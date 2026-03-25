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महिंद्रा या TVS नहीं, बल्कि इस सेगमेंट में इस देसी कपंनी का एकतरफा दबदबा; 38% शेयर पर कब्जा

Mar 25, 2026 08:05 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के थ्री-व्हीलर कमर्शियल सेगमेंट में किन कंपनियों का दबदबा है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, फरवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें बजाज ऑटो सबसे ऊपर रही। कंपनी के पास अपने सेगमेंट का 28% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा।

महिंद्रा या TVS नहीं, बल्कि इस सेगमेंट में इस देसी कपंनी का एकतरफा दबदबा; 38% शेयर पर कब्जा

देश के थ्री-व्हीलर कमर्शियल सेगमेंट में किन कंपनियों का दबदबा है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, फरवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन कंपनियों का दबदबा देखने को मिला उसमें बजाज ऑटो सबसे ऊपर रही। कंपनी के पास अपने सेगमेंट का 28% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। वहीं, उसे 38% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। इस सेगमेंट के सबसे अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने ईवी इस सेगमेंट का 56% मार्केट शेयर ईवी के पास रहा। जबकि, CNG/LPG के पास 28% से ज्यादा शेयर रहा। वहीं, डीजल के पास 14% शेयर रहा। चलिए इस सेगमेंट की टॉप-10 कंपनियों को देखते हैं।

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टॉप-10 थ्री-व्हीलर रिटेल सेल्स फरवरी 2026
नंकंपनीफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर % फरवरी 2026
1बजाज44,55634,6599,89728.5638.04
2पियाजियो8,8126,6562,15632.397.52
3महिंद्रा8,6376,5042,13332.87.37
4टीवीएस5,2012,4292,772114.124.44
5अतुल ऑटो3,1402,32781334.942.68
6वाईसी इलेक्ट्रिक1,9523,373-1,421-42.131.67
7दिल्ली इलेक्ट्रिक1,5911,710-119-6.961.36
8सेरा इलेक्ट्रिक1,5732,075-502-24.191.34
9जेनियक इनोवेशन1,420670750111.941.21
10हुगली मोटर्स1,265330935283.331.08
11अन्य (EV सहित)38,98333,4295,55416.6133.28
टोटल1,17,13094,16222,96824.39100

थ्री-व्हीलर कमर्शियल रिटेल सेल्स की टॉप-10 कंपनियों की बात करें तो बजाज ने फरवरी 2026 में 44,556 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 34,659 यूनिट का था। यानी उसने 9,897 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 28.56% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 38.04% मार्केट शेयर रहा। पियाजियो ने फरवरी 2026 में 8,812 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 6,656 यूनिट का था। यानी उसने 2,156 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 32.39% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 7.52% मार्केट शेयर रहा।

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महिंद्रा ने फरवरी 2026 में 8,637 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 6,504 यूनिट का था। यानी उसने 2,133 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 32.8% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 7.37% मार्केट शेयर रहा। टीवीएस ने फरवरी 2026 में 5,201 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 2,429 यूनिट का था। यानी उसने 2,772 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 114.12% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 4.44% मार्केट शेयर रहा। अतुल ऑटो ने फरवरी 2026 में 3,140 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 2,327 यूनिट का था। यानी उसने 813 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 34.94% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 2.68% मार्केट शेयर रहा।

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वाईसी इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2026 में 1,952 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 3,373 यूनिट का था। यानी उसने 1,421 यूनिट कम बेचीं और उसे 42.13% की ईयरली डिग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.67% मार्केट शेयर रहा। दिल्ली इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2026 में 1,591 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,710 यूनिट का था। यानी उसने 119 यूनिट कम बेचीं और उसे 6.96% की ईयरली डिग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.36% मार्केट शेयर रहा। सेरा इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2026 में 1,573 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 2,075 यूनिट का था। यानी उसने 502 यूनिट कम बेचीं और उसे 24.19% की ईयरली डिग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.34% मार्केट शेयर रहा।

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जेनियक इनोवेशन ने फरवरी 2026 में 1,420 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 670 यूनिट का था। यानी उसने 750 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 111.94% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.21% मार्केट शेयर रहा। हुगली मोटर्स ने फरवरी 2026 में 1,265 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 330 यूनिट का था। यानी उसने 935 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 283.33% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 1.08% मार्केट शेयर रहा। अन्य (EV सहित) ने फरवरी 2026 में 38,983 यूनिट बेचीं। जबकि, फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 33,429 यूनिट का था। यानी उसने 5,554 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 16.61% की ईयरली ग्रोथ मिली। उसके पास सेगमेंट का 33.28% मार्केट शेयर रहा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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