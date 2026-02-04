Hindustan Hindi News
कुछ ऐसी हो सकती है न्यू क्रेटा, फोटो से हुआ डिजाइन और फीचर्स का खुलासा! ट्रिपल स्क्रीन मिलने की उम्मीद

संक्षेप:

Feb 04, 2026 11:09 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रेटा के नए मॉडल की टेस्टिंग कर रही है। क्रेटा अपने सेगमेंट की भी नंबर-1 कार है। कैलेंडर ईयर 2025 में इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। ऐसे में कंपनी मॉडल के साथ इसको ज्यादा पॉपुलर करना चाहती है। खास बात ये है कि इसके 14 कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी इसका दबदबा कायम है। क्रेटा अपने सेकेंड जनरेशन के फेसलिफ्ट स्टेज में है, जिसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। अब एक नए तीसरे जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है।

इसके टेस्ट मॉडल पहली बार साउथ कोरिया में देखे गए हैं, जो क्रेटा के डिजाइन और ओवरऑल लुक में एक नया डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब, रेंडरिंग आर्टिस्ट nymammoth ने यूरोप में लॉन्च हुई हुंडई नेक्सो से डिजाइन इंस्पिरेशन लेकर तीसरे जनरेशन क्रेटा का अपना वर्जन बनाया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

कुछ ऐसी हो सकती है न्यू क्रेटा

अपकमिंग क्रेटा का एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर

इन रेंडर में सबसे खास बात इसका फ्रंट और नई लाइटिंग सिग्नेचर है। हुंडई नेक्सो से इंस्पायर्ड, इन 3rd जनरेशन हुंडई क्रेटा रेंडर में इसकी ग्रिल पर एक क्वाड डॉट हुंडई लोगो है, जो जलता है और इसमें चार अलग-अलग डॉट्स हैं। इनके बगल में पिक्सेलेटेड LED DRL सिग्नेचर हैं। क्वाड डॉट लोगो के ऊपर, एक हुंडई लोगो भी देख सकते हैं।

DRL के नीचे, पिक्सेलेटेड फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल तरीके से अरेंज्ड LED हेडलाइट्स भी मिलती हैं। ग्रिल को दो यूनिट में बांटा गया है, जिसमें ऊपरी यूनिट में ADAS के लिए रडार मॉड्यूल और निचली यूनिट में एक ग्लॉसी सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट है। निचली ग्रिल के बगल में फॉग लाइट्स हैं, जो वर्टिकली अरेंज्ड हैं और आइस-क्यूब डिजाइन में हैं। ये कॉर्नरिंग लाइट्स के तौर पर भी काम कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:₹75 लाख की इस कार को भारतीय ग्राहकों ने इतना खरीदा, सेगमेंट में बना दिया नंबर-1

बोनट मस्कुलर और क्लैमशेल टाइप का है, जिसमें एक एग्रेसिव लुक के लिए मजबूत क्रीज हैं। व्हील आर्च क्लैडिंग मोटी और भारी हैं जो एक शानदार लुक देती हैं। डोर का फ्रेम एंगुलर शेप का है जिसमें एक बड़ी रियर क्वार्टर ग्लास है। फ्लश-टाइप डोर हैंडल मिलने की संभावना है। ORVMs पर टर्न इंडिकेटर्स के लिए पिक्सेल LED अरेंजमेंट भी देख सकते हैं।

स्पोर्टी लुक के लिए एलॉय व्हील्स 19-इंच के होने की संभावना है, जिसे इसके चौड़े रियर हिस्से से और भी बेहतर बनाया गया है। इसके रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर भी ध्यान देने लायक हैं। कुल मिलाकर, 3rd जनरेशन हुंडई क्रेटा के रेंडर मौजूदा मॉडल से बड़े दिखते हैं, जो रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है। नई किआ सेल्टोस फिलहाल सेगमेंट में सबसे लंबी है, जबकि टाटा सिएरा सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची है।

ये भी पढ़ें:TVS की सस्ती मोपेड हो गई महंगी, लेकिन ग्राहकों की जेब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा

अपकमिंग क्रेटा का एक्सपेक्टेड इंटीरियर

अपकमिंग 3rd जनरेशन क्रेटा के इंटीरियर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। ज्यादातर डैशबोर्ड को छिपाया गया था, ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। इसमें नई सीट डिजाइन के साथ-साथ नए सेल्टोस जैसे हेडरेस्ट भी देख सकते हैं। नए डोर पैनल के साथ-साथ रीडिजाइन किए गए डोर हैंडल और विंडो कंट्रोल भी देख सकते हैं, जिसमें वेंटिलेटेड सीट बटन भी हो सकता है।

बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए, इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन या ट्रिपल स्क्रीन सेटअप की उम्मीद की जा सकती है। फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीटें, इलेक्ट्रिक बॉस मोड, डैशकैम, 360 कैमरा, रियर विंडो शेड्स, फ्रंट और रियर वायरलेस चार्जिंग पैड और अन्य फीचर्स मिलेंगे।

अपकमिंग क्रेटा के इंजन ऑप्शन
पावरट्रेन की बात करें तो, क्रेटा में 1.5L इंजन के तीनों ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एक NA पेट्रोल, दूसरा टर्बो पेट्रोल और तीसरा टर्बो डीजल मिलेगा। चुने गए इंजन के आधार पर, हुंडई 6-स्पीड मैनुअल, CVT, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या 7-स्पीड DCT ऑफर करेगी।

फोटो क्रेडिट: nymammoth

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
