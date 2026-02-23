लोन पर खरीदी टाटा पंच ईवी, तो कितनी होगी 36 या 60 महीने की EMI? यहां आसानी से समझिए गुणा-गणित
अगर आप 2026 में टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) का Empowered+ S वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको इसे लोन पर लेने और इसकी हर महीने की EMI का गुणा-गणित समझाने वाले हैं, तो आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप 2026 में इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी नजर टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) के टॉप वैरिएंट पर है, तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, क्योंकि पंच ईवी (Punch EV) का Empowered+ S वैरिएंट इस माइक्रो इलेक्ट्रिक SUV का सबसे प्रीमियम ट्रिम है, जिसकी कीमत ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप इसे लोन पर खरीदते हैं, तो हर महीने कितनी EMI देनी होगी? आइए इसका गुणा-गणित समझते हैं।
क्यों खास है पंच ईवी Empowered+ S?
2026 फेसलिफ्ट के बाद पंच ईवी (Punch EV) को सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट ही नहीं मिले, बल्कि बैटरी और परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है। यह SUV 5 वैरिएंट में Smart, Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S आती है। इसकी प्राइस रेंज ₹9.69 लाख से ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) तक है। साथ ही कंपनी BaaS प्लान भी दे रही है, जिसमें कार की शुरुआती कीमत ₹6.49 लाख से शुरू होती है, लेकिन बैटरी के लिए ₹2.60 प्रति किलोमीटर किराया देना होता है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में EMI का गुणा-गणित समझते हैं।
मासिक EMI कैलकुलेशन (Empowered+ S)
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|लोन अमाउंट (100%)
|ब्याज दर
|रीपेमेंट टेन्योर
|मासिक EMI
|कुल ब्याज
|₹12.59 लाख
|₹12.59 लाख
|8.5%
|36 महीने
|₹39,744
|₹1,71,767
|₹12.59 लाख
|₹12.59 लाख
|8.5%
|60 महीने
|₹25,830
|₹2,90,819
|₹12.59 लाख
|₹12.59 लाख
|9.5%
|36 महीने
|₹40,329
|₹1,92,861
|₹12.59 लाख
|₹12.59 लाख
|9.5%
|60 महीने
|₹26,441
|₹3,27,481
चार्ट के मुताबिक अगर ब्याज दर 8.5% हो तो 36 महीने के लिए EMI ₹39,744 प्रति माह बनेगी। वहीं, अगर 60 महीने की EMI बनेगी तो ₹25,830 प्रति माह देना होगा। वहीं, अगर ब्याज दर 9.5% हो 36 महीने के लिए EMI ₹40,329 प्रति माह और 60 महीने के लिए EMI ₹26,441 प्रति माह बनेगी।
नोट:- यह EMI गणना 100% एक्स-शोरूम कीमत पर लोन और दिए गए ब्याज दर के आधार पर तैयार की गई है। वास्तविक EMI डाउन पेमेंट, बैंक ऑफर और ऑन-रोड कीमत के अनुसार बदल सकती है।
कौन-सा विकल्प बेहतर?
अगर आप जल्दी लोन चुकाना चाहते हैं, तो 36 महीने वाला प्लान बेहतर है, लेकिन EMI ज्यादा होगी। अगर आप कम मासिक बोझ चाहते हैं, तो 60 महीने का विकल्प आसान रहेगा, हालांकि कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा।
पंच ईवी क्यों है समझदारी भरा विकल्प?
इसमें SUV जैसा लुक और ऊंची ड्राइविंग पोजिशन मिलती है। ये बेहतर रेंज और परफॉर्मेंस के साथ आती है। EV होने की वजह से इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम है। ये शहर के लिए परफेक्ट है।
अगर आपका बजट 25-40 हजार रुपये मासिक EMI संभाल सकता है, तो पंच ईवी Empowered+ S (Punch EV Empowered+ S) आपके लिए एक प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी विकल्प बन सकती है। पंच ईवी (Punch EV) के इस टॉप वैरिएंट में स्टाइल, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। हालांकि, इसको खरीदने से पहले डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस और ऑन-रोड कीमतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि EMI अलग-अलग फैक्टर्स के आधार पर बदल सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
