्स सिपोर्ट से पता चलता है कि इस SUV के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं रहा। दरअसल, स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट बिकीं और उसे साल-दर-साल के आधार पर 16.45% की ग्रोथ मिली। जबकि वो सेगमेंट का 39.87% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा। खास बात ये भी है कि सेगमेंट की टॉप-10 कारों की लिस्ट में पहली तीन पोजीशन पर महिंद्रा का दबदबा रहा। टाटा सफारी, टाटा हैरियर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल तो स्कॉर्पियो से काफी दूर रह गए। चलिए एक बार लिस्ट पर नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें
SUV (4.5m से 4.8m) सेल्स जुलाई 2026
नंमॉडलजुलाई 2026जुलाई 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1महिंद्रा स्कॉर्पियो/N16,00913,7472,26216.4539.87
2महिंद्रा XUV7XO8,2337,0541,17916.7120.51
3महिंद्रा XEV 9S4,13104,131-10.29
4टाटा हैरियर / EV3,3012,2161,08548.968.22
5टोयोटा फॉर्च्यूनर3,1893,233-44-1.367.94
6महिंद्रा XEV 9e1,7932,462-669-27.174.47
7टाटा सफारी1,4531,24221116.993.62
8हुंडई अल्काजार8621,419-557-39.252.15
9MG हेक्टर/प्लस71358813423.141.78
10स्कोडा कोडियाक1561065047.170.39
11जीप कंपास101129-28-21.710.25
12जीप मेरिडियन8296-14-14.580.2
13होंडा ZRV58058-0.14
14फॉक्सवैगन टायरोन45045-0.11
15फॉक्सवैगन टिगुआन2328-5-17.860.06
16सिट्रोन C5 एयरक्रॉस101-0
टोटल40,15032,3117,83924.26100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 20.65 - 30.7 लाख

EMI केवल27,100/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

EMI केवल17,900/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 13 - 17 लाख

EMI केवल17,000/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.69 - 25.49 लाख

EMI केवल17,900/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

EMI केवल28,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XEV 4e

Mahindra XEV 4e

₹ 13 लाख से शुरू

EMI केवल17,000/ माह
अपनी EMI जानें

4.5m से 4.8m SUV सेगमेंट में सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो/N की जुलाई 2026 में 16,009 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 13,747 यूनिट का था। यानी इसकी 2,262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.45% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV7XO की जुलाई 2026 में 8,233 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 7,054 यूनिट का था। यानी इसकी 1,179 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.71% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की जुलाई 2026 में 4,131 यूनिट बिकीं।

ये भी पढ़ें:प्लेन नहीं ये कार है! 653Kmph की स्पीड से दौड़कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टाटा हैरियर / EV की जुलाई 2026 में 3,301 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 2,216 यूनिट का था। यानी इसकी 1,085 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 48.96% की ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जुलाई 2026 में 3,189 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,233 यूनिट का था। यानी इसकी 44 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.36% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की जुलाई 2026 में 1,793 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 2,462 यूनिट का था। यानी इसकी 669 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.17% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:बलेनो को टक्कर देने वाली इस कार पर 10 दिन के आ रहा डिस्काउंट; जानिए क्यों?

टाटा सफारी की जुलाई 2026 में 1,453 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,242 यूनिट का था। यानी इसकी 211 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.99% की ग्रोथ मिली। हुंडई अल्काजार की जुलाई 2026 में 862 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,419 यूनिट का था। यानी इसकी -557 -39.25% की डिग्रोथ मिली। MG हेक्टर/प्लस की जुलाई 2026 में 713 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 588 यूनिट का था। यानी इसकी 134 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.14% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:पंच और नेक्सन का 'BP बढाने' आ रही ये नई इलेक्ट्रिक कार; 326Km रेंज की उम्मीद

स्कोडा कोडियाक की जुलाई 2026 में 156 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 106 यूनिट का था। यानी इसकी 50 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 47.17% की ग्रोथ मिली। जीप कंपास की जुलाई 2026 में 101 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 129 यूनिट का था। यानी इसकी 28 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.71% की डिग्रोथ मिली। जीप मेरिडियन की जुलाई 2026 में 82 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 96 यूनिट का था। यानी इसकी 14 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.58% की डिग्रोथ मिली।

होंडा ZRV की जुलाई 2026 में 58 यूनिट बिकीं। फॉक्सवैगन टायरोन की जुलाई 2026 में 45 यूनिट बिकीं। फॉक्सवैगन टिगुआन की जुलाई 2026 में 23 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 28 यूनिट का था। यानी इसकी 5 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.86% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की जुलाई 2026 में 1 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।