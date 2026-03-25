महिंद्रा या TVS नहीं, बल्कि इस सेगमेंट में इस देसी कपंनी का एकतरफा दबदबा; 38% शेयर पर कब्जा

देश के थ्री-व्हीलर कमर्शियल सेगमेंट में किन कंपनियों का दबदबा है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, फरवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें बजाज ऑटो सबसे ऊपर रही। कंपनी के पास अपने सेगमेंट का 28% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा।

देश के थ्री-व्हीलर कमर्शियल सेगमेंट में किन कंपनियों का दबदबा है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, फरवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें बजाज ऑटो सबसे ऊपर रही। कंपनी के पास अपने सेगमेंट का 28% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। वहीं, उसे 38% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। इस सेगमेंट के सबसे अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने ईवी इस सेगमेंट का 56% मार्केट शेयर ईवी के पास रहा। जबकि, CNG/LPG के पास 28% से ज्यादा शेयर रहा। वहीं, डीजल के पास 14% शेयर रहा। चलिए इस सेगमेंट की टॉप-10 कंपनियों को देखते हैं।

टॉप-10 थ्री-व्हीलर रिटेल सेल्स फरवरी 2026 नं कंपनी फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % फरवरी 2026 1 बजाज 44,556 34,659 9,897 28.56 38.04 2 पियाजियो 8,812 6,656 2,156 32.39 7.52 3 महिंद्रा 8,637 6,504 2,133 32.8 7.37 4 टीवीएस 5,201 2,429 2,772 114.12 4.44 5 अतुल ऑटो 3,140 2,327 813 34.94 2.68 6 वाईसी इलेक्ट्रिक 1,952 3,373 -1,421 -42.13 1.67 7 दिल्ली इलेक्ट्रिक 1,591 1,710 -119 -6.96 1.36 8 सेरा इलेक्ट्रिक 1,573 2,075 -502 -24.19 1.34 9 जेनियक इनोवेशन 1,420 670 750 111.94 1.21 10 हुगली मोटर्स 1,265 330 935 283.33 1.08 11 अन्य (EV सहित) 38,983 33,429 5,554 16.61 33.28 टोटल 1,17,130 94,162 22,968 24.39 100

थ्री-व्हीलर कमर्शियल रिटेल सेल्स की टॉप-10 कंपनियों की बात करें तो बजाज ने फरवरी 2026 में 44,556 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 34,659 यूनिट का था। यानी उसने 9,897 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 28.56% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 38.04% मार्केट शेयर रहा। पियाजियो ने फरवरी 2026 में 8,812 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 6,656 यूनिट का था। यानी उसने 2,156 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 32.39% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 7.52% मार्केट शेयर रहा।

महिंद्रा ने फरवरी 2026 में 8,637 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 6,504 यूनिट का था। यानी उसने 2,133 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 32.8% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 7.37% मार्केट शेयर रहा। टीवीएस ने फरवरी 2026 में 5,201 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 2,429 यूनिट का था। यानी उसने 2,772 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 114.12% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 4.44% मार्केट शेयर रहा। अतुल ऑटो ने फरवरी 2026 में 3,140 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 2,327 यूनिट का था। यानी उसने 813 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 34.94% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 2.68% मार्केट शेयर रहा।

वाईसी इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2026 में 1,952 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 3,373 यूनिट का था। यानी उसने 1,421 यूनिट कम बेचीं और उसे 42.13% की ईयरली डिग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.67% मार्केट शेयर रहा। दिल्ली इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2026 में 1,591 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,710 यूनिट का था। यानी उसने 119 यूनिट कम बेचीं और उसे 6.96% की ईयरली डिग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.36% मार्केट शेयर रहा। सेरा इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2026 में 1,573 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 2,075 यूनिट का था। यानी उसने 502 यूनिट कम बेचीं और उसे 24.19% की ईयरली डिग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.34% मार्केट शेयर रहा।