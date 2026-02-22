इन चार पॉप्युलर सेडान्स का आ रहा तगड़ा फेसलिफ्ट, लिस्ट में होंडा सिटी और हुंडई वरना भी

अगर आप भी नई सेडान लेने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इस साल भारतीय बाजार में कुछ मौजूदा सेडान्स जैसे हुंडई वरना, होंडा सिटी और स्लाविया के शानदार फेसलिफ्ट आने वाले हैं। आइए जानते हैं इन सेडान्स के बारे में।

SUV का ट्रेंड चल रहा है। जिसे देखो वो एक एसयूवी ही लेना चाहता है। हालांकि, एसयूवी के क्रेज के बीच सेडान्स ने भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा है। सेडान्स की एक अलग फैन फॉलोइंग है। सेडान्स में एसयूवी से ज्यादा कंफर्ट मिलता है। साथ ही सेडान्स की हाई-स्पीड स्टेबिलिटी भी कमाल की होती है। अगर आप भी नई सेडान लेने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इस साल भारतीय बाजार में कुछ मौजूदा सेडान्स के शानदार फेसलिफ्ट आने वाले हैं। आइए जानते हैं इन सेडान्स के बारे में।

Skoda Slavia Facelift स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का भारतीय ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फेसलिफ्ट के म्यूल्स को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। माना जा रहा है कि यह कार प्रोडक्शन के लिए तैयार है। कंपनी इस फेसलिफ्ट को फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। नई स्लाविया दिखने में मौजूदा स्लाविया से ज्यादा मॉडर्न और शार्प हो सकती है। अपडेट्स में आपको नए हेडलैंप्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के फ्रंट और रियर बंपर के साथ नए अलॉय वील्स देखने को मिल सकते हैं। नई स्लाविया में आपको नए कलर स्कीम वाला इंटीरियर देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें कंपनी ADAS लेवल 2 और पैनोरमिक सनरूफ भी ऑफर कर सकती है। कार के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा।

Volkswagen Virtus Facelift फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट के भी इस साल लॉन्च होने की उम्मीद है। कार के एक्सटीरियर में बदलाव के तौर पर एक नया फ्रंट ग्रिल, ज्यादा आकर्षक हेडलाइट्स, नया रियर लुक और नए अलॉय वील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर की बात करें तो, यहां नए कलर ऑप्शन, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS लेवल 2 और बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। फॉक्सवैगन वर्टस के पावरट्रेन में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

Honda City Facelift होंडा सिटी को भी जल्द ही एक नया और बेहतरीन फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद है। इस बार सिटी को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए अपडेट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें होंडा प्रील्यूड कूप से इंस्पायर्ड स्पोर्टी एक्सटीरियर डिजाइन होगा। कई लोगों के अनुसार मौजूदा होंडा सिटी देखने में तो एलिगेंट लगती है, लेकिन अब यह थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। फीचर्स की बात करें तो, फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरा, केबिन का नया लेआउट और ज्यादा आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो, 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पहले जैसा ही रहेगा। साथ ही, सिटी ई:एचईवी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी उसी स्टाइल में अपडेट किया जाएगा।

Hyundai Verna Facelift आने वाले महीनों में मिड-साइज सेडान हुंडई वरना को एक बड़ा फेसलिफ्ट मिलने वाला है। 2026 वरना फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर लुक इंटरनैशनल मार्केट में बिकने वाली सोनाटा से इंस्पायर्ड होने की उम्मीद है। इंटीरियर में इसमें कर्व्ड डिस्प्ले लेआउट देखने को मिलेगा, जिसमें दो 12.3 इंच की स्क्रीन एक सिंगल बेजल में लगी होंगी। इसके अलावा वरना फेसलिफ्ट में नया स्टीयरिंग वील डिजाइन और ADAS लेवल 2 भी शामिल होने की उम्मीद है। 1.5-लीटर NA और टर्बो इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है।