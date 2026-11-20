इस सेगमेंट में अभी भी हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। क्रेटा की अक्टूबर में 17,955 यूनिट बिकीं। हालांकि, YoY आधार पर उसे -2.32 की डिग्रोथ मिली। इसके बाद भी ये सेगमेंट टॉप करने में कामयाब रही।

देश के अंदर 4.2m से 4.5m वाली SUVs सेगमेंट में कई नए मॉडल शामिल हो चुके हैं। इसमें ICE से लेकर इलेक्ट्रिक तक शामिल हैं। खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक मॉडल ने कई ICE मॉडल को टक्कर देना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। क्रेटा की अक्टूबर में 17,955 यूनिट बिकीं। हालांकि, YoY आधार पर उसे -2.32 की डिग्रोथ मिली। इसके बाद भी ये सेगमेंट टॉप करने में कामयाब रही। इस लिस्ट में मारुति विक्टोरिस शानदार सेल्स परफॉर्मेंस के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। ये क्रेटा से ज्यादा पीछे नहीं रही। चलिए सेल्स लिस्ट को देखते हैं।

4.2m से 4.5m SUV की सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हुंडई क्रेटा / EV 17,955 18,381 -426 -2.32 18.91 2 मारुति विक्टोरिस 16,792 13,496 3,296 24.42 17.69 3 किआ सेल्टोस 13,423 7,130 6,293 88.26 14.14 4 मारुति ग्रैंड विटारा 11,200 10,409 791 7.6 11.8 5 टोयोटा हाइराइडर 7,797 11,555 -3,758 -32.52 8.21 6 टाटा सिएरा / EV 7,205 0 7,205 - 7.59 7 महिंद्रा थार रॉक्स 6,551 7,397 -846 -11.44 6.9 8 होंडा एलिवेट 3,673 2,186 1,487 68.02 3.87 9 टाटा कर्व / EV 2,377 1,432 945 65.99 2.5 10 मारुति ईविटारा 2,015 0 2,015 - 2.12 11 महिंद्रा BE 6 1,717 2,134 -417 -19.54 1.81 12 स्कोडा कुशाक 1,097 1,219 -122 -10.01 1.16 13 वोक्सवैगन टाइगुन 939 1,560 -621 -39.81 0.99 14 रेनो डस्टर 601 0 601 - 0.63 15 विनफास्ट VF6 566 153 413 269.93 0.6 16 निसान टेक्टन 406 0 406 - 0.43 17 एमजी एस्टर 263 102 161 157.84 0.28 18 फोर्स गोरखा 5D 95 47 48 102.13 0.1 19 महिंद्रा XUV400 76 512 -436 -85.16 0.08 20 सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस 64 227 -163 -71.81 0.07 21 टोयोटा ईबेला 54 0 54 - 0.06 22 एमजी ZS EV 43 609 -566 -92.94 0.05 23 सिट्रोन बेसाल्ट 31 217 -186 -85.71 0.03 टोटल 94,940 78,766 16,174 20.53 100

भारतीय बाजार के 4.2m से 4.5m SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा / EV की अक्टूबर 2026 में 17,955 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,381 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 426 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.32% की डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 16,792 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,296 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.42% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की अक्टूबर 2026 में 13,423 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,293 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 88.26% की ग्रोथ मिली।

मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 11,200 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 791 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.6% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की अक्टूबर 2026 में 7,797 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,555 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,758 यूनिट कम बिकीं और इसे 32.52% की डिग्रोथ मिली। टाटा सिएरा / EV की अक्टूबर 2026 में 7,205 यूनिट बिकीं। महिंद्रा थार रॉक्स की अक्टूबर 2026 में 6,551 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,397 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 846 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.44% की डिग्रोथ मिली।

होंडा एलिवेट की अक्टूबर 2026 में 3,673 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,186 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,487 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 68.02% की ग्रोथ मिली। टाटा कर्व / EV की अक्टूबर 2026 में 2,377 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,432 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 945 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 65.99% की ग्रोथ मिली। मारुति ईविटारा की अक्टूबर 2026 में 2,015 यूनिट बिकीं। महिंद्रा BE 6 की अक्टूबर 2026 में 1,717 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,134 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 417 यूनिट कम बिकीं और इसे 19.54% की डिग्रोथ मिली।

स्कोडा कुशाक की अक्टूबर 2026 में 1,097 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,219 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 122 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.01% की डिग्रोथ मिली। वोक्सवैगन टाइगुन की अक्टूबर 2026 में 939 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,560 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 621 यूनिट कम बिकीं और इसे 39.81% की डिग्रोथ मिली। रेनो डस्टर की अक्टूबर 2026 में 601 यूनिट बिकीं। विनफास्ट VF6 की अक्टूबर 2026 में 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 153 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 413 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 269.93% की ग्रोथ मिली।

निसान टेक्टन की अक्टूबर 2026 में 406 यूनिट बिकीं। एमजी एस्टर की अक्टूबर 2026 में 263 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 102 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 157.84% की ग्रोथ मिली। फोर्स गोरखा 5D की अक्टूबर 2026 में 95 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 47 48 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 102.13% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV400 की अक्टूबर 2026 में 76 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 512 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 436 यूनिट कम बिकीं और इसे 85.16% की डिग्रोथ मिली।