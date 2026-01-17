सबको खरीदनी है यही SUV, लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस भी पीछे

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में (4.2 मीटर से 4.4 मी) सेगमेंट एसयूवी बिक्री में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में (4.2 मीटर से 4.4 मी) सेगमेंट के एसयूवी बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 13,154 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 4.33 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 12,608 यूनिट था। आइए इस दौरान इस सेगमेंट के दूसरे 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।

6000 यूनिट से ज्यादा बिकी विक्टोरिस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 21.20 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,597 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हायराइडर रही। टोयोटा हायराइडर ने इस दौरान 47.21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,022 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिस को इस दौरान कुल 6,210 नए ग्राहक मिले।

54% बढ़ गई सेल्टोस की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ सेल्टोस रही। किआ सेल्टोस ने इस दौरान 54.38 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,369 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने इस दौरान 1.93 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,289 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 23.85 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,778 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।