Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़4 Confirmed New SUV Launches In December 2025 In India
आप पैसा रखो तैयार... दिसंबर में ये 4 SUV का लॉन्च कन्फर्म, मारुति की पहला इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल

आप पैसा रखो तैयार... दिसंबर में ये 4 SUV का लॉन्च कन्फर्म, मारुति की पहला इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल

संक्षेप:

2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। दिसंबर के साथ ये साल खत्म हो जाएगा। हालांकि, साल का आखिरी महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कई नए मॉडल देकर जाने वाली है। दरअसल, इस महीने भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में कई शानदार मॉडल लॉन्च होने वाली हैं।

Sat, 29 Nov 2025 12:23 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। दिसंबर के साथ ये साल खत्म हो जाएगा। हालांकि, साल का आखिरी महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कई नए मॉडल देकर जाने वाली है। दरअसल, इस महीने भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में कई शानदार मॉडल लॉन्च होने वाली हैं। मारुति सुजुकी और टाटा मिडसाइज कैटेगरी के लिए नई एंट्रीज तैयार कर रही हैं, जबकि किआ देश में अपने सबसे सफल मॉडल का एक बड़ा वर्ल्ड प्रीमियर करने की तैयारी कर रही है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

1. मारुति सुजुकी ई विटारा
मारुति सुजुकी की पहली पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार ई विटारा नए EV-फोकस्ड हार्टेक्ट ई स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह एक चार्ज पर 500 km से ज्यादा की रेंज देगी। लॉन्च के समय दो बैटरी ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक शामिल हैं। केबिन में 12.3-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS फंक्शन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे। ये चार वेरिएंट में आएगी। वहीं, इसे 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.66 - 25.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

₹ 12.76 - 14.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.98 - 8.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:कंपनी ने एक झटके में ₹1.50 लाख सस्ती कर दी ये कार, कीमत घटकर इतनी रह गई

2, 3. टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल
टाटा मोटर्स आखिरकार हैरियर और सफारी रेंज में पेट्रोल पावरट्रेन जोड़ने के लिए तैयार है। दोनों SUV में नया 1.5-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन होगा, जिससे लगभग 168 PS और 280 Nm का टॉर्क मिलने का अनुमान है। हाइपरियन पेट्रोल मोटर 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। दोनों को ऑफिशियली 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। कुछ दिन पहले सिएरा के ICE फॉर्म में लॉन्च होने के बाद, पेट्रोल से चलने वाली हैरियर और सफारी से बहुत सारे खरीदार मिलने की उम्मीद है क्योंकि इनकी कीमत इसी तरह के डीजल वर्जन की तुलना में कम होगी।

ये भी पढ़ें:30 नवंबर के साथ खत्म हो जाएगा ₹1.55 लाख का ऑफर, अभी इतने में मिल रही ये SUV

4. नेक्स्ट-जेन किआ सेल्टोस
किआ की सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस अपने इंटरनेशनल प्रीमियर के करीब है। उम्मीद है कि यह 10 दिसंबर को कोरिया में लॉन्च होगी और फिर 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। अपने डेब्यू से ही किआ की मौजूदगी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाली यह SUV अब तक के अपने सबसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। छिपे हुए प्रोटोटाइप में पहले ही एक सीधा चेहरा, एक नया मेश-पैटर्न ग्रिल, साफ C-शेप के DRLs और सीधे LED हेडलैंप दिख चुके हैं। इसके केबिन को नए डैश पैनल, बेहतर ग्रेड के मटीरियल के साथ फिर से तैयार कर रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।