नंबर-1 बनने से चूकी विक्टोरिस, लेकिन सेल्टोस, विटारा से निकली बहुत आगे; ताज पर इस मॉडल का कब्जा
इस सेगमेंट में अभी भी हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। क्रेटा की अक्टूबर में 17,955 यूनिट बिकीं। हालांकि, YoY आधार पर उसे -2.32 की डिग्रोथ मिली। इसके बाद भी ये सेगमेंट टॉप करने में कामयाब रही।
देश के अंदर 4.2m से 4.5m वाली SUVs सेगमेंट में कई नए मॉडल शामिल हो चुके हैं। इसमें ICE से लेकर इलेक्ट्रिक तक शामिल हैं। खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक मॉडल ने कई ICE मॉडल को टक्कर देना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। क्रेटा की अक्टूबर में 17,955 यूनिट बिकीं। हालांकि, YoY आधार पर उसे -2.32 की डिग्रोथ मिली। इसके बाद भी ये सेगमेंट टॉप करने में कामयाब रही। इस लिस्ट में मारुति विक्टोरिस शानदार सेल्स परफॉर्मेंस के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। ये क्रेटा से ज्यादा पीछे नहीं रही। चलिए सेल्स लिस्ट को देखते हैं।
|4.2m से 4.5m SUV की सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|हुंडई क्रेटा / EV
|17,955
|18,381
|-426
|-2.32
|18.91
|2
|मारुति विक्टोरिस
|16,792
|13,496
|3,296
|24.42
|17.69
|3
|किआ सेल्टोस
|13,423
|7,130
|6,293
|88.26
|14.14
|4
|मारुति ग्रैंड विटारा
|11,200
|10,409
|791
|7.6
|11.8
|5
|टोयोटा हाइराइडर
|7,797
|11,555
|-3,758
|-32.52
|8.21
|6
|टाटा सिएरा / EV
|7,205
|0
|7,205
|-
|7.59
|7
|महिंद्रा थार रॉक्स
|6,551
|7,397
|-846
|-11.44
|6.9
|8
|होंडा एलिवेट
|3,673
|2,186
|1,487
|68.02
|3.87
|9
|टाटा कर्व / EV
|2,377
|1,432
|945
|65.99
|2.5
|10
|मारुति ईविटारा
|2,015
|0
|2,015
|-
|2.12
|11
|महिंद्रा BE 6
|1,717
|2,134
|-417
|-19.54
|1.81
|12
|स्कोडा कुशाक
|1,097
|1,219
|-122
|-10.01
|1.16
|13
|वोक्सवैगन टाइगुन
|939
|1,560
|-621
|-39.81
|0.99
|14
|रेनो डस्टर
|601
|0
|601
|-
|0.63
|15
|विनफास्ट VF6
|566
|153
|413
|269.93
|0.6
|16
|निसान टेक्टन
|406
|0
|406
|-
|0.43
|17
|एमजी एस्टर
|263
|102
|161
|157.84
|0.28
|18
|फोर्स गोरखा 5D
|95
|47
|48
|102.13
|0.1
|19
|महिंद्रा XUV400
|76
|512
|-436
|-85.16
|0.08
|20
|सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस
|64
|227
|-163
|-71.81
|0.07
|21
|टोयोटा ईबेला
|54
|0
|54
|-
|0.06
|22
|एमजी ZS EV
|43
|609
|-566
|-92.94
|0.05
|23
|सिट्रोन बेसाल्ट
|31
|217
|-186
|-85.71
|0.03
|टोटल
|94,940
|78,766
|16,174
|20.53
|100
भारतीय बाजार के 4.2m से 4.5m SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा / EV की अक्टूबर 2026 में 17,955 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,381 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 426 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.32% की डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 16,792 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,296 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.42% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की अक्टूबर 2026 में 13,423 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,293 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 88.26% की ग्रोथ मिली।
मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 11,200 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 791 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.6% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की अक्टूबर 2026 में 7,797 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,555 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,758 यूनिट कम बिकीं और इसे 32.52% की डिग्रोथ मिली। टाटा सिएरा / EV की अक्टूबर 2026 में 7,205 यूनिट बिकीं। महिंद्रा थार रॉक्स की अक्टूबर 2026 में 6,551 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,397 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 846 यूनिट कम बिकीं और इसे 11.44% की डिग्रोथ मिली।
होंडा एलिवेट की अक्टूबर 2026 में 3,673 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,186 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,487 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 68.02% की ग्रोथ मिली। टाटा कर्व / EV की अक्टूबर 2026 में 2,377 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,432 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 945 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 65.99% की ग्रोथ मिली। मारुति ईविटारा की अक्टूबर 2026 में 2,015 यूनिट बिकीं। महिंद्रा BE 6 की अक्टूबर 2026 में 1,717 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,134 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 417 यूनिट कम बिकीं और इसे 19.54% की डिग्रोथ मिली।
स्कोडा कुशाक की अक्टूबर 2026 में 1,097 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,219 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 122 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.01% की डिग्रोथ मिली। वोक्सवैगन टाइगुन की अक्टूबर 2026 में 939 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,560 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 621 यूनिट कम बिकीं और इसे 39.81% की डिग्रोथ मिली। रेनो डस्टर की अक्टूबर 2026 में 601 यूनिट बिकीं। विनफास्ट VF6 की अक्टूबर 2026 में 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 153 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 413 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 269.93% की ग्रोथ मिली।
निसान टेक्टन की अक्टूबर 2026 में 406 यूनिट बिकीं। एमजी एस्टर की अक्टूबर 2026 में 263 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 102 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 157.84% की ग्रोथ मिली। फोर्स गोरखा 5D की अक्टूबर 2026 में 95 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 47 48 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 102.13% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV400 की अक्टूबर 2026 में 76 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 512 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 436 यूनिट कम बिकीं और इसे 85.16% की डिग्रोथ मिली।
सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की अक्टूबर 2026 में 64 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 227 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 163 यूनिट कम बिकीं और इसे 71.81% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ईबेला की अक्टूबर 2026 में 54 यूनिट बिकीं। एमजी ZS EV की अक्टूबर 2026 में 43 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 609 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 566 यूनिट कम बिकीं और इसे 92.94% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन बेसाल्ट की अक्टूबर 2026 में 31 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 217 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 186 यूनिट कम बिकीं और इसे 85.71% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें