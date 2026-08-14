अपने नाम से बिक रही ये SUV, इसके सामने सफारी, हैरियर, फॉर्च्यूनर सभी फेल! सेगमेंट में बनी नंबर-1

जुलाई की सेल्स सिपोर्ट से पता चलता है कि इस SUV के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं रहा। दरअसल, स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट बिकीं और उसे साल-दर-साल के आधार पर 16.45% की ग्रोथ मिली। जबकि वो सेगमेंट का 39.87% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा।

इस SUV के सामने सभी का 'सरेंडेर'

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देश के 4.5 मीटर और उससे बड़ी SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। जुलाई की सेल्स सिपोर्ट से पता चलता है कि इस SUV के आसपास कोई दूसरा मॉडल नहीं रहा। दरअसल, स्कॉर्पियो की 16,009 यूनिट बिकीं और उसे साल-दर-साल के आधार पर 16.45% की ग्रोथ मिली। जबकि वो सेगमेंट का 39.87% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा। खास बात ये भी है कि सेगमेंट की टॉप-10 कारों की लिस्ट में पहली तीन पोजीशन पर महिंद्रा का दबदबा रहा। टाटा सफारी, टाटा हैरियर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल तो स्कॉर्पियो से काफी दूर रह गए। चलिए एक बार लिस्ट पर नजर डालते हैं।

SUV (4.5m से 4.8m) सेल्स जुलाई 2026 नं मॉडल जुलाई 2026 जुलाई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो/N 16,009 13,747 2,262 16.45 39.87 2 महिंद्रा XUV7XO 8,233 7,054 1,179 16.71 20.51 3 महिंद्रा XEV 9S 4,131 0 4,131 - 10.29 4 टाटा हैरियर / EV 3,301 2,216 1,085 48.96 8.22 5 टोयोटा फॉर्च्यूनर 3,189 3,233 -44 -1.36 7.94 6 महिंद्रा XEV 9e 1,793 2,462 -669 -27.17 4.47 7 टाटा सफारी 1,453 1,242 211 16.99 3.62 8 हुंडई अल्काजार 862 1,419 -557 -39.25 2.15 9 MG हेक्टर/प्लस 713 588 134 23.14 1.78 10 स्कोडा कोडियाक 156 106 50 47.17 0.39 11 जीप कंपास 101 129 -28 -21.71 0.25 12 जीप मेरिडियन 82 96 -14 -14.58 0.2 13 होंडा ZRV 58 0 58 - 0.14 14 फॉक्सवैगन टायरोन 45 0 45 - 0.11 15 फॉक्सवैगन टिगुआन 23 28 -5 -17.86 0.06 16 सिट्रोन C5 एयरक्रॉस 1 0 1 - 0 टोटल 40,150 32,311 7,839 24.26 100

4.5m से 4.8m SUV सेगमेंट में सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो/N की जुलाई 2026 में 16,009 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 13,747 यूनिट का था। यानी इसकी 2,262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.45% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV7XO की जुलाई 2026 में 8,233 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 7,054 यूनिट का था। यानी इसकी 1,179 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.71% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की जुलाई 2026 में 4,131 यूनिट बिकीं।

टाटा हैरियर / EV की जुलाई 2026 में 3,301 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 2,216 यूनिट का था। यानी इसकी 1,085 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 48.96% की ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जुलाई 2026 में 3,189 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 3,233 यूनिट का था। यानी इसकी 44 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.36% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की जुलाई 2026 में 1,793 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 2,462 यूनिट का था। यानी इसकी 669 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.17% की डिग्रोथ मिली।

टाटा सफारी की जुलाई 2026 में 1,453 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,242 यूनिट का था। यानी इसकी 211 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.99% की ग्रोथ मिली। हुंडई अल्काजार की जुलाई 2026 में 862 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 1,419 यूनिट का था। यानी इसकी -557 -39.25% की डिग्रोथ मिली। MG हेक्टर/प्लस की जुलाई 2026 में 713 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 588 यूनिट का था। यानी इसकी 134 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.14% की ग्रोथ मिली।

स्कोडा कोडियाक की जुलाई 2026 में 156 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 106 यूनिट का था। यानी इसकी 50 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 47.17% की ग्रोथ मिली। जीप कंपास की जुलाई 2026 में 101 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 129 यूनिट का था। यानी इसकी 28 यूनिट कम बिकीं और इसे 21.71% की डिग्रोथ मिली। जीप मेरिडियन की जुलाई 2026 में 82 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आंकड़ा 96 यूनिट का था। यानी इसकी 14 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.58% की डिग्रोथ मिली।