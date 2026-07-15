क्रेटा का दबदबा खत्म कर ये SUV बनी नं-1; सेल्टोस, विटारा तो आसपास भी नहीं; 5-स्टार रेटिंग, कीमत ₹10.50 लाख

पिछले महीने यानी जून में टॉप-17 मॉडल को साल-दर-साल के आधार पर 40% की ग्रोथ मिली। इस बात इस सेगमेंट को टॉप करने का काम मारुति विक्टोरिस ने किया। इस SUV की 10,035 यूनिट बिकीं। जबकि, हुंडई क्रेटा अपनी लीडिंग पोजीशन से हटकर 5वें नंबर पर पहुंच गई।

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देश के अंदर SUV सेगमेंट तेजी से फल-फूल रहा है। खासकर 4.2m से 4.5m वाले मॉडल का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में पिछले महीने यानी जून में टॉप-17 मॉडल को साल-दर-साल के आधार पर 40% की ग्रोथ मिली। इस बात इस सेगमेंट को टॉप करने का काम मारुति विक्टोरिस ने किया। इस SUV की 10,035 यूनिट बिकीं। जबकि, हुंडई क्रेटा अपनी लीडिंग पोजीशन से हटकर 5वें नंबर पर पहुंच गई। जबकि, किआ सेल्टोस ने सरप्राइज देते हुए दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। चलिए एक बार इस सेगमेंट के टॉप मॉडल की बिक्री देखते हैं।

4.2m से 4.5m SUV की YoY सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति विक्टोरिस 10,035 0 10,035 - 16.66 2 किआ सेल्टोस 9,654 5,225 4,429 84.77 16.02 3 मारुति ग्रैंड विटारा 9,092 6,828 2,264 33.16 15.09 4 टोयोटा हाइराइडर 9,014 7,462 1,552 20.8 14.96 5 हुंडई क्रेटा/EV 7,168 15,786 -8,618 -54.59 11.9 6 टाटा सिएरा 6,392 0 6,392 - 10.61 7 टाटा कर्व/EV 1,753 2,060 -307 -14.9 2.91 8 होंडा एलिवेट 1,561 1,635 -74 -4.53 2.59 9 वोक्सवैगन टाइगुन 1,182 1,168 14 1.2 1.96 10 महिंद्रा BE 6 1,150 1,203 -53 -4.41 1.91 11 MG ZS EV 1,058 317 741 233.75 1.76 12 रेनो डस्टर 1,011 0 1,011 - 1.68 13 स्कोडा कुशाक 992 792 200 25.25 1.65 14 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस 71 49 22 44.9 0.12 15 MG एस्टर 60 66 -6 -9.09 0.1 16 महिंद्रा XUV400 31 231 -200 -86.58 0.05 17 सिट्रोन बेसाल्ट 28 214 -186 -86.92 0.05 टोटल 60,252 43,036 17,216 40 100

SUV (4.2m से 4.5m) सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो मारुति विक्टोरिस की जून 2026 में 10,035 यूनिट बिकीं। किआ सेल्टोस की जून 2026 में 9,654 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5,225 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 4,429 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 84.77% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की जून 2026 में 9,092 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 6,828 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 2,264 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 33.16% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की जून 2026 में 9,014 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 7,462 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 1,552 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.8% की ग्रोथ मिली।

हुंडई क्रेटा/EV की जून 2026 में 7,168 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 15,786 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 8,618 यूनिट कम बिकीं और इसे 54.59% की डिग्रोथ मिली। टाटा सिएरा की जून 2026 में 6,392 यूनिट बिकीं। टाटा कर्व/EV की जून 2026 में 1,753 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 2,060 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 307 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.9% की डिग्रोथ मिली। होंडा एलिवेट की जून 2026 में 1,561 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,635 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 74 यूनिट कम बिकीं और इसे 4.53% की डिग्रोथ मिली।

वोक्सवैगन टाइगुन की जून 2026 में 1,182 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,168 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 14 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.2% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा BE 6 की जून 2026 में 1,150 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,203 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 53 यूनिट कम बिकीं और इसे 4.41% की डिग्रोथ मिली। MG ZS EV की जून 2026 में 1,058 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 317 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 741 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 233.75% की ग्रोथ मिली। रेनो डस्टर की जून 2026 में 1,011 यूनिट बिकीं।

स्कोडा कुशाक की जून 2026 में 992 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 792 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 200 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 25.25% की ग्रोथ मिली। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की जून 2026 में 71 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 49 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 22 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 44.9% की ग्रोथ मिली। MG एस्टर की जून 2026 में 60 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 66 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 6 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.09% की डिग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV400 की जून 2026 में 31 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 231 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 200 यूनिट कम बिकीं और इसे 86.58% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन बेसाल्ट की जून 2026 में 28 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 214 यूनिट बिकती हैं। यानी इसकी 186 यूनिट कम बिकीं और इसे 86.92% की डिग्रोथ मिली।

मारुति विक्टोरिस का एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। गौरतलब है कि मारुति की इस विक्टोरिस SUV में 5 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं।

अब बात करें इसके फीचर्स की विक्टोरिस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।