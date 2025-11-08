बाजार में आ रहीं ये 4 नई eSUV, सभी की रेंज 500Km से ज्यादा; एक इसी महीने तो दूसरी दिसंबर में आएगी
संक्षेप: डेली की जरूरतों और पेट्रोल-डीजल की तुलना में बचत ने ग्राहकों को ईवी के प्रति अट्रैक्ट किया है। यही वजह है कि इस सेगमेंट में नए मॉडल की लगातर एंट्री भी हो रही है। अब इस सेगमेंट में 4 नए मॉडल की एंट्री होने वाली है। इसमें महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं।
भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। डेली की जरूरतों और पेट्रोल-डीजल की तुलना में तगड़ी बचत ने ग्राहकों को ईवी के प्रति अट्रैक्ट किया है। यही वजह है कि इस सेगमेंट में नए मॉडल की लगातर एंट्री भी हो रही है। अब इस सेगमेंट में 4 नए मॉडल की एंट्री होने वाली है। इसमें महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक SUVs सिंगल चार्ज पर 500Km से ज्यादा की रेंज का दावा भी करती हैं। इनमें से कुछ दिसंबर तक आ जाएंगी। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।
1. टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक
टाटा सिएरा एक नए अवतार में 25 नवंबर को वापसी करने वाली है। हालांकि, कंपनी पहले इसका ICE मॉडल लॉन्च करेगी। इसके बाद 2026 की शुरुआत में सिएरा EV को लॉन्च किया जाएगा। इसमें डुअल बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 500Km होगी। इलेक्ट्रिक सिएरा में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, टेरेन ड्राइव मोड, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक रूफ और लेवल 2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स होंगे। यह मॉडल कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में कर्व EV से ऊपर होगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
2. महिंद्रा XEV 9S
महिंद्रा आधिकारिक तौर पर XEV 9S के साथ अपना अगला EV चैप्टर शुरू करने वाली है। ये XUV700 का ऑल-इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव और XUV.e8 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है। 27 नवंबर को लॉन्च होने वाली यह SUV ब्रांड के INGLO मॉड्यूलर EV प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। इसमें दो बैटरी कॉन्फिगरेशन होंगे, जिसमें टॉप-स्पेक वैरिएंट की रियल-वर्ल्ड रेंज 500Km तक होगी। कंपनी ने इसके टीजर जारी करना शुरू कर दिए हैं।
3. मारुति सुजुकी ई विटारा
मारुति सुजुकी की ई विटारा का सभी को इंतजार है। कंपनी इसे अगले महीने लॉन्च करने वाली है। यह मॉडल गुजरात प्लांट में बनाई जा रही है। इसे नेक्सा आउटलेट्स के जरिए बेचा जाएगा। ई विटारा में 49 kWh और 61 kWh के बैटरी पैक मिलेंगे। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 500Km से ज्यादा होगी। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS फीचर्स मिलेंगे। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा EV, महिंद्रा XEV 9e और टाटा हैरियर EV जैसे मॉडल से होगा।
4. टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV
टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV के साथ इलेक्ट्रिक SUV रेस में शामिल होगी, जो मारुति ई विटारा के साथ अपने अंडरपिनिंग्स शेयर करेगी। सुजुकी के हार्टेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर बनी यह 5-सीटर SUV दो बैटरी पैक ऑप्शन, एक ऑल-डिजिटल कॉकपिट, डुअल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, OTA अपडेट और ADAS फंक्शन के पूरे सूट के साथ आएगी। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज भी 500Km तक होगी। 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली यह कार अपने ग्लोबल सिबलिंग्स जैसी ही डिजाइन आइडेंटिटी वाली होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।