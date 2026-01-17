Hindustan Hindi News
4-2 to 4-4 m suv sales december 2025 hyundai creta best-selling model grand vitara victoris
सबको खरीदनी है यही SUV, लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस भी पीछे

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में (4.2 मीटर से 4.4 मी) सेगमेंट एसयूवी बिक्री में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Jan 17, 2026 10:17 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में (4.2 मीटर से 4.4 मी) सेगमेंट के एसयूवी बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 13,154 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 4.33 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 12,608 यूनिट था। आइए इस दौरान इस सेगमेंट के दूसरे 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

6000 यूनिट से ज्यादा बिकी विक्टोरिस

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 21.20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,597 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 47.21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,022 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को इस दौरान कुल 6,210 नए ग्राहक मिले।

54% बढ़ गई सेल्टोस की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 54.38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,369 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने इस दौरान 1.93 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,289 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 23.85 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,778 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही स्कोडा कुशाक

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 को इस दौरान कुल 1,481 नए ग्राहक मिले। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा कर्व रही। टाटा कर्व ने इस दौरान 77.89 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,104 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा कुशाक रही। स्कोडा कुशाक ने इस दौरान 61.14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 958 यूनिट एसयूवी की बिक्री थी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Hyundai Creta Kia Seltos Maruti Grand Vitara अन्य..

