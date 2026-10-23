क्रेटा ने गंवाई नंबर-1 की कुर्सी, विक्टोरिस, सेल्टोस, विटारा भी रह गईं पीछे; इस बार इस SUV ने मार ली बाजी
भारत में मिनी SUV, कॉम्पैक्ट SUV, सब-4 मीटर और 4.2m से 4.5m SUVs सेगमेंट शामिल हैं। हर सेगमेंट में अलग-अलग SUV का दबदबा देखने को मिलता है। सेल्स के ये आंकड़ा कई बार बदलते भी रहते हैं।
देश के अंदर SUVs के कई सेगमेंट हैं। जिसमें मिनी SUV, कॉम्पैक्ट SUV, सब-4 मीटर और आखिर में 4.2m से 4.5m SUVs सेगमेंट शामिल हैं। हर सेगमेंट में अलग-अलग SUV का दबदबा देखने को मिलता है। सेल्स के ये आंकड़ा कई बार बदलते भी रहते हैं। वहीं, जब बात 4.2m से 4.5m SUV सेगमेंट की होती है तब इसमें हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा दिखता है। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) के दौरान ये क्रेटा अपने सेगमेंट में पिछड़ गई। दरअसल, अप्रैल से सितंब 2026 के दौरान क्रेटा की 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 93,488 यूनिट के साथ इस सेगमेंट को टॉप कर लिया।
|4.2m से 4.5m SUVs सेल्स H1 FY27
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|93,488
|84,634
|8,854
|10.47
|2
|हुंडई क्रेटा
|89,727
|99,345
|-9,618
|-9.69
|3
|मारुति विक्टोरिस
|72,012
|4,282
|67,730
|1581.74
|4
|किआ सेल्टोस
|67,667
|33,955
|33,712
|99.29
|5
|महिंद्रा XUV 7XO
|53,081
|41,218
|11,863
|41,218
|6
|टोयोटा हाइराइडर
|49,419
|45,199
|4,220
|9.34
|7
|मारुति ग्रैंड विटारा
|45,176
|36,993
|8,183
|22.13
|8
|टाटा सिएरा
|39,468
|0
|39,468
|-
|9
|महिंद्रा थार रॉक्स
|36,521
|40,368
|-3,847
|-9.53
|10
|टोयोटा हाइक्रॉस
|32,604
|33,553
|-949
|-2.83
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Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
MG Hector Plus
₹ 18 - 20 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.39 - 21.79 लाख
4.2m से 4.5m SUVs सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 84,634 यूनिट का था। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.47% की ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 99,345 यूनिट का था। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर -9.69% की डिग्रोथ मिली।
मारुति विक्टोरिस की H1 FY27 के दौरान 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 4,282 यूनिट का था। यानी इसकी 67,730 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 1581.74% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की H1 FY27 के दौरान 67,667 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 33,955 यूनिट का था। यानी इसकी 33,712 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 99.29% की ग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV 7XO की H1 FY27 के दौरान 53,081 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 41,218 यूनिट का था। यानी इसकी 11,863 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 41,218% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की H1 FY27 के दौरान 49,419 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 45,199 यूनिट का था। यानी इसकी 4,220 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.34% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की H1 FY27 के दौरान 45,176 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 36,993 यूनिट का था। यानी इसकी 8,183 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 22.13% की ग्रोथ मिली।
टाटा सिएरा की H1 FY27 के दौरान 39,468 यूनिट बिकीं। महिंद्रा थार रॉक्स की H1 FY27 के दौरान 36,521 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 40,368 यूनिट का था। यानी इसकी 3,847 यूनिट कम बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर -9.53% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा हाइक्रॉस की H1 FY27 के दौरान 32,604 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 33,553 यूनिट का था। यानी इसकी 949 यूनिट कम बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर -2.83% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें