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अगले 7 दिन में भारत में लॉन्च होंगी ये 4 नई कार, 2 तो आज ही लॉन्च हो रहीं; इसमें सस्ती इलेक्ट्रिक भी शामिल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के अंदर लगातार नई-कार कारों को लॉन्च किया जा रहा है। वहीं, कई कारों को अपडेट या फेसलिफ्ट मॉडल के साथ एकदम नया किया जा रहा है। इस महीने यानी मई को खत्म होने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। इन्हीं बचे हुए दिन में भारतीय बाजार में कई नए कार दस्तक देने वाली हैं।

अगले 7 दिन में भारत में लॉन्च होंगी ये 4 नई कार, 2 तो आज ही लॉन्च हो रहीं; इसमें सस्ती इलेक्ट्रिक भी शामिल

देश के अंदर लगातार नई-कार कारों को लॉन्च किया जा रहा है। वहीं, कई कारों को अपडेट या फेसलिफ्ट मॉडल के साथ एकदम नया किया जा रहा है। इस महीने यानी मई को खत्म होने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। इन्हीं बचे हुए दिन में भारतीय बाजार में कई नए कार दस्तक देने वाली हैं। हम यहां पर ऐसी ही 4 कारों के बे बारे में बता रहे हैं। खास बात ये है कि ये चारों लॉन्च ICE, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कैटेगरी के साथ कई अलग-अलग सेगमेंट में होंगे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं।

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1. New Honda City
होंडा कार्स इंडिया आज यानी 22 मई को अपनी सिटी सेडान का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले इसका फोटो ऑनलाइन लीक हो गया है। ऐसे में इसके अपडेटेड डिजाइन की झलक भी सामने आ गई है। इस इमेज में सेडान का नया फ्रंट-एंड दिखाया गया है, जिसमें नए हेडलैंप, ग्रिल, एक नया डिजाइन वाला बंपर और नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स शामिल हैं। सिटी फेसलिफ्ट को पूरी तरह से नया डिजाइन वाला फ्रंट-एंड मिला है, जिसमें LED हेडलैंप्स को ज्यादा शार्प लुक दिया गया है। ग्रिल को भी एक नया डिजाइन मिला है, जिसमें हनीकॉम्ब पैटर्न है और नए डिजाइन वाले बंपर के दोनों किनारों पर नए एयर इनलेट्स और एक बदला हुआ एयर डैम है। इसके अलावा, होंडा का बैज अब ग्रिल के ऊपर लगाया गया है और डुअल-टोन एलॉय व्हील्स का भी एक नया डिजाइन है।

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बिना किसी कवर के लीक हुई तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि अंदर की तरफ एक फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले होगा, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौजूदा 8.0-इंच यूनिट की जगह एक बड़ी यूनिट दी जा सकती है। इससे डैशबोर्ड के डिजाइन में थोड़ा-बहुत बदलाव हो सकता है। लीक हुए फोटो में सिर्फ फ्रंट-एंड की झलक मिली है, लेकिन उम्मीद है कि सिटी फेसलिफ्ट के पिछले हिस्से में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। होंडा फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ नए फीचर्स भी पेश कर सकती है, जैसे कि पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा शामिल है। इसमें कुछ नए ट्रिम पीसेज और अपहोल्स्ट्री भी देखने को मिल सकती है।

पावरट्रेन की बात करें तो, उम्मीद है कि सिटी फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाला ही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121hp का पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। 126hp वाला e:HEV हाइब्रिड इंजन, जिसे e-CVT के साथ जोड़ा गया है, उसे भी बरकरार रखा जाएगा। अपने सेगमेंट में यह हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस जैसी कारों को टक्कर देना जारी रखेगी। उम्मीद है कि सिटी फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल की 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की कीमत सीमा से थोड़ी ज्यादा होगी।

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2. Honda ZR-V Hybrid
होंडा आज (22 मई) अपनी ZR-V हाइब्रिड भी लॉन्च करने वाली है। ये इंटरनेशनल स्तर पर HR-V और CR-V के बीच की C-SUV है। कंपनी दूसरे बाजारों में ZR-V को पेट्रोल और हाइब्रिड वैरिएंट में बेचती है, लेकिन यहां यह सिर्फ हाइब्रिड वैरिएंट ही ला रही है। ZR-V हाइब्रिड में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 139 hp की पावर और 182 Nm का टॉर्क देता है। इस इंजन की मदद के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है जो 181 hp की पावर और 315 Nm का टॉर्क पैदा करती है। WLTC के मुताबिक, जापान में ZR-V हाइब्रिड 22.1 km/l का माइलेज देती है। होंडा इस मॉडल को जापान से CBU के तौर पर भारत में इम्पोर्ट करेगी और इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 45 लाख रुपए हो सकती है।

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3. New Tata Tiago
टाटा मोटर्स अपने पोर्टफिलोयो की एंट्री लेवल हैचबैक टियागो का नया फेसलिफ्ट मॉडल 28 मई को लॉन्च करेगी। अपडेटेड टियागो में एक नई डिजाइन वाली ब्लैक ग्रिल, पिक्सेल-आकार के फॉग लैंप के साथ एक बदला हुआ फ्रंट बम्पर, और आई ब्रो आकार के LED DRLs के साथ नए डिजाइन वाले हेडलैंप दिए गए हैं। इस हैचबैक में नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील, वर्टिकल LED स्ट्रिप्स के साथ नए कनेक्टेड टेललैंप और एक नया रियर बम्पर भी मिलता है। कंपनी द्वारा शेयर किए गए टीजर में दिखाए गए ORVMs से 360-डिग्री कैमरे की मौजूदगी का संकेत मिलता है।

इस हैचबैक में रोशनी वाले लोगो के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील, एक अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग और कुछ अन्य एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं। टेक्निकली तौर पर नई टाटा टियागो 2026 फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (86bhp/113Nm) और 1.2L NA + CNG (75.5bhp/96.5Nm) पावरट्रेन को ही बरकरार रखे जाने की संभावना है। ट्रांसमिशन भी फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल से ही लिए जाएंगे, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं।

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4. New Tata Tiago.ev
कंपनी 28 मई को ही टाटा टियागो ईवी का भी नया मॉडल लॉन्च करने वाली है। अपने ICE (पेट्रोल) वाले मॉडल के विपरीत, नई टियागो EV फेसलिफ्ट के फ्रंट में बॉडी के कलर वाली, ब्लैक ग्रिल दी गई है। डिजाइन के अन्य एलिमेंट, जैसे LED DRLs वाले नए हेडलैंप, रिवाइज्ड फ्रंट और रियर बम्पर, पिक्सेल-आकार के फॉग लैंप, नए एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेललैंप, स्टैंडर्ड टियागो फेसलिफ्ट की तरह ही दिए हैं।

वीडियो से पता चलता है कि नई टियागो EV में 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। उम्मीद है कि इसके ज्यादातर फीचर अपग्रेड, इसके अपडेटेड ICE मॉडल जैसे ही होंगे। नई 2026 टियागो EV फेसलिफ़्ट में मौजूदा 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनके साथ क्रमशः 61bhp और 75bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी। छोटे बैटरी वाले वर्जन की दावा की गई रेंज 223Km है, जबकि बड़े बैटरी पैक की रेंज 293Km है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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