आप पैसा रखो तैयार... दिसंबर में ये 4 SUV का लॉन्च कन्फर्म, मारुति की पहला इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल
2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। दिसंबर के साथ ये साल खत्म हो जाएगा। हालांकि, साल का आखिरी महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कई नए मॉडल देकर जाने वाली है। दरअसल, इस महीने भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में कई शानदार मॉडल लॉन्च होने वाली हैं।
1. मारुति सुजुकी ई विटारा
मारुति सुजुकी की पहली पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार ई विटारा नए EV-फोकस्ड हार्टेक्ट ई स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह एक चार्ज पर 500 km से ज्यादा की रेंज देगी। लॉन्च के समय दो बैटरी ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक शामिल हैं। केबिन में 12.3-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS फंक्शन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन और भी बहुत कुछ जैसे फीचर्स होंगे। ये चार वेरिएंट में आएगी। वहीं, इसे 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।
2, 3. टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल
टाटा मोटर्स आखिरकार हैरियर और सफारी रेंज में पेट्रोल पावरट्रेन जोड़ने के लिए तैयार है। दोनों SUV में नया 1.5-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन होगा, जिससे लगभग 168 PS और 280 Nm का टॉर्क मिलने का अनुमान है। हाइपरियन पेट्रोल मोटर 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। दोनों को ऑफिशियली 9 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। कुछ दिन पहले सिएरा के ICE फॉर्म में लॉन्च होने के बाद, पेट्रोल से चलने वाली हैरियर और सफारी से बहुत सारे खरीदार मिलने की उम्मीद है क्योंकि इनकी कीमत इसी तरह के डीजल वर्जन की तुलना में कम होगी।
4. नेक्स्ट-जेन किआ सेल्टोस
किआ की सेकंड-जेनरेशन सेल्टोस अपने इंटरनेशनल प्रीमियर के करीब है। उम्मीद है कि यह 10 दिसंबर को कोरिया में लॉन्च होगी और फिर 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। अपने डेब्यू से ही किआ की मौजूदगी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाली यह SUV अब तक के अपने सबसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। छिपे हुए प्रोटोटाइप में पहले ही एक सीधा चेहरा, एक नया मेश-पैटर्न ग्रिल, साफ C-शेप के DRLs और सीधे LED हेडलैंप दिख चुके हैं। इसके केबिन को नए डैश पैनल, बेहतर ग्रेड के मटीरियल के साथ फिर से तैयार कर रही है।
