लोन पर खरीदी टाटा पंच ईवी, तो कितनी होगी 36 या 60 महीने की EMI? यहां आसानी से समझिए गुणा-गणित

Feb 23, 2026 01:22 pm IST

अगर आप 2026 में टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) का Empowered+ S वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको इसे लोन पर लेने और इसकी हर महीने की EMI का गुणा-गणित समझाने वाले हैं, तो आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप 2026 में इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी नजर टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) के टॉप वैरिएंट पर है, तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, क्योंकि पंच ईवी (Punch EV) का Empowered+ S वैरिएंट इस माइक्रो इलेक्ट्रिक SUV का सबसे प्रीमियम ट्रिम है, जिसकी कीमत ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप इसे लोन पर खरीदते हैं, तो हर महीने कितनी EMI देनी होगी? आइए इसका गुणा-गणित समझते हैं।

क्यों खास है पंच ईवी Empowered+ S?

2026 फेसलिफ्ट के बाद पंच ईवी (Punch EV) को सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट ही नहीं मिले, बल्कि बैटरी और परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है। यह SUV 5 वैरिएंट में Smart, Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S आती है। इसकी प्राइस रेंज ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) तक है। साथ ही कंपनी BaaS प्लान भी दे रही है, जिसमें कार की शुरुआती कीमत ₹6.49 लाख से शुरू होती है, लेकिन बैटरी के लिए ₹2.60 प्रति किलोमीटर किराया देना होता है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में EMI का गुणा-गणित समझते हैं।

मासिक EMI कैलकुलेशन (Empowered+ S)

कीमत (एक्स-शोरूम) लोन अमाउंट (100%) ब्याज दर रीपेमेंट टेन्योर मासिक EMI कुल ब्याज ₹12.59 लाख ₹12.59 लाख 8.5% 36 महीने ₹39,744 ₹1,71,767 ₹12.59 लाख ₹12.59 लाख 8.5% 60 महीने ₹25,830 ₹2,90,819 ₹12.59 लाख ₹12.59 लाख 9.5% 36 महीने ₹40,329 ₹1,92,861 ₹12.59 लाख ₹12.59 लाख 9.5% 60 महीने ₹26,441 ₹3,27,481

चार्ट के मुताबिक अगर ब्याज दर 8.5% हो तो 36 महीने के लिए EMI ₹39,744 प्रति माह बनेगी। वहीं, अगर 60 महीने की EMI बनेगी तो ₹25,830 प्रति माह देना होगा। वहीं, अगर ब्याज दर 9.5% हो 36 महीने के लिए EMI ₹40,329 प्रति माह और 60 महीने के लिए EMI ₹26,441 प्रति माह बनेगी।

नोट:- यह EMI गणना 100% एक्स-शोरूम कीमत पर लोन और दिए गए ब्याज दर के आधार पर तैयार की गई है। वास्तविक EMI डाउन पेमेंट, बैंक ऑफर और ऑन-रोड कीमत के अनुसार बदल सकती है।

कौन-सा विकल्प बेहतर?

अगर आप जल्दी लोन चुकाना चाहते हैं, तो 36 महीने वाला प्लान बेहतर है, लेकिन EMI ज्यादा होगी। अगर आप कम मासिक बोझ चाहते हैं, तो 60 महीने का विकल्प आसान रहेगा, हालांकि कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा।

पंच ईवी क्यों है समझदारी भरा विकल्प?

इसमें SUV जैसा लुक और ऊंची ड्राइविंग पोजिशन मिलती है। ये बेहतर रेंज और परफॉर्मेंस के साथ आती है। EV होने की वजह से इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम है। ये शहर के लिए परफेक्ट है।