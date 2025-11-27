350cc सेगमेंट में इस कंपनी की बाइक्स का जलवा, टॉप-10 में अकेले 4 मॉडल इसके; लोग भौकाल में खरीद रहे ये मोटरसाइकिल

संक्षेप: 350cc–450cc बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का जलवा है। सेगमेंट में ट्रॉयम्फ और होंडा (Triumph–Honda) ने भी रिकॉर्डतोड़ सेल हासिल की है। आइए अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Thu, 27 Nov 2025 02:00 AM

भारत में मिड-कैपेसिटी मोटरसाइकिलों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अक्टूबर 2025 इसका सबसे ताजा सबूत है। 350cc से 450cc बाइक सेगमेंट ने इस बार लगभग 18% की जबरदस्त YoY ग्रोथ दर्ज की है, जहां कुल 1,35,800 यूनिट की सेल हुई, यानी पिछले साल के मुकाबले 20,651 यूनिट से ज्यादा सेल हुई। RE ने टॉप-4 पोजिशन पर कब्जा जमाकर फिर साबित कर दिया कि मिड-कैपेसिटी बाइक्स की असली बादशाह वही है। आइए इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

1- क्लासिक 350 बनी नंबर-1

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बिक्री 46,573 यूनिट रही। इसकी YoY ग्रोथ 21.61% रही। इसका मार्केट शेयर 34.30% है। ये बाइक अपनी शानदार डिजाइन और न्यू जेन स्मूद इंजन के कारण बंपर तरीके से बिक रही है।

2- बुलेट 350 – लेजेंड की वापसी

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की बिक्री 25,560 यूनिट रही। वहीं, इसकी सेल में 13.65% की ग्रोथ आई। ये बाइक अब भी भारत की दिल की धड़कन बनी हुई है।

3- हंटर 350 – युवाओं की फेवरिट

हंटर 350 की बिक्री 21,823 यूनिट रही। वहीं, इसकी ग्रोथ 2.22% रही। इसकी कीमत और स्टाइल दोनों काफी फिट है, इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स की पहली पसंद है।

4- मेट्योर 350

ग्राहकों के लिए मेट्योर 350 टूरिंग का नया सितारा है। अक्टूबर 2024 में इसकी बिक्री 14,748 यूनिट रही, जिसने 32.44% की ग्रोथ हासिल की। मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में नया सनडाउनर ऑरेंज एडिशन (Sundowner Orange Edition) भी लॉन्च हुआ, जो इसे और स्टाइलिश बनाता है। इसमें ट्रॉयम्फ (Triumph), होंडा (Honda) और यावा येज्दी (Jawa–Yezdi) ने भी दम दिखाया।

5- जावा येज्दी (Jawa–Yezdi)

जावा येज्दी (Jawa–Yezdi) की बिक्री 6,922 यूनिट रही। वहीं, इसकी 59.90% ग्रोथ हुई। रेट्रो-क्रूजर स्टाइल अब दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है।

ट्रॉयम्फ स्पीड 400/ स्क्रैम्बलर 400 (Triumph Speed 400 / Scrambler 400) की बिक्री 6,145 यूनिट रही, जिसमें इसकी 53.43% ग्रोथ हुई। इस बाइक ने अपनी कीमत और परफॉर्मेंस से मार्केट हिलाया हुआ है।

होंडा CB350 (Honda CB350) ने की सेल 3,395 यूनिट रही, जो 84.71% की ग्रोथ है। जबरदस्त राइड क्वॉलिटी और भरोसेमंद ब्रांड इमेज इसका मजबूत पक्ष है।

एडवेंचर (Adventure) सेगमेंट में हिमालयन 450 की बिक्री 2,561 यूनिट रही। वहीं, ग्रोथ 16.46% रही। एडवेंचर प्रेमियों में यह बाइक लगातार लोकप्रिय हो रही है।

KTM 390 की सबसे तेज ग्रोथ हुई। इसकी सेल 1,804 यूनिट तक पहुंच गई है। इसकी ग्रोथ 251.66% की रही। स्पोर्ट्स बाइक लवर्स ने इसे दिल खोलकर अपनाया है।

किन बाइक्स की हालत पतली?