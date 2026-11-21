600Km+ रेंज वाली होंडा अल्फा से हुंडई आयोनिक P तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी ये 4 दमदार कार
अगले महीने देश की ऑटो बाजार में 4 नई कार एंट्री करने वाली हैं। खास बात ये है कि दिसंबर इस साल का आखिरी महीना भी रहेगा। उसके बाद अगले साल यानी 2027 के फरवरी में ऑटो एक्सपो शुरू होने वाला है।
आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार दिसंबर में लॉन्च होने वाले मॉडल पर भी नजर डाल लेना चाहिए। दरअसल, अगले महीने देश की ऑटो बाजार में 4 नई कार एंट्री करने वाली हैं। खास बात ये है कि दिसंबर इस साल का आखिरी महीना भी रहेगा। उसके बाद अगले साल यानी 2027 के फरवरी में ऑटो एक्सपो शुरू होने वाला है। इस इवेंट में कई नए मॉडल मार्केट में एंट्री करेंगे। फिलहाल अगले महीने कौने से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं।
1. होंडा अल्फा (Honda Alpha)
2025 जापान मोबिलिटी शो में होंडा α (अल्फा) कॉन्सेप्ट के रूप में पेश की गई थी. होंडा अल्फा भारत में इस जापानी ऑटोमेकर की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। 2 दिसंबर को इसके लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यह नई कार टाटा सिएरा.EV, मारुति ई-विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला, महिंद्रा BE 6 और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कारों को टक्कर देगी। होंडा अल्फा का डिजाइन एकदम अलग और नया है, जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक और एयरोडायनामिक लुक देता है। यह दो LFP बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी। हालांकि, इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी मैक्सिमम रेंज 600Km से ज्यादा हो सकती है।
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Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
VinFast VF7
₹ 22.99 - 28.09 लाख
Mahindra BE 6 SPORTEQ
₹ 19.45 - 27.7 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 - 25.49 लाख
2. JSW कॉम्बैट (JSW Combat)
JSW ग्रुप की ऑटोमोटिव कंपनी JSW मोटर्स 3 दिसंबर को अपनी पहली कार कॉम्बैट पेश करेगी। JSW कॉम्बैट असल में चेरी ग्रुप की जेटूर टी2 (Jetour T2) का ही एक नया रीबैज्ड वर्जन है। यह एक D-सेगमेंट SUV है, जिसमें मोनोकोक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम होने की संभावना है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटरें लगी होंगी, जो आगे के पहियों को पावर देंगी। इसकी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 100KM से ज्यादा होने की उम्मीद है।
3. नई फॉक्सवैगन वर्टूस (New VW Virtus)
फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपनी वर्टूस (Virtus) का नया फेसलिफ्ट वर्जन 11 दिसंबर को लॉन्च करेगी। नई वर्टूस में थोड़े बदले हुए बंपर, LED फ्रंट फॉग लैंप और नए 16-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें कई अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है, जैसे कि 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, बेहतर AC कूलिंग के लिए वेरिएबल-जियोमेट्री कंप्रेसर और बेहतर फ्यूल इकॉनमी के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं।
4. हुंडई आयोनिक पी (Hyundai Ioniq P)
हुंडई आयोनिक P को अब तक हुंडई HE1i कोडनेम से जाना जा रहा था। ये कंपनी की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होगी। यह टाटा नेक्सॉन.ev (Tata Nexon.ev), किआ सिरोस EV (Kia Syros EV) और महिंद्रा XUV 3XO EV को टक्कर देगी। इसका डिजाइन बॉक्सी होगा, जिसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और रूफ रेल्स दिए जाएंगे, जो इसे एक रग्ड लुक देंगे। इसके अलावा, इसमें फ्लश-इंटीग्रेटेड डोर हैंडल और पिक्सेल-ग्राफिक वाली आगे और पीछे की लाइट्स जैसे खास डिजाइन एलिमेंट्स भी होंगे। इसके इंटीरियर में एक नया कॉकपिट लेआउट होगा, जिसमें 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसे दो वैरिएंट्स में पेश किया जा सकता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 500Km से ज्यादा होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें