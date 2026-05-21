चार सबसे अफोर्डेबल CNG कार, शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से कम, लिस्ट में मारुति और टाटा

इन कार में आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ टाटा की कारें शामिल हैं। इनमें जो सबसे सस्ती सीएनजी कार है उसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत से परेशान हैं और एक सीएनजी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेहतरीन अफोर्डेबल ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन कार में आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलेगी। हमारी इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के साथ टाटा की कारें शामिल हैं। इनमें जो सबसे सस्ती सीएनजी कार है उसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है। तो आइए जान लेते हैं इन कारों के बारे में।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो सीएनजी की कीमत 4.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें 1.0 लीटर का इंजन लगा है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। सीएनजी मोड में यह हैचबैक 57 पीएस की पावर और 82.1 एनएम का टॉर्क ऑफर करती है। कंपनी का दावा है कि यह 32.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज भी देती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सीएनजी भी सिटी यूज के लिए एक शानदार प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इसकी कीमत 4.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

Maruti Suzuki Wagon-R मारुति सुजुकी वैगन-R सीएनजी देश में सबसे पॉप्युलर बजट फैमिली हैचबैक में से एक बनी हुई है। मारुति सुजुकी वैगन-R सीएनजी की कीमत 5.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। मारुति सुजुकी वैगन-R में 1.0 लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन है, जो 57 हॉर्सपावर और 82.1 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। मारुति सुजुकी वैगन-R सीएनजी की सबसे बड़ी खासियत इसका 34.05 किमी/किलोग्राम का माइलेज है।

Tata Tiago टाटा टियागो का फेसलिफ्ट वर्जन इसी महीने लॉन्च होने वाला है। किफायती ऑप्शन तलाश रहे ग्राहकों के लिए टाटा टियागो सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन है। टाटा टियागो सीएनजी (प्री-फेसलिफ्ट) की शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपये है। यह 1.2 लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन से लैस है। सीएनजी मोड में टाटा टियागो 73 हॉर्सपावर और 95 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। टाटा टियागो सीएनजी मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है, जो इस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। टाटा टियागो सीएनजी 26.49 किमी/किलोग्राम का क्लेम्ड माइलेज देती है।

Tata Punch अगर आप किफायती CNG SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Tata Punch CNG एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पंच CNG की कीमत 6.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें 1.2 लीटर का Revotron iCNG इंजन लगा है। CNG मोड में पंच CNG 73.3 hp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है। यह लगभग 26.99 किमी/किलोग्राम का माइलेज देती है।