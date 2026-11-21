अगले महीने देश की ऑटो बाजार में 4 नई कार एंट्री करने वाली हैं। खास बात ये है कि दिसंबर इस साल का आखिरी महीना भी रहेगा। उसके बाद अगले साल यानी 2027 के फरवरी में ऑटो एक्सपो शुरू होने वाला है।

अल्फा से लेकर आयोनिक P तक, दिसंबर में लॉन्च होंगी कार

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Maruti Suzuki Brezza

आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार दिसंबर में लॉन्च होने वाले मॉडल पर भी नजर डाल लेना चाहिए। दरअसल, अगले महीने देश की ऑटो बाजार में 4 नई कार एंट्री करने वाली हैं। खास बात ये है कि दिसंबर इस साल का आखिरी महीना भी रहेगा। उसके बाद अगले साल यानी 2027 के फरवरी में ऑटो एक्सपो शुरू होने वाला है। इस इवेंट में कई नए मॉडल मार्केट में एंट्री करेंगे। फिलहाल अगले महीने कौने से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं।

1. होंडा अल्फा (Honda Alpha)

2025 जापान मोबिलिटी शो में होंडा α (अल्फा) कॉन्सेप्ट के रूप में पेश की गई थी. होंडा अल्फा भारत में इस जापानी ऑटोमेकर की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। 2 दिसंबर को इसके लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यह नई कार टाटा सिएरा.EV, मारुति ई-विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला, महिंद्रा BE 6 और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कारों को टक्कर देगी। होंडा अल्फा का डिजाइन एकदम अलग और नया है, जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक और एयरोडायनामिक लुक देता है। यह दो LFP बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी। हालांकि, इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी मैक्सिमम रेंज 600Km से ज्यादा हो सकती है।

2. JSW कॉम्बैट (JSW Combat)

JSW ग्रुप की ऑटोमोटिव कंपनी JSW मोटर्स 3 दिसंबर को अपनी पहली कार कॉम्बैट पेश करेगी। JSW कॉम्बैट असल में चेरी ग्रुप की जेटूर टी2 (Jetour T2) का ही एक नया रीबैज्ड वर्जन है। यह एक D-सेगमेंट SUV है, जिसमें मोनोकोक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम होने की संभावना है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटरें लगी होंगी, जो आगे के पहियों को पावर देंगी। इसकी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज 100KM से ज्यादा होने की उम्मीद है।

3. नई फॉक्सवैगन वर्टूस (New VW Virtus)

फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपनी वर्टूस (Virtus) का नया फेसलिफ्ट वर्जन 11 दिसंबर को लॉन्च करेगी। नई वर्टूस में थोड़े बदले हुए बंपर, LED फ्रंट फॉग लैंप और नए 16-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें कई अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है, जैसे कि 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, बेहतर AC ​​कूलिंग के लिए वेरिएबल-जियोमेट्री कंप्रेसर और बेहतर फ्यूल इकॉनमी के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं।