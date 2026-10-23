क्रेटा ने गंवाई नंबर-1 की कुर्सी, विक्टोरिस, सेल्टोस, विटारा भी रह गईं पीछे; इस बार इस SUV ने मार ली बाजी

भारत में मिनी SUV, कॉम्पैक्ट SUV, सब-4 मीटर और 4.2m से 4.5m SUVs सेगमेंट शामिल हैं। हर सेगमेंट में अलग-अलग SUV का दबदबा देखने को मिलता है। सेल्स के ये आंकड़ा कई बार बदलते भी रहते हैं।

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देश के अंदर SUVs के कई सेगमेंट हैं। जिसमें मिनी SUV, कॉम्पैक्ट SUV, सब-4 मीटर और आखिर में 4.2m से 4.5m SUVs सेगमेंट शामिल हैं। हर सेगमेंट में अलग-अलग SUV का दबदबा देखने को मिलता है। सेल्स के ये आंकड़ा कई बार बदलते भी रहते हैं। वहीं, जब बात 4.2m से 4.5m SUV सेगमेंट की होती है तब इसमें हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा दिखता है। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) के दौरान ये क्रेटा अपने सेगमेंट में पिछड़ गई। दरअसल, अप्रैल से सितंब 2026 के दौरान क्रेटा की 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 93,488 यूनिट के साथ इस सेगमेंट को टॉप कर लिया।

4.2m से 4.5m SUVs सेल्स H1 FY27 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 84,634 8,854 10.47 2 हुंडई क्रेटा 89,727 99,345 -9,618 -9.69 3 मारुति विक्टोरिस 72,012 4,282 67,730 1581.74 4 किआ सेल्टोस 67,667 33,955 33,712 99.29 5 महिंद्रा XUV 7XO 53,081 41,218 11,863 41,218 6 टोयोटा हाइराइडर 49,419 45,199 4,220 9.34 7 मारुति ग्रैंड विटारा 45,176 36,993 8,183 22.13 8 टाटा सिएरा 39,468 0 39,468 - 9 महिंद्रा थार रॉक्स 36,521 40,368 -3,847 -9.53 10 टोयोटा हाइक्रॉस 32,604 33,553 -949 -2.83

4.2m से 4.5m SUVs सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 84,634 यूनिट का था। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.47% की ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 99,345 यूनिट का था। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर -9.69% की डिग्रोथ मिली।

मारुति विक्टोरिस की H1 FY27 के दौरान 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 4,282 यूनिट का था। यानी इसकी 67,730 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 1581.74% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की H1 FY27 के दौरान 67,667 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 33,955 यूनिट का था। यानी इसकी 33,712 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 99.29% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 7XO की H1 FY27 के दौरान 53,081 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 41,218 यूनिट का था। यानी इसकी 11,863 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 41,218% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की H1 FY27 के दौरान 49,419 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 45,199 यूनिट का था। यानी इसकी 4,220 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.34% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की H1 FY27 के दौरान 45,176 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 36,993 यूनिट का था। यानी इसकी 8,183 यूनिट ज्यादा बिकीं। वहीं, इसे साल-दर-साल के आधार पर 22.13% की ग्रोथ मिली।